I migliori casinò online spesso sono fonte di ispirazione per gli esperti di questo mondo che cercano di descriverlo tramite le pagine dei libri che diventano poi delle vere e proprie guide al gioco. Così come i casinò online aams anche i libri ad essi dedicati promuovo il gioco sicuro e responsabile come fonte di divertimento e intrattenimento. In questo articolo quindi vedremo sotto un altro aspetto il mondo dei casino online sicuri.

Libri storici sui casino ecco i titoli più longevi

Il mondo dei casinò online in Italia è ovviamente legato a doppio filo a quello delle sale da gioco tradizionali che sono una sorta di antenati degli attuali siti di gaming. I giochi da casinò online in Italia come roulette, blackjack, poker, slot machine, dadi, burraco e tanto altro sono stati negli anni analizzati da moltissimi esperti e scrittori di saggi, manuali e libri in generale. Anche se molto apprezzati questi giochi, a causa dell’online, hanno portato le case da gioco tradizionali in alcuni casi al fallimento Uno dei libri più famosi sul tema dei casino italiani è sicuramente “La scommessa perfetta, la scienza che sbanca i casino”, testo di Adam Kucharski uscito nel 2006. Come dice il titolo in questo volume si espongono le più importanti teorie e sistemi matematici per vincere ai casino.

Altro titolo molto famoso fra gli appassionati di casino online e scritto da due autore italiani ovvero Dario De Toffoli e Federica Bonaldi è “Il grande libro del blackjack e dei giochi da casino” nelle librerie dal 2011. In questa opera viene spiegato come giocare sui migliori casino online con tanto di regole base, trucchi per esperti e sistemi per accrescere la probabilità di vittoria. Simile come argomenti trattati ma certamente precursore del precedente essendo andato in stampa addirittura nel 1990 è “Il libro completo dei giochi da casino” di Lorenzo Della Moglie e Alessandro Catalano Ravaglioni, un vero classico per chi ama questo mondo.

L’evoluzione dei libri sui casino dai cartacei agli ebook fino ai social

I casino online aams hanno cambiato le abitudini di vivere il gioco al tavolo verde e allo stesso tempo hanno cambiato il modo di parlarne. Se fino a pochi anni fa come abbiamo visto qui sopra parlando dei titoli di testi sui casino più famosi, la divulgazione era lasciata alla carta stampata, il presente e il futuro vanno in altra direzione. Il tema sicurezza nei casino online oggi viene trattato in maniera più approfondita e dispensando consigli su questo tema utilizzando ebook, ma soprattutto sfruttando blog e pagine social. Ecco quindi che un esperto di casino online in Italia difficilmente oggi si mette a scrivere un libro, ma preferisce dimostrare la sua professionalità tramite webinar o dirette live su You Tube.

Certo chi ha vissuto i casino italiani come Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezie nei magici anni 80 fino alla fine degli anni ‘90 in tutto il suo splendore ha imparato a giocare leggendo testi fondamentali di esperti americani ma oggi il mondo è cambiato. Tutto è più smart, più mordi e fuggi e più fluido ed in questo “tutto” ci mettiamo ovviamente anche il mondo dei casino che sta cambiando così rapidamente e a 360 gradi che è difficile prevedere quello che potrà essere questo comparto fra 10 anni. I migliori casino online fanno da tempo stanno operando in maniera simile al ruolo che avevano i libri di formazione fino a 20 anni fa. Infatti ogni sito di casino online ha una sezione news dove svolge anche divulgazione sui giochi.

Informare e formare la propria clientela ad un gioco consapevole e sicuro è per i migliori casino un obiettivo ormai primario. E questo ruolo sociale che hanno i casino online aams nella lotta al gioco d’azzardo compulsivo e alla ludopatia si avvicina molto al ruolo che avevano fino a qualche tempo fa i libri specializzati sui casino.