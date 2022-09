Quest’anno il mese di settembre, per tutte le piattaforme streaming, avrà i toni del mistero e i colori dell’avventura.

Il diavolo in Ohio – Netflix

Apre Netflix, già dal 2 settembre, con Il diavolo in Ohio, show in otto episodi che promette la giusta dose di tensione e brividi. Basata su una storia vera, la serie si ispira all’omonimo romanzo scritto nel 2017 da Daria Polatin, per Netflix in veste di produttrice esecutiva. Si tratta della storia della misteriosa Mae (Madeleine Arthur) che, evasa da una setta, trova un porto sicuro in una psichiatra ospedaliera, Suzanne Mathis (Emily Deschanel); la scelta di prendersene cura da parte di quest’ultima sconvolgerà radicalmente il mondo di Suzanne e della sua famiglia composta da suo marito Peter (Sam Jaeger) e dalle loro tre figlie. La famiglia dovrà lottare strenuamente per sopravvivere a questo culto. Con il supporto di un detective della polizia locale, Suzanne cercherà di svelare i segreti celati nella passato di Mae e dei sinistri accadimenti legati alla città da cui è fuggita.

Il signore degli anelli – Gli anelli del potere – Prime Video

Il mese di Prime Video, invece, si apre, dopo cinque anni di preparazione affidata agli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay, con il debutto de Il signore degli anelli – Gli anelli del potere. Il 2 settembre avrà inizio una maratona programmata di cinque stagioni per un totale di 40 episodi. Ispirata alle opere di Tolkien, la serie è ambientata migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Il Signore degli anelli e nello Hobbit, durante un periodo di pace nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo. Assisteremo alla forgiatura degli anelli del potere, all’ultima alleanza tra elfi e uomini prima della scissione, all’ascesa di Sauron e, infine, alla distruzione del regno di Numenor, tutto ciò, questa è la promessa, con sfumature decisamente più orrorifiche rispetto alle due trilogie. L’indiscussa eroina della serie è Galadriel, che abbiamo conosciuto con il volto saggio di Cate Blanchett e che qui ritroviamo nella versione più giovane e testarda, incarnata da Morfydd Clark.

Harry Palmer – Il caso Ipcress – Sky, NowTV

Il 7 settembre, su Sky e in streaming su Now, debutterà il drama con Joe Cole, Tom Hollander e Lucy Boynton, Harry Palmer – Il caso Ipcress, una show che va all-in sul fascino esercitato sul pubblico dal genere spy thriller di stampo britannico. Si tratta di una storia avvincente ambientata nella Berlino degli anni ’60 e tratta dal bestseller del 1962 di Dan Deightin, “La pratica Ipcress”. Nel dettaglio la trama segue le vicende del giovane e brillante sergente Harry Palmer (Joe Cole). Palmer ha delle attività collaterali che potrebbero costargli il carcere, ma un agente dei servizi segreti, affascinato dalle sue potenzialità gli offre un modo per evitare la prigione: diventare una spia, entrando a far parte del WOOC(P), una piccola, ma importante unità che si occupa di sicurezza. Harry inizierà a viaggiare per il mondo sotto copertura districandosi tra scienziati nucleari, tradimenti, colpi di scena, manipolazioni mentali e una pericolosa storia d’amore. La serie diretta da James Watkins e composta da 6 episodi, andrà in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic con due episodi a settimana.

Wedding Season – Disney+

Settembre sarà anche il mese di una discussa prima volta, quella della combo fra Regno Unito e Disney+ che ha dato origine alla serie Wedding Season, scritta dall’emergente Oliver Lyttelton e diretta da George Kane. Lo show andrà in onda dall’8 settembre ed è la storia, ambientata tra Regno Unito e Stati Uniti, di Katie (Rosa Salazar) e Stefan (Gavin Drea). I due si innamorano l’una dell’altro durante un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante Katie abbia già un fidanzato. Qualche mese dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. La polizia pensa che sia stato Stefan e Stefan pensa che sia stata Katie. Per diverso tempo nessuno conoscerà con certezza la verità. Si aggiungono al cast oltre ai protagonisti: Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook e Omar Baroud.