Le serie tv nuove in uscita a ottobre

Parafrasando le parole di Emily Dickinson: l’estate ha due inizi uno a giugno e l’altro ad ottobre. L’ottavo mese del 2020, nello specifico, di inizi ne vedrà diversi. E, la maggior parte di essi, hanno a che fare con serie tv nuove di zecca pronte ad occupare le giornate dei pantofolai che amano crogiolarsi nell’atmosfera melanconica e crepuscolare dell’autunno.

1. Oktoberfest: birra e sangue

Prima fra tutte: Oktoberfest: birra e sangue (in originale Oktoberfest 1900), di genere drammatico, storico, thriller, creata da Limmer e Ronny Schalk con Misel Maticevic e Martina Gedeck. La storia è quella di Curt Prank visionario e ambizioso imprenditore di un importante birrificio della Franconia che, nella Monaco nel 1900, vuole espandere i suoi affari all’Oktoberfest. Tuttavia, in quanto non residente in Baviera, Prank non riceve la licenza per il commercio e i potenti birrai della città non gli concedono di servire la sua Märzen. Tuttavia Prank riuscirà comunque a sottrarre cinque terreni adiacenti e mettere in piedi la sua idea più pretenziosa, attraverso estorsione, e, laddove necessario, omicidi. I sei episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal primo ottobre.

2. Buongiorno, Verônica

Buongiorno, Verônica è una serie televisiva brasiliana basata sull’omonimo romanzo scritto dalla criminologa Ilana Casoy e dallo scrittore Raphael Montes, pubblicato in patria nel 2016; inedita in Italia sarà presentata in anteprima su Netflix nel 2020. La serie è diretta da José Henrique Fonseca. Verônica Torres, la protagonista, è una segretaria che lavora in una stazione di polizia a San Paolo. Sposata e con due figli, la sua routine finisce per essere interrotta quando assiste allo scioccante suicidio di una giovane donna nella stessa settimana in cui riceve una chiamata anonima da una donna disperata che chiede aiuto. Dall’1 ottobre sarà disponibile su Netflix. Nel cast: la protagonista Tainá Müller, affiancata, fra gli altri, da Elisa Volpatto, Camila Morgado ed Eduardo Moscovis.

3. The Haunting of Bly Manor

Sempre su Netflix, dopo il successo della prima stagione, The Haunting Of Hill House, approderà, a partire dal 9 ottobre, The Haunting of Bly Manor. Ancora una volta plasmata dalla penna di Mike Flanagan, la seconda stagione di The Haunting non sarà più ambientata nella spaventosa villa di Hill House, bensì a Bly Manor. Infatti la storia della famiglia Crane, conosciuta nella prima stagione, è ufficialmente giunta a una conclusione, la seconda si baserà sul romanzo di Henry James del 1989, Il giro di vite che racconta la storia di una governante che si occupa di due bambini a Bly Manor, nella campagna inglese. Dopo una serie di eventi, la donna si convince che essi siano posseduti dalle anime di due malvagi individui defunti. Confermati nel cast Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, di Henry Thomas e di Catherine Parker.

4. Qualcuno deve morire

Ancora una volta in casa Neflix, dal 16 ottobre, potremo godere di una nuova produzione spagnola dal titolo Qualcuno deve morire (Alguien tiene que morir), di genere drammatico/crime/thriller, alla cui regia troviamo Manolo Caro. Tra i protagonisti anche la giovane attrice Ester Exposito, conosciuta per il suolo di Carla nella serie di successo Elite. La trama: nella Spagna degli anni ’50 due genitori chiedono al figlio di tornare dal Messico per presentarlo alla fidanzata, ma rimarranno increduli quando si presenterà con un ballerino.

5. Suburra 3

La terza stagione di Suburra approderà su Netflix il 30 ottobre. Serie televisiva italiana del 2017, ispirata all’omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Si tratta della prima serie televisiva italiana originale distribuita da Netflix. Questo terzo capitolo si apre nel caos dei fragili equilibri di potere: Lele non ha retto ai sensi di colpa. Dopo i crimini commessi il suicidio è sembrata l’unica via di fuga a questo mondo. A ciò si aggiunge l’inatteso risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti. La guerra sembra ormai inevitabile. Questa terza stagione condurrà gli spettatori tra le strade di Roma, tra i suoi vicoli spesso oscuri e anche nella sua provincia.

6. The Walking Dead: World Beyond

Su Prime Video, invece, dal 5 ottobre verrà distribuita l’ultima stagione The Walking Dead: World Beyond, di cui abbiamo visionato i primi due episodi. L’epidemia stava sconvolgendo l’America, qualsiasi ferita poteva essere fatale e letale per trasformare un individuo in un orripilante morto vivente, in grado a sua volta di mordere altre persone e diffondere questo contagio terribile a cui non c’è cura. Se non la convivenza. Siamo a dieci anni dallo scoppio della “rivoluzione” e abbiamo a che fare con quattro ragazzi che, in maniera nemmeno troppo esplicitata, decidono di unirsi per lasciare la colonia dove si sono rifugiati e partire per andare verso New York, attraversando i territori statunitensi dalla zona del Nebraska dove si trovano, in quanto le sorelle Iris e Hope (rispettivamente interpretate da Aliyah Royale e Alexa Mansour) hanno scoperto che il padre, il Dr. Bennet (Joe Holt), si trova in grave pericolo mentre è lontano da loro al lavoro per creare un potenziale vaccino.

7. Io ti cercherò

Da lunedì 5 ottobre, alle 21,25, su Rai1 (i primi due episodi saranno disponibili in streaming da sabato 3 ottobre su RaiPlay) andrà in onda Io ti cercherò, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista Alessandro Gassman nei panni di Valerio, un ex poliziotto tormentato per la scomparsa di suo figlio Ettore. Il ragazzo, 23 anni, viene ritrovato senza vita lungo le sponde del Tevere. Il padre, che dalla polizia si era ritrovato a fare il benzinaio in una piccola città del centro Italia, torna in pista per ottenere la verità sulla morte del figlio. Il mistero e il dolore sconvolgono la vita di Valerio che si trova al suo fianco Sara, vecchia fiamma del protagonista, ora vice questore convinta che quello di Ettore non sia stato un suicidio.

8. We Are Who We Are

Dal 9 ottobre, su Sky Atlantic, è prevista la pubblicazione della serie We Are Who We Are, ideata da Luca Guadagnino, che ne è anche showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, Protagonisti: due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. Coprodotta da Sky e HBO, la serie Sky Original, suddivisa in 8 episodi, indaga i temi dell’amore, dell’amicizia, dell’adolescenza. Fraser è un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah e la compagna Maggie, entrambe in servizio nell’esercito statunitense. In Italia conosce Caitlin, che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny, Caitlin ha un buon rapporto con suo padre Richard, con la madre Jenny, invece, la comunicazione è più difficile. La ragazza è la figura cardine del gruppo di amici, di cui fanno parte Britney, una ragazza arguta e sessualmente disinibita, Craig, un soldato di circa vent’anni, Sam, il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico, uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e Valentina, una ragazza italiana.