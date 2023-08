Ci siamo, è giunto il tempo di dedicarci alle due principali attività del mese di settembre: iniziare a richiedere info sui pacchetti all inclusive (sala pesi, più nuoto, più corsi) e recuperare il telecomando che si nasconde tra l’insenatura dei due cuscini del divano da fine giugno. Di seguito le ragioni per cui è consigliabile investire più energie sulla seconda attività che sciuparle con la prima. Ecco le serie tv in uscita a settembre 2023

La ruota del tempo 2 – Prime Video

Termina l’attesa per la seconda stagione de La ruota del tempo, la serie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan, in arrivo il primo settembre su Prime Video. La ruota del tempo segue la storia di un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (Josha Stradowski), che scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo o a distruggerlo. La prima stagione si era conclusa con la sconfitta del Tenebroso da parte di Rand al’Thor; tuttavia quest’ultimo aveva deciso di non fare più ritorno. La seconda stagione è basata sul secondo romanzo dell’epica saga letteraria, La grande caccia, contiene elementi del terzo romanzo, Il drago rinato, ed è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia. Nei nuovi episodi nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono solo scegliere se fidarsi di se stessi.

La mia prediletta – Netflix

Il 7 settembre approda su Netflix La mia prediletta, thriller psicologico tedesco tratto dall’omonimo romanzo di Romy Hausman e interpretata da Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein, Hans Löw e Justus von Dohnányi. Il punto di partenza della miniserie si colloca durante una notte gelida e tenebrosa: un’ambulanza porta in ospedale una donna investita da un’auto sul ciglio del bosco. È incosciente e senza documenti. Con lei c’è una bambina dalla pelle bianchissima e gli occhi di un azzurro glaciale; l’unica informazione che riesce a dare su sua madre è che si chiama Lena. A poco a poco, però, lo strano comportamento della piccola insospettirà i medici.

In fiamme – Netflix

L’8 settembre, su Netflix, giungerà anche In fiamme, la miniserie con protagonista Úrsula Corberó. Si tratta di un thriller drammatico scritto da Laura Sarmiento, la stessa creatrice di Privacy, serie drammatica spagnola del 2022 con Itziar Ituño (Raquel de La casa di carta), e diretto da Jorge Torregrossa. In breve: maggio 2017, i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all’interno di un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l’attenzione del pubblico, soprattutto quando l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l’ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez).

Le vedove del giovedì – Netflix

Su Netflix, dal 14 settembre, sarà disponibile Le vedove del giovedì, la serie ispirata all’omonimo romanzo di Claudia Pineiro. Tra gli interpreti Omar Chaparro e Cassandra Ciangherotti. Lo show ripercorre la storia di Teresa, che trova suo marito e i suoi due migliori amici morti. L’evento scuote la comunità in cui la donna vive e, man mano che la verità verrà alla luce, porterà con se anche i più oscuri segreti fino a quel momento celati.

Sex Education 4 – Netflix

Torna il 21 settembre, sempre su Netflix, la quarta e ultima stagione di Sex Education. La trama di questo ultimo capitolo ruoterà intorno ai cambiamenti legati alla nuova scuola: Otis è nervoso all’idea di stabilire la sua nuova clinica, mentre Eric sta pregando di non essere di nuovo tra i perdenti. Ma arrivare a Cavendish causa uno shock culturale a tutti gli studenti di Moordale, che pensavano di essere progressivi, visto che questo nuovo istituto è su un altro livello. Ci sono lezioni di yoga nel giardino, una forte atmosfera all’insegna della sostenibilità e un gruppo di ragazzini popolari solo perché gentili. Viv è in crisi dall’approccio non competitivo esistente tra gli studenti, mentre Jackson cerca di lasciarsi alle spalle Cal. Aimee prova qualcosa di nuovo seguendo le lezioni d’arte e Adam cerca di capire se l’eduzione mainstream è adatta a lui. Negli Stati Uniti, invece, Maeve sta vivendo il suo sogno nella prestigiosa Wallace University, dove ha come insegnante Thomas Molloy. Otis cerca poi di adeguarsi alla sua nuova realtà in casa, non essendo più figlio unico, e a scuola, dove non è l’unico terapista.