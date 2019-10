Le serie tv nuove selezionate da Nocturno

Per i cinefili che anche d’estate hanno consumato pop-corn su comode poltrone rosse, le cui retine sono state messe a dura prova dall’eccesso di Cgi del Re Leone, i cui timpani chiedono riparo dagli acuti leziosi del Symba-Mengoni e il cui spirito non si è ancora ripreso dalla frivolezza di C’era una volta a… Hollywood, tutto questo mentre di notte qualcuno va in giro ad affiggere locandine promozionali del nuovo Boldi-De Sica (chissà se quest’anno saranno insieme o lontani), Nocturno accorre in soccorso, per un’ampia boccata d’aria a pieni polmoni, segnalandovi le serie tv nuove in uscita ad ottobre.

1. Peaky Blinders 5

Targata Netflix, sarà disponibile da venerdì 4 ottobre. E’ una serie televisiva britannica di genere drammatico, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale. Il cast, abbiamo già avuto modo di appurarlo, è un cast d’eccellenza, capitanato dall’inconfondibile volto e dalla asettica abilità interpretativa di Cillian Murphy. L’attesissima quinta stagione si è conclusa nel Regno Unito domenica 22 settembre con il sesto episodio andato in onda su BBC One con ben 3,8 milioni di spettatori. In un mondo sconvolto dalla tragica crisi del ‘29, la quinta stagione ritroverà un Tommy Shelby (Cillian Murphy) alle prese con importanti decisioni da prendere che non riguarderanno solo la sua famiglia e il suo territorio ma l’intera nazione. La vera battaglia dovrà combatterla in questa stagione e questa volta con il suo più grande nemico: se stesso.

2. The Deuce – La via del porno 3

A partire dall’8 ottobre torna su Sky Atlantic la serie HBO guidata da James Franco e Maggie Gyllenhaal, ambientata nei primi anni Settanta newyorchesi, spettatori dell’affermarsi dell’industria pornografica, del dilagare dell’HIV e dell’uso/abuso di cocaina; terribili spettri intrecciati dalle abili mani del dio-burattinaio qual era la mafia italo-americana del tempo. Completano il quadro i giri di prostituzione sulla 42ma Strada (all’epoca soprannominata proprio The Deuce) fino all’apertura dei bordelli mascherati da centri massaggi, passando per i sex shop e le retate della polizia. I creatori David Simon e George Pelecanos hanno già anticipato che non ci sarà una quarta stagione, per cui gli 8 episodi della terza sono da considerarsi conclusivi.

3. 1994

L’ultimo capitolo della trilogia iniziata con 1992 e seguita da 1993, è attesa in data 4 ottobre su Sky Atlantic alle 21.15. Il 1994 in Italia è un anno cruciale, l’anno della restaurazione, l’anno nel quale il nostro Paese cambia drasticamente. E’ l’anno che segna ufficialmente l’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, e della sfida a braccio di ferro tra Silvio Berlusconi, Umberto Bossi e la sua Lega Nord. Confermati Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone e Antonio Gerardi nei panni dei loro personaggi, ma il non plus ultra di questo terzo capitolo è dato dal fatto che, quantomeno, Miriam Leone e Tea Falco avranno due anni di studio di recitazione in più.

4. The Walking Dead 10

Indiscutibilmente, tra le più attese del 2019, andrà in onda su Fox dal 7 ottobre, da pregustare sottotitolata in italiano alle 3.30 di lunedì notte, mentre già dalle ore 22:25 sarà possibile godersi l’episodio doppiato. Nel trailer mostrato al San Diego Comic-Con abbiamo infatti visto che oltre agli zombie, ai Whisperers e agli altri nemici che abbiamo conosciuto nelle precedenti stagioni, ci sarà anche un incendio in mezzo ai boschi a mettere in pericolo le vite dei protagonisti. La cosa più probabile che vedremo nella decima stagione, è proprio la guerra contro i sussurratori, nello stesso fumetto, infatti, la guerra è un elemento portante nella sottotrama dei sussurratori; sarà una battaglia veramente difficile, forse molto di più di quella vista con Negan. Altro filo conduttore della stagione 10 avrà come protagonisti Eugene e Rosita ancora alle prese con la radio dalla quale hanno captato una misteriosa voce. Il primo episodio inizia con un salto temporale di qualche mese che ci fornirà indicazioni sui rapporti fra i vari personaggi, che alla fine della scorsa stagione si stavano evolvendo.

5. iZombie 5

Ha debuttato sul network The CW il 2 maggio 2019 con un episodio a settimana e l’ultimo è stato trasmesso l’1 agosto. In Italia sarà Premium Action a lanciarla, a partire dal 7 ottobre 2019, in prima tv assoluta. Tuttavia, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando o avesse necessità di un rapido ripasso, le prime tre stagioni sono ospitate da Netflix con la promessa di riservare un piccolo spazio anche per la quarta e la quinta. Confermata nel cast la protagonista della serie TV Liv Moore (Rose McIver), studentessa universitaria trasformatasi in zombie che cerca, per quanto possibile, di restare aggrappata a quel che resta della sua umanità; Malcolm Goodwin sarà ancora il poliziotto della Seattle Police. Le anticipazioni rivelano che la quinta stagione di iZombie risolverà tutti i dettagli non ancora risolti della relazione tra Major e Liv. Per il momento, l’unica certezza che abbiamo è che non ci sarà una sesta stagione e che con la quinta si concluderà definitivamente l’intera serie.

6. Baby 2

Serie tv Netflix ispirata dal caso legato allo scandalo scoppiato nel non troppo lontano 2013 che ha assunto il titolo mediatico “baby squillo”dei Parioli. Dopo il successo e gli inaspettati feedback positivi, la seconda stagione sarà disponibile sulla stessa piattaforma a partire dal 18 ottobre. L’ambientazione sarà ancora quella della Roma bene, in cui è richiesto un certo livello di prestigio per sentirsi, oltre che essere, parte del gruppo. Baby è la storia di alcuni adolescenti che entrano in contatto con realtà pericolose e che soprattutto scoprono il sesso per la prima volta. Nel cast ritroveremo gli stessi volti della prima stagione, tra cui le due giovani protagoniste Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica), Mirko Trovato (Braccialetti rossi) nel ruolo di Brando, Isabella Ferrari nel ruolo di Simonetta, Claudia Pandolfi nel ruolo di Monica e Paolo Calabresi nel ruolo di Saverio. Ancora una volta, Netflix punta tutto sui teen-drama, marcatamente dark, i cui protagonisti, e lo si sottolinea con nostalgica amarezza, hanno ben poco della faccia pulita di Brandon Walsh e delle tragicomiche psicoanalisi di Dawson Leery.

7. What We Do in the Shadows

In uscita il prossimo 31 ottobre su Fox, è una serie televisiva statunitense strutturata come falso documentario sulla vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island. L’emittente televisiva FX ha trasmesso la prima stagione nel 2019. La serie è il secondo spin-off dell’omonimo film Vita da vampiro – What We Do in the Shadows (2014) ideato e diretto da Jemaine Clement (votato al successo anche grazie a Men in Black e Cattivissimo me). Composta da 10 episodi della durata di 30 minuti circa l’uno, la serie è costruita, come per il film, come un mockumentary, di genere comedy horror, incentrato su Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry, Devious Maids), Nandor (Kayvan Novak, Syriana) e Colin (Mark Proksch, Better Call Saul). Il punto di snodo si raggiunge quando i coinquilini vengono risvegliati dalla propria accidiosa esistenza dall’arrivo del loro antico Maestro, il quale ordina loro di conquistare Staten Island prima del suo risveglio dal sonnellino pomeridiano. Non resta che sperare che Clement, date le premesse, non manchi l’occasione di superarsi.