NIFFF 2021: una miracolosa 20esima edizione

Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival ha svelato il programma della sua ventesima edizione, che si svolgerà dal 2 al 10 luglio.

INTERNATIONAL COMPETITION

Quest’anno nella maggiore competizione il NIFFF ha selezionato molti titoli di registi al loro primo o secondo lungometraggio. Il regista svizzero Tim Fehlbaum presenta TIDES, un ambizioso film di fantascienza che ci racconta le conseguenze del cambiamento climatico. MIDNIGHT IN A PERFECT WORLD , del regista filippino Dodo Dayao porta gli spettatori per le strade di una Manila da incubo abitata da terrori notturni, mentre Renata Pinheiro con KING CAR, catapulta lo spettatore in un mondo distopico motorizzato. Poi troviamo il survival eco-horror sudafricano GAIA, l’utopica avventura animata CRYPTOZOO e l’agghiacciante cena mondana in cui è ambientato THE FAST. La competizione vede anche il ritorno di Ben Wheatley all’horror britannico con l’esperienza pandemica/sensoriale IN THE EARTH.

NEW CINEMA FROM ASIA

La creatività sarà in primo piano nella competizione asiatica con il vertiginoso BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES , in cui Junta Yamaguchi si diverte con i loop temporali. Un altro film giapponese, THE FABLE: THE KILLER WHO DOESN’T KILL , in anteprima europea, vede il ritorno di Kan Eguchi due anni dopo aver vinto il Premio del Pubblico. Il film d’animazione BEAUTY WATER offrirà una visione caustica della tirannia degli standard di bellezza in Corea del Sud. La selezione asiatica includerà anche il programma FORMOSA FANTASTICA dedicato all’immaginario taiwanese.

FILMS OF THE THIRD KIND

Oltre ai concorsi, FILM OF THE THIRD KIND offrirà una serie di film che esplorano i confini della fantasia. La regista polacca Daria Woszek verrà a Neuchâtel per presentare MARYGOROUND , il ritratto colorato di una ecclesiastica sulla cinquantina. Il documentarista americano Rodney Ascher farà un grande ritorno con A GLITCH IN THE MATRIX , in cui esplora la possibilità che tutti noi potremmo vivere una vita simulata. Due prime europee completeranno questo programma con il musical TONKATSU DJ AGETARO e la dark comedy WILD MEN.

ULTRA MOVIES

La sezione ULTRA MOVIES è dedicata ai film più estremi attualmente in produzione. Dopo aver vinto un premio al NIFFF 2017 con HOSTILE , il regista francese Mathieu Turi presenterà la prima svizzera di MEANDER , il suo secondo film claustrofobico e avvincente. I pupazzi fatti a mano del grandguignolesco FRANK & ZED saranno presenti accanto all’epopea fantasy eroico vintage THE SPINE OF KNIGHT. Infine in COMING HOME IN THE DARK , James Ashcroft contrappone gli splendidi paesaggi della Nuova Zelanda alla violenza distruttiva che deriva dalla sete di vendetta.

Consulta il programma completo del NIFFF 2021 al seguente link: https://www.nifff.ch/en.