In questo 2020 che ci chiede di rinunciare alle passeggiate primaverili, all’odore del mare che si prepara alla bella stagione, al tepore di un sole che di giorno in giorno sembra fare sempre più fatica a calare; in questo 2020 fatto di occhi tristi e ingolositi dietro porte e finestre che ci fanno apparire come bambini eccitati con le mani incollate alla vetrina di un negozio di dolci, Nocturno vi segnala le serie tv in uscita ad aprile che non solo ci aiuteranno a distogliere lo sguardo dalla lancette che sembrano essersi fermate, ma anche a regalarci ciò che il cinema, a volte, riesce a fare quasi al pari di un buon libro: evadere

1. La casa di carta 4

In cima alla classifica troviamo l’attesissimo quarto capitolo de la popolarissima La casa di carta, catalogata come la serie in lingua spagnola più vista in streaming e tra le più seguite sulla piattaforma di video on-demand. La quarta stagione sarà disponibile dal 3 aprile su Netflix che ha rilasciato un trailer potente ed accattivante attraverso il quale scopriamo che la banda si troverà ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia: dalla clip si evince che il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. Confermati nel cast Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, rispettivamente Bogotà, Marsiglia, Palermo e l’ispettrice Alicia Sierra (che si sono uniti al cast nel corso della terza parte).

2. Tales from the Loop

Sospirata anche l’uscita di Tales from the Loop, ispirata alle immagini frutto del genio artistico dell’illustratore svedese Simon Stålenhag, che sarà disponibile dal 3 aprile su Amazon Prime in versione originale, doppiata e sottotitolata. La serie narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo e rendere, quindi, possibile l’impossibile. Ogni episodio dovrebbe raccontare le vicende di un singolo personaggio che vive una storia a sé stante, ma, di fatto, gli unici e soli indiscussi protagonisti sono l’esercizio virtuosistico di piegare un libro di immagini alle regole cinematografiche e la pura ed elementare venerazione del “bello”. Nel cast Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghardi, Duncan Joiner and Jonathan Pryce.

3. Home Before Dark

Home Before Dark è una serie tv di genere drammatico/giallo creata da Dana Fox e Dara Resnik con Mila Morgan e Brooklynn Prince. E’ la storia di una giovanissima ragazza, Hilde (Brooklynn Prince), che da Brooklyn si trasferisce in una piccola cittadina sul lago, città natale del padre (Jim Sturgess). Nella cittadina si aggira un’insana atmosfera legata ad un caso irrisolto su cui indagherà la stessa Hilde riscontrando non solo negli abitanti, ma anche nel padre, la volontà di occultare la verità. Home Before Dark si basa sulla vera storia di Hilde Lysiak che a soli 9 anni risolse un caso di omicidio. La prima puntata sarà disponibile dal 3 aprile su Apple Tv +.

4. What We Do in the Shadow 2

Tra le rivelazioni del 2019 si colloca What We Do in the Shadow, esilarante horror-comedy, di cui FX ha comunicato il rinnovo per una seconda stagione ancor prima che la prima andasse in onda completamente. Tra i fatti più sconcertati del primo ciclo di episodi ritroviamo la scoperta da parte di Guillermo, tuttofare umano dei tre vampiri protagonisti, a sua volta aspirante vampiro: dal test del DNA apprende di essere un discendente di Abraham Van Helsing e di essere quindi destinato, in qualche modo, ad uccidere i vampiri. La data di uscita di What We Do in the Shadows 2 è prevista per il 15 aprile, quando verranno trasmessi i primi due episodi.

5. Diavoli

Il 17 aprile, alle ore 21:15, Sky Atlantic rilascerà al grande pubblico Diavoli, sospirata serie tv targata Sky Original con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Girata tra Roma e Londra, interamente in lingua inglese, la serie è tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera, che vede alla regia Nick Hurran e Jan Maria Michelini; è una storia di potere, segreti e meschinità che si esibiranno sul palcoscenico dell’Olimpo finanziario.

6. Defending Jacob

A rimpolpare l’elenco delle serie tv in uscita ad aprile ci pensa anche Defending Jacob: serie drammatica tratta dal romanzo di William Landay, racconta le vicende di un procuratore distrettuale, Andy Barber (Chris Evans), della cittadina di Newton, chiamato ad indagare sull’omicidio di Ben Rifkin, un ragazzo di quattordici anni che frequentava la stessa classe di suo figlio Jacob (Jaeden Martell), principale indagato. Andy si ritroverà costretto a lottare in difesa di Jacob che, tuttavia, nel corso delle indagini, si scoprirà celare verità sconvolgenti. Defending Jacob andrà in onda, in prima visione italiana, dal 24 aprile 2020 su Apple TV+.

7. The Victim’s Game

A suscitare grande curiosità c’è anche il thriller taiwanese della nuova serie The Victim’s Game, sulla quale al momento non disponiamo ancora di molti dettagli. Della trama sappiamo che ruoterà attorno alle vicende di un detective (Joseph Chang) affetto da sindrome di Asperger che rischia la vita per risolvere un caso dopo aver scoperto un collegamento tra la figlia e una serie di misteriosi omicidi. La serie sarà lanciata da Netflix il 30 aprile.