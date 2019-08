Le serie tv in uscita nel mese di agosto

I film in sala languono e così i palinsesti televisivi, ma non per questo l’offerta di serie tv in uscita nel mese di agosto 2019 va presa sottogamba. E se per Fear The Walking Dead 5 si dovrà, a quanto pare, attendere ancora prima di essere disponibile in Italia (su Sky), tra streaming e visioni in chiaro non manca la maniera di sopperire alla mancanza. Ecco dunque segnalate otto serie televisive pronte a debuttare o proseguire tra piattaforme e canali via cavo, ovviamente con un occhio speciale rivolto all’horror, all’action e al fantastico.

Preacher (Stagione 4)

La serie tratta da Garth Ennis fu nel 2016 il biglietto da visita della neonata Amazon Prime Video, che si presentò portando sulla piattaforma di Jeff Bezos un progetto dallo sviluppo decennale. Prime Video è ormai decollato, ma Preacher è rimasto un piccolo cult, con un pubblico affezionato e ancora oggi fedele. Con la stagione 4 il progetto si prepara all’addio, chiudendo le storie in sospeso e salutando definitivamente. Dal 5 agosto.

Snowfall (Stagione 3)

La terza stagione del crime drama è stata tirata su nel segno del lutto. L’ideatore e produttore John Singleton è infatti venuto a mancare questo aprile, all’età di cinquantuno anni. Snowfall è a tutti gli effetti la sua ultima grande opera, nel solco del leggendario cinema black che all’inizio degli anni ’90 lo lanciò insieme ad altri futuri maestri del genere. In arrivo in Italia per Fox, un mese dopo il debutto USA.

Glow (Stagione 3)

Nata come progetto estemporaneo tarato sul format della miniserie, Glow ha saputo ritagliarsi uno spazio speciale tra gli affezionati di Netflix. Al terzo ciclo di episodi è chiaro ormai come lo spunto di partenza abbia aperto le porte a personaggi e storie potenzialmente infiniti, e il trionfo di critica della seconda stagione non fa che confermarlo. Dal 9 agosto.

The Terror: Infamy (Stagione 2)

Una delle serie tv in uscita più attese dell’anno, senza se e senza ma. Il primo ciclo di The Terror aveva stregato tutti, legando a sorpresa mezzo mondo al format di un nuovo racconto antologico: horror classico, Lovecraft e period drama. Le mini autonclusiva raramente riescono a confermarsi tra il pubblico alla seconda venuta, ma a Hulu sono in molti a scommettere il contrario. Infamy virerà verso il J-Horror, e sposterà l’azione in un campo d’internamento giapponese situato in California, durante la Seconda Guerra Mondiale. 16 agosto.

Mindhunter (Stagione 2)

Altro ritorno in grande stile, stavolta per un piccolo classico Netflix. Mindhunter si è forse fatto attendere più del dovuto (due anni pieni dalla prima stagione), ma il pubblico del procedural avrà senz’altro trovato il modo di ingannare l’attesa. La seconda stagione del poliziesco antologico racconterà l’indagine sugli Atlanta Murders del 1979, quando in poco più di due anni 28 ragazzini furono sterminati. Attese altissime. 16 agosto, ovviamente Netflix.

Wu Assassins (Stagione 1)

Venendo ai debutti, Wu Assassins è ciò che mancava nel catalogo di Ted Sarandos: la grande produzione seriale dedicata all’action di arti marziali.Prodotti come Iron Fist e Daredevil, pur di discreto successo, erano mirati più al pubblico Marvel che a quello di Tony Jaa: la nuova serie tv in uscita si occuperà di coprire questa mancanza, schierando nientemeno che il campione indonesiano Iko Uwais come protagonista assoluto della sua prima vera avventura americana. Per il suo pubblico, un piccolo grande evento. 8 agosto.

Carnival Row (Stagione 1)

In scia all’ormai archiviato Penny Dreadful, Amazon prova a colmare il vuoto con il nuovo Carnival Row. Il debito è più che evidente (noir e fantastico di matrice letteraria, con qualche ammiccamento tattico all’attualità): il budget è quello dei grandi progetti, e l’investimento di schierare Cara Delevigne come protagonista lo conferma. Potenziale cult elevatissimo. Dal 30 agosto.

Dark Crystal: La resistenza (Stagione 1)

Chiudiamo con un progetto tra i più attesi dal pubblico del fantasy classico e del mai sopito revival delle icone infantili anni ’80. Jim Henson vive, e con lui questo remake Netflix del leggendario Dark Crystal del 1982. Cast degno di un live action Disney, valori produttivi da blockbuster natalizio. Esce invece su Netflix, in piena estate, nel caldo del 30 agosto. Segno dei tempi.