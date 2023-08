Le serie tv in uscita ad agosto 2023

Rumorosi quanto dei vicini di casa educati da un campanaro bianco, gli hype sulle serie tv in arrivo nel mese di agosto non si sono fatti attendere. Di seguito la rassegna delle più attese serie tv in uscita ad agosto 2023:

La chimica della morte – Paramount+

Il 3 agosto debutterà su Paramount+ La chimica della morte, il crime psicologico basato sui romanzi bestseller di Simon Beckett, con protagonista Harry Treadaway nelle vesti del Dott. Hunter. La chimica della morte ci introduce subito il personaggio di David Hunter che, dopo una devastante tragedia personale, ha lasciato la sua carriera di antropologo forense e consulente di polizia per iniziare una nuova vita come medico di base nelle campagne di Norfolk. David spera che il passato rimanga per sempre alle sue spalle, ma ogni suo desiderio viene rimesso in discussione quando nel bosco vicino viene ritrovato il corpo mutilato di una giovane donna. La polizia invita l’inizialmente riluttante Dott. Hunter a collaborare alla ricerca dell’assassino.

Fascino fatale volume 2 – Netflix

Netflix ha invece confermato l’arrivo del secondo volume di Fascino fatale, il thriller erotico che racconta una storia di segreti, omicidi, il tutto corredato da un bel po’ di scene passionali. Nello specifico si tratta della storia di una donna sposata che trascorre un fatidico weekend fuori casa che accende la passione, ma che si conclude in tragedia e la spinge a dubitare di chi le sta accanto. Un racconto che ha tutti gli ingredienti per fare incetta di visualizzazioni. Attualmente è la terza serie Netflix più vista in tutto il mondo i cui primi 7 episodi sono disponibili dal 7 luglio, ma sembrerebbe che la prima stagione sia in realtà composta da un totale di 14 puntate. Le restanti saranno rese disponibili presumibilmente dal 4 agosto.

Painkiller – Netflix

Sempre Netflix si occuperà del lancio di Painkiller, la serie che indagherà le origini della crisi degli oppioidi che ha travolto gli Stati Uniti. Annunciata lo scorso febbraio, la serie – nata sulla scia del successo di prodotti come Narcos – è stata affidata a Eric Newman, il quale sarà coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo all’interno del patto pluriennale che ha siglato con Netflix. Basata sul libro omonimo di Barry Meier e sull’articolo The Family That Built the Empire of Pain scritto da Patrick Radden Keefe pubblicato dal The New Yorker, Painkiller gira intorno a questo fatto di cronaca statunitense che ha visto coinvolta l’azienda farmaceutica Purdue Pharma, produttrice dell’Oxycontin, un antidolorifico fatto prescrivere dai medici, spinti da mazzette della stessa, pur sapendo che avrebbe creato dipendenza. I malati quindi per alleviare il dolore sono diventati dei veri e propri drogati fino al punto di rivolgersi al mercato nero, in alcuni casi sostituendo il farmaco con l’eroina. La cosiddetta crisi degli oppioidi, infatti, è stata uno tra le più pericolose fra quelle americane degli ultimi 20 anni: ha mietuto oltre 500mila vittime.

Harlan Coben’s Shelter – Prime Video

Prime Video distribuirà, a partire dal 18 agosto, con un nuovo episodi previsto ogni venerdì fino al 22 settembre, Harlan Coben’s Shelter, la nuova serie thriller tratta dall’omonimo romanzo young adult dello scrittore statunitense Harlan Coben; si tratta del primo capitolo di una serie di grande successo, scritta dallo stesso Coben con Allen MacDonald e diretta da Patricia Cardoso. Harlan Coben’s Shelter racconta la storia di Mickey Bolitar, un ragazzo che, dopo la morte improvvisa di suo padre, inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Qui si ritrova rapidamente invischiato nella misteriosa scomparsa di una studentessa della sua scuola, Ashley Kent, fatto che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all’interno della loro tranquilla comunità. Con l’aiuto dei suoi amici – l’inventivo Spoon e la riservata Ema -, Mickey squarcia il velo di Maya di facciata dell’indolente Kasselton per rivelare un oscuro sottosuolo che potrebbe contenere risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e, forse, anche alla sua complessa storia familiare.

Ahsoka – Disney+

Attesissima dagli appassionati del genere, lo show che fa seguito all’apparizione di Ahsoka in The Mandalorian raggiungerà la piattaforma Disney+ il 23 agosto. Proprio dopo essere apparsa nel quinto episodio di The Mandalorian, la Jedi interpretata da Rosario Dawson si è aggiudicata la sua serie spin-off. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Stando a quanto riportato da MakingStarWars, la serie dovrebbe essere divisa in due parti: l prima si occuperà della storia di Sabine e della Nuova Repubblica, mentre la seconda parte verterà sul ritrovamento di Ezra Bridger nel famigerato posto in cui è stato portato dai Purrgil, insieme al Grand’Ammiraglio Thrawn.