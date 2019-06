Il Neuchâtel International Film Festival Fantastic (NIFFF) ha svelato il programma per la sua 19esima edizione (dal 5 al 13 luglio), con una line-up di 90 lungometraggi.

INTERNATIONAL COMPETITION

La sezione offrirà una vivida panoramica del cinema fantasy contemporaneo. Il giovane regista franco-svizzero Blaise Harrison sarà al centro dell’attenzione con il suo primo film di finzione Les Particules (Particles). Atteso con impazienza è il ritorno del regista spagnolo Miguel Llansó, che, assieme al cast, presenterà la sua nuova creazione innovativa: Jesus Shows You the Way to the Highway. Degna di nota è anche la presenza del regista californiano Jeremy Gardner, per la premiere internazionale del suo racconto di mostri Something Else.

NEW CINEMA FROM ASIA

Come principale vettore di influenza sul cinema di genere mondiale, i film asiatici saranno protagonisti di una competizione che mantiene il cuore del festival in ogni momento. L’inarrestabile e inimitabile Takashi Miike sarà presente con First Love, il suo 103esimo lungometraggio. Il Giappone è al centro dell’edizione di quest’anno con la prima europea di The Fable di Eguchi Kan, un adattamento del manga omonimo di Katsuhisa Minami. Il regista coreano Lee Won-tae sarà presente alla prima svizzera del suo film The Gangster, the Cop, the Devil, un thriller notturno che lascerà il pubblico senza fiato in Europa e in Asia. Un altro ritorno è quello di Zhang Yimou, regista di Secret of the Flying Daggers, con la sua nuova epopea della spada, Shadow.

FILMS OF THE THIRD KIND

Attesissima come ogni anno anche la sezione Films Of The Third Kind, vera e propria ode alla diversità del genere fantastico, con anteprime molto attese. Preparatevi a scoprire il mondo BDSM del cineasta finlandese Jukka-Pekka Valkeapää (Dogs Don’t Wear Pants) e la storia della redenzione di uno skinhead interpretato dallo Jamie Bell di Billy Elliot in Skin di Guy Nattiv. Abou Leila della regista algerina Amin Sidi-Boumédiène e Achoura del regista franco-marocchino Talal Selhami riflettono la volontà del festival di esplorare i tesori cinematografici dal Medio Oriente. L’iconico attore spagnolo Sergi López presenterà 7 Reasons to Run Away (from Society) accanto a Gerard Quinto, uno dei registi di questa assurda antologia dell’orrore.

ULTRA MOVIES

Questa sezione fuori concorso si concentra su sperimentazioni visive radicali e potenti come la premiere europea dell’horror da incubo Bliss (alla presenza dell’attore Jeremy Gardner) e la prima mondiale del film della regista canadese Jovanka Vuckovic, Riot Girls. Tous les dieux du ciel, uno dei progetti più intriganti dell’anno, verrà presentato dal suo creatore, Quarxx, assieme alla singolare modella Melanie Gaydos. Non mancherà l’umorismo con la proiezione di Girls With Balls di Olivier Afonso, sulla lotta alla sopravvivenza di una squadra femminile di pallavolo presa di mira da un gruppo di cacciatori degenerati.

Consulta il programma completo del NIFFF 2019 al seguente link: https://www.nifff.ch/fr.