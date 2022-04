Le serie tv in uscita ad aprile

Buone nuove per chi ha già iniziato ad avvertire il peso della bella stagione e la pressione della prova costume. Se avete deciso di rinunciare all’uovo di Pasqua, avrete comunque qualche sorpresa da gustare, con gli occhi. Di seguito una short list delle serie tv generosamente offerte da questa primavera.

La scuola dei misteri: Las cumbras 2 (Prime Video)

È disponibile già da oggi, sulla piattaforma Amazon Prime Video, la seconda stagione de La scuola dei misteri: Las cumbras, serie TV creata da Asier Anduenza e Laura Belloso con Carlos Alcaide e Alberto Amarilla, trasmessa dal 2021 in Spagna. Al centro della narrazione vi è un collegio posto all’interno di un antico monastero isolato e ricco di misteri in cui gli studenti sono sottoposti a una rigida disciplina. A causa dei diversi scontri che hanno avuto luogo durante la prima stagione, il direttore è stato costretto a irrigidire ulteriormente il sistema di regole all’interno del collegio. Ma, dopo la morte di Rita, nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Questa volta però Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio, grazie ad Adèle, sono convinti di poter trovare Manuel ancora vivo. Ma, faranno in tempo a salvarlo? E soprattutto, scopriranno da chi sono condotte le ricerche sugli umani? E qual è il fine di questi esperimenti?

Slow Horses (AppleTV+)

Sempre oggi, su AppleTV+ approda la prima stagione di Slow Horses, adattamento del primo romanzo della saga letteraria di Mick Herron, con Gary Oldman, Jonathan Price, Kristin Scott Thomas e Olivia Cooke tra i protagonisti. La serie è prodotta da See-Saw Film, scritta da Will Smith e prodotta da Graham Yost. La trama: i servizi segreti britannici hanno una divisione speciale, in una struttura separata rispetto all’ufficio centrale dell’agenzia, chiamata Slough House, dove vengono mandati i dipendenti per varie ragioni allontanati dal servizio attivo. Slow Horses racconta la vita di questi agenti guidati da Jackson Lamb. Presto la Slough House si ritroverà nel mezzo di una rivoluzione che coinvolgerà anche i vertici della stessa agenzia. Il protagonista di Slow Horses è Gary Oldman che interpreta il sarcastico, stanco e scorretto Jackson Lamb. Kristin Scott Thomas è Diana Taverner vice direttrice dell’MI5. Jack Lowden interpreta River Cartwright giovane agente, nipote “d’arte”, il nuovo arrivato dopo un clamoroso errore durante un’esercitazione che gli è costata il posto tra gli agenti più illustri.

Élite 5 (Netflix)

L’8 aprile Netflix lancerà la quinta stagione di Élite, il drama mistery adolescenziale di produzione spagnola che racconta le vite di alcuni studenti dell’istituto Las Encinas, scombussolate da misteri, omicidi e scandali, e coinvolte in appassionanti storie d’amore e di amicizia. Ci sono molte questioni rimaste in sospeso: Samu, Rebe e Omar devono finalmente conseguire il sospirato diploma; c’è poi la vicenda nella quale è coinvolto direttamente il preside Benjamin e i suoi figli Mencía, Ari e Patrick. E infine c’è Cayetana, che nell’ultimo episodio della quarta stagione sembra aver dato il benservito al principe Philippe. Quest’ultimo entrerà in contatto con una persona del suo passato che potrebbe rivelarsi decisiva.

Diavoli 2 – NowTV

Sky, invece, ha annunciato che la seconda stagione di Diavoli, l’appassionante financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, sarà disponibile dal 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su Now. Protagonista indiscussa dello show, la ben celata guerra combattuta in Occidente con le potentissime armi della finanza. L’episodio finale della seconda stagione si era concluso un primo piano sul volto di Massimo, acclamato dai colleghi per essere stato nominato CEO della New York-London Investment Bank, mentre il suo mentore veniva scortato fuori dalla sorveglianza. Il secondo capitolo narrerà gli eventi con un salto in avanti di qualche anno. Siamo nel 2016 e il mondo è alle prese con la Brexit e l’aggressiva campagna elettorale di Doland Trump. Massimo ha deciso di rimanere al suo posto. Sempre più messo in discussione dal board, ha intrapreso una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Quando Dominic si ripresenta e lo mette in guardia sui nuovi partner cinesi, pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone, Massimo dovrà decidere se credergli o meno. Questo enigma lo accompagnerà fino ai giorni nostri, quello animato dai social, dai Bitcoin, dal 5G fino alla pandemia globale.

Gaslit – StarzPlay

Il 24 aprile la piattaforma streaming Starzplay, distribuirà Gaslit, l’attesa serie tv con Sean Penn e Julia Roberts che racconta da una prospettiva del tutto inedita lo scandalo del Watergate. La miniserie è basata sulla prima stagione del podcast Slow Burn ed è creata e prodotta da Robbie Pickering con Matt Ross come regista e produttore esecutivo. I dettagli della storia: dotata di grande personalità, Martha Mitchell è una celebrità dell’alta società di Arkans, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato – ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie – si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente. Nel cast, accanto a Sean Penn e Julia Roberts, rispettivamente nei panni di John N. Mitchell e di Martha Mitchell, troviamo Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham, Darby Camp, Aleksandar Filimonović.