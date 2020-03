Le serie tv più belle: in uscita a marzo

Parafrasando quando scritto da Emily Dickinson, marzo è il mese dell’attesa, delle cose che ignoriamo, ma che sono in cammino. E in cammino verso di noi ci sono nuove stagioni e serie tv di cui vi segnaliamo date d’uscita e trame. Ecco le serie tv più belle e nocturniane, in uscita nel mese di marzo.

1. Kingdom – Seconda stagione

Dopo il grandissimo e inaspettato successo della prima stagione che ha rappresentano una delle primissime vittorie del 2019 targate Netflix, la serie tv coreana, Kingdom, è stata confermata per una seconda stagione che sarà disponibile dal 13 marzo 2020. Il finale della prima ci ha lasciati con tanti punti in sospeso e un po’ di amaro in bocca. Nel periodo di Joseon in Corea, il Principe ereditario è coinvolto in una cospirazione politica ed è costretto a fuggire dalla capitale. Presto scoprirà che le cure del medico di palazzo che aveva curato lo stesso Re hanno portato alla diffusione di un’epidemia di zombie. New entry della quale potremo godere nel finale di questa seconda stagione sarà Jun Ji Hyun, le cui scene sarebbero state girate separatamente dal resto del cast e dopo la conclusione delle riprese. Stando alle indiscrezioni, l’attrice potrebbe rivelarsi un personaggio chiave della terza stagione di Kingdom.

2. Westworld – Stagione 3

Dopo una seconda stagione, per certi versi, deludente e un po’ sottotono, HBO lancia un teaser accattivante ed entusiasmante sul terzo e sospirato capitolo, a cui fa da sottofondo la splendida Sweet Child of Mine dei Guns & Roses. E’ ormai noto che faranno ingresso nel cast Aaron Paul, il cui personaggio, Caleb, avrà un forte impatto su Dolores, e Vincent Cassel. Non mancano le prime conferme – che arrivano proprio dal trailer – riguardo alla nuova ambientazione di Westworld 3, all’interno del quale i protagonisti verranno a conoscenza di alcuni aspetti del loro mondo che non si aspettavano. I nuovi episodi andranno in onda negli stati Uniti dal 15 marzo. Per via del fuso orario, mentre al pubblico italiano toccherà attendere le ore 03.00 di lunedì 16 marzo; sempre lunedì 16 marzo l’episodio sarà trasmesso in replica alle 20.15, su Sky Atlantic e NOW TV. Le aspettative per questa terza stagione sono alte, e ci si augura prevalentemente che on abbia le pretese di vivere delle rendite ottenute con la prima. Anche se tutto continuerà a ruotare attorno alla sempiterna dicotomia tra uomo e macchine, tra umani che giocano a fare gli dei e robot che agiscono come umani, ci si aspetta un ritorno innovativo e di grande impatto

3. Ozark – Stagione 3

Il 27 marzo Netflix pubblicherà il terzo capitolo di Ozark composto da dieci episodi. Le vicende narrate sono quelle della famiglia Byrde. Marty, che vive insieme a moglie e figli a Chicago, è un consulente finanziario che oltre al suo lavoro ricicla denaro sporco per i cartelli della droga messicani. La terza stagione è ambientata sei mesi dopo gli eventi della stagione 2. Dietro il sipario del casinò è si cela una vivace lotta per il potere. Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) stanno combattendo per riavere il controllo sul destino della loro famiglia. Ma i giochi cambieranno con l’arrivo in città del fratello più piccolo di Wendy, Ben (Tom Pelphrey) che scaraventerà le vite dei Bryde nel caos più totale.

4. Devs

Nuova serie Hulu, composta da 8 episodi che andrà in onda dal 5 marzo 2020. Ideata da Alex Garland, la serie racconta i misteri su cui cerca di fare luce Lily Chan, convinta che il suo fidanzato sia stato ucciso a causa delle attività di una società di San Francisco. Il teaser, fin da subito, mostra inquietanti sequenze, esperimenti, attività avvolte dal mistero e tentativi di scoprire la verità. La protagonista è Sonoya Mizuno nel ruolo della protagonista. Nick Offerman è invece Forest, CEO della società e a capo dello sviluppo dei progetti. Alex Garland ha anticipato che si approfondiranno tematiche filosofiche e scientifiche legate al libero arbitrio e all’avanzamento della tecnologia.

5. The Mandalorian

Il 24 marzo 2020 insieme con l’approdo di Disney + in Italia debutterà anche The Mandalorian, serie live action ideata da Jon Favreau, ambientata 5 anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della forza. Per gli appassionati del cult è opportuno rilevare in anticipo che i personaggi protagonisti delle serie sono inediti e fuori dal mondo e dal contesto che conosciamo. I mandaloriani sono gli abitanti di Mandalore, pianeta nell’anello esterno della galassia, patria dei guerrieri nemici di Jedi. I due personaggi più celebri che provengono da questo pianeta sono Jango e Boba Fett. Il cast al completo è composto da Pedro Pascal (il madaloriano), Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, emoly Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taita Waititi.