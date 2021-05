Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival inizia a delineare un programma ibrido per la 20esima edizione che si svolgerà dal 2 al 10 luglio. Desideroso di mantenere il suo ruolo di evento per la città, il festival si svolgerà ancora una volta nelle sue località più note, offrendo anche parti del suo programma online, sfruttando l’esperienza completamente digitale dello scorso anno. Questa programmazione modulare consentirà a quante più persone possibile di godersi i contenuti della rassegna, con la speranza che molti possano celebrare di persona questa edizione dell’anniversario.

Gli organizzatori del festival hanno preparato una pubblicazione speciale: NIFFF 2000 – 2020: A REPERTOIRE OF IMAGINATIONS. Come epitome di questa edizione dell’anniversario, questo progetto retrospettivo si presenterà come un diario di bordo che attraversa due decenni di cinema di genere e la storia del festival attraverso una ricchezza di contributi diversi.

Le celebrazioni includeranno anche una collaborazione con il Museo di storia naturale di Neuchâtel (MHNN), attraverso la quale il NIFFF realizzerà una serie di installazioni immersive in relazione alla mostra “SAUVAGE”. Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale alla luce della crisi climatica riecheggerà in queste due dimensioni del programma. Durante il festival, conferenze con esperti e la proiezione anticipata (15 giugno) del film cult ROAR introdurranno ed esploreranno questo argomento.

Il programma completo sarà svelato durante la conferenza stampa del 17 giugno.