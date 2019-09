Le serie tv in uscita a settembre

Per chi non ne può più del ronzio delle zanzare, di code interminabili sulla via del mare per accaparrarsi due metri quadrati di spiaggia, delle urla dell’isterica prole dei vicini di ombrellone che, non si sa come, riesce a divertirsi solo all’interno dei due metri quadrati che con un non indifferente dispendio di energie vi siete guadagnati, delle ustioni alla guida per ogni singolo tocco dello sterzo o del cambio, Nocturno vi ricorda che l’autunno è alle porte ed è foriero di tante serie tv in uscita che non hanno ancora mai visto la luce del sole e di sospirate nuove stagioni attese da mesi e, in alcuni casi, da anni.

1. American Horror Story 9

Debutterà su FX il 18 settembre. Il titolo è 1984 e già dal primissimo teaser della scorsa primavera intuiamo l’intenzione di Ryan Murphy di omaggiare il filone del cinema slasher plasmato negli anni ’80, neppure Freddy Krueger era mai esistito prima del 1984. Si tratterà di un salto nel passato. Lo stesso teaser fissa i confini della curiosità e dell’immaginazione circoscritta alla dinamica reiterata della donzella in fuga da un inquietante figura vestita di nero, Ryan Murphy ha annunciato gran parte degli attori che prenderanno parte ai nuovi episodi. Oltre a Emma Roberts e Gus Kenworthy troviamo: Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman, Matthew Morrison, DeRon Horton, Angelica Ross, John Caroll Lynch, Zach Villa. Il titolo di questa stagione, è stato già definito tra i più evocativi fra le ultime, ma qualora l’aspettativa dovesse, come spesso accade rivelarsi, ritrovarsi sola all’appuntamento preso il 18 settembre, la decima stagione, in caso fosse necessario doversi ricredere, è stata già confermata.

2. Mrs Mercedes 3

Sarà trasmessa in prima visione, il 10 settembre sulla rete via cavo Audience (su Strazplay dal 19 settembre). David E. Kelley insieme a a Jonathan Shapiro persegue anche nella terza stagione l’idea maturata fin dal principio l’adattamento della trilogia di Bill Hodges, best-seller di Stephen King. Jack Bender continuerà a dirigere. La prima stagione ha introdotto il personaggio di Bill Hodges, impegnato nel tentativo di incriminare un assassino che ha ucciso 16 persone investendole mentre era a bordo di una Mercedes rubata. Nella seconda il criminale Brady Hartsfield è ricoverato in ospedale in stato vegetativo e Hodges che ormai, per fuggire all’ossessione legata al caso, ha aperto l’agenzia Finders Keepers, si ritrova invischiato in eventi che sembrano essere legati all’assassino. La terza stagione, invece, sarà basata sulla storia contenuta in Finders Keepers, secondo libro della serie, e continuerà a esplorare cosa accade dopo il massacro perpetrato da Brady Hartsfield. Quando l’amato autore locale John Rothstein viene trovato morto, Bill Hodges, Holly e Jerome, insieme alla polizia locale, devono rintracciare il killer. Ma questo caso si rivela più complicato del semplice omicidio a sangue freddo di un’icona americana.

3. Le regole del delitto perfetto 6

La serie thriller-giudiziaria uscirà il 26 settembre negli States con la sesta ed ultima stagione. Molti sono i dubbi e i misteri da risolvere, Nowalk, con la quinta stagione, aveva lasciato il pubblico di fronte ad un finale aperto con la scomparsa di Laurel e suo figlio Christophe, confidando nel rinnovo da parte dell’emittente. Al centro dei riflettori è ancora una volta un Castillo, Xavier, fratello di Laurel. A lui spetta l’accusa di aver architettato l’omicidio del padre di Nate, senza alcuna complicità del procuratore Miller.

4. Evil

Serie televisiva statunitense creata da Robert e Michelle King, che sarà trasmessa in anteprima il 26 settembre 2019 sul canale CBS, affronterà il tema del sovrannaturale tramite le indagini di una psicologa e di un prete. Il confine tra scienza e religione e tra fenomeni paranormali e la ricerca ossessiva di una spiegazione logica ad episodi apparentemente inspiegabili è già stato ampiamente trattato in televisione. Bastino due titoli, X-Files e Fringe, per rendere l’idea di come il sovrannaturale sia materiale appetibile per un autore televisivo. Quando gli autori, però, sono una coppia che negli ultimi anni ci ha regalato due cult e mezzo, allora bisogna rizzare le antenne. Stiamo parlando di Robert e Michelle King, gli artefici di The Good Wife, dello spin-off The Good Fight e del dimenticato Braindead, che dopo tre anni tornano a scrivere per la Cbs affrontando, appunto il tema del sovrannaturale. Il titolo del loro nuovo progetto, di cui il network per ora ha solo ordinato il pilot, è Evil, e contrappone scienza e religione in un’indagine su fenomeni inspiegabili. La serie tv vedrebbe come protagonisti Kristen Benoist (Katja Herbers), una psicologa scettica, e David Dacosta (Mike Colter), un parroco in fase di addestramento, arruolato dalla Chiesa per un compito molto preciso. David, infatti, deve indagare su presunti miracoli, possessioni demoniache o episodi che non sembrano avere una spiegazione scientifica. Nel farlo, si farà affiancare da Kristen, formando un duo che contrapporrà fede e scienza, nella migliore delle tradizioni. Una sinossi che, apparentemente, non sembra dire nulla di nuovo rispetto ad altre serie, oltre a quelle sopra citate, che hanno affrontato questo tema declinandolo, a volta, in una chiave più scientifica ed altre in chiave più fantascientifica. Eppure, la presenza nel dietro le quinte di due autori intelligenti e curiosi come i King potrebbe fare la differenza.