Nel bene e nel male, settembre è il mese dei “ritorni”, in ufficio, a scuola, in sala pesi, a volte, anche degli amori interrotti durante il periodo estivo perché “così siamo liberi di avere fugaci avventure frivole senza dover tener conto l’una/o dell’altra/o”. E, quest’anno, fatte eccezione per alcune novità, settembre è anche il mese di “grandi ritorni” sul piccolo schermo. Ecco le serie tv in uscita a settembre 2021

La casa di carta 5 – Netflix

Primo fra tutti, attesissimo, ormai da più di un anno, il quinto ed ultimo capitolo de La casa di carta. Netflix renderà disponibile i primi cinque episodi a partire dal 3 settembre. Il 3 dicembre, invece, verrà rilasciata la seconda parte di questa ultima stagione, anch’essa composta da 5 episodi. Com’era finita la quarta? Il Professore aveva messo lo Stato spagnolo al centro di uno scandalo mondiale, Lisbona era torna nella Banca di Spagna e in più c’era stato lo scacco matto di Alicia ai danni del Professore. I trailer rilasciati fino ad ora non hanno esitato a promettere colpi di scena, spettacolo, forti scene d’azione e sentimentali. Il cast è riconfermato così come lo avevamo lasciato, ma sarà implementato da altri 3 personaggi: Rafael (Patrick Criado), il figlio di Berlino; René (Miguel Ángel Silvestre), il grande amore di Tokyo prima che questa si unisse alla banda; Sagasta (José Manuel Seda) il Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo. L’hype su questo ultimo capitolo è ad alti livelli: chi ha amato la serie auspica che il finale non disattenda le aspettative e che la banda riesca a farla franca; chi ne ha riconosciuto limiti, contraddizioni e buchi di sceneggiatura spera che sia davvero l’ultima stagione.

What We Do in the Shadow 3 – Hulu

A settembre torna anche What We Do in the Shadow, con la sua terza stagione, si tratta del mockumentary con al centro le vite di 4 vampiri, basato sul celebre film Vita da vampiro del 2014, scritto da Clement e Taika Waititi. Lo show debutterà negli Stati Uniti con i primi due episodi, come un evento in anteprima su FX, poi verranno inseriti, dal 2 settembre, sul servizio di streaming Hulu. Nell’ultimo episodio della seconda stagione i vampiri vengono invitati a un prestigioso evento: il Théâtre des Vampires. Ben presto, però, quest’invito si rivela essere una trappola del Consiglio dei Vampiri. Proprio mentre Nadia, Laszlo, Nandor e Colin stanno per essere condannati a morte, Guillermo torna e li salva rivelando d’essere un cacciatore di vampiri. Non sappiamo nulla su eventuali nuovi personaggi, ma il cast delle prime due stagioni è stato integralmente confermato per tutti e 10 gli episodi. Ciò che sappiamo sulla trama è che ogni personaggio sarà alla ricerca di qualcosa e che i vampiri dovranno fare i conti con la vera identità di Guillermo.

American Horror Stories – Disney+

Per quanto riguarda, invece, le novità di questa seconda parte del 2021, debutterà in Italia, l’8 settembre, in esclusiva su Star all’interno di Disney+, American Horror Stories, spin-off della pluripremiata American Horror Story, la cui nuova stagione, Double Feature, approderà sugli schermi italiani ad ottobre. Lo spin-off, anche questo di natura antologica e prodotto Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto, propone una storia horror diversa per ognuno dei 7 episodi previsti, che, in piccolo, riproducono la struttura della serie-madre e saranno pertanto autoconclusivi. Le singole storie si articoleranno attorno a differenti tematiche e ambientazioni specifiche. Anche il cast è interessante e conta su nomi di prestigio già noti agli appassionati della serie: Matt Bomer, Dylan McDermott, Aaron Tveit e molti altri.

Sex Education 2 – Netflix

È trepidante anche l’attesa per l’uscita della terza stagione di Sex Education, teen drama britannico, fresco, divertente, attualissimo e superficialmente profondo. La seconda stagione si era conclusa con Otis (Asa Butterfield) che, dopo la fine della sua relazione, aveva iniziato a concedersi del sesso occasionale; (Eric /Ncuti Gatwa), miglior amico di Otis, si era mostrato ormai pronto ad ufficializzare la sua relazione con Adam mentre Jean (Gillian Anderson), sessuologa e madre di Otis, è alle prese con una nuova gravidanza. Nella scuola, intanto, arrivano diversi cambiamenti. Tra le novità della nuova stagione ci sono anche Cal (l’esordiente Dua Saleh) un nuovo studente non binario, e Anna (Indra Ovè), la madre adottiva di Elsie, la sorella di Maeve (Emma Mackey). Netflix rilascerà l’intera stagione il 17 settembre.

Lucifer 6 – Netflix

Altro ritorno settembrino, targato Netflix, sarà la sesta stagione di Lucifer. La piattaforma divulgherà l’ultima (promesso!) stagione dello show il 10 settembre 2021 in contemporanea in tutti gli oltre 190 Paesi in cui il servizio è attivo. La season 5 si è conclusa con la vittoria di Lucifer su Michael che, scegliendo Chloe e sacrificandosi per lei, ha dimostrato di essere degno e pare si sia così conquistato il Trono della Città d’Argento. Per quanto riguarda le anticipazioni sui 10 episodi conclusivi, il sito TVLinemha dichiarato che Lucifer 6 ripartirà con un salto temporale in avanti, mentre Chloe inizierà a porsi delle domande sul perché Lucifer non abbia ancora cominciato il suo nuovo lavoro a Silver City. Assisteremo, inoltre, al ritorno sulla scena di Jimmy Barnes, produttore discografico e killer nel pilot, che dovrebbe avere un ruolo importante nel primo episodio della sesta stagione. Lucifer, invece, cercherà di comprendere che cosa significhi davvero essere Dio.

Dr. Death – StarzPlay

Per quanto riguarda, invece, le novità di questa seconda parte del 2021, iniziano ad ergersi già grandi aspettative attorno alla miniserie prodotta da NBCUniversal, Dr. Death. Tratta da un podcast omonimo di Wondery e distribuita da Peacock negli USA, la serie creata da Patrick Macmanus debutterà in Italia il 12 settembre 2021 sulla piattaforma streaming StarzPlay. La regia è stata assegnata a Maggie Kiley, Jennifer Morrison e So Yong Kim. Dr.Death narra le vicende realmente accadute di Christopher Duntsch (Joshua Jackson), giovane e brillante neurochirurgo di Dallas, che attira sospetti sulle sue operazioni: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale – interventi complessi ma di routine – rimanevano permanentemente mutilati, o morivano; ciò fino a quando due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater), decidono di fermarlo.

Scene da un matrimonio – Sky, NowTV

Dopo l’aver esordito in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, il 20 settembre approderà in Italia, su Sky e Now, la miniserie HBO con Jessica Chastain e Oscar Isaac. Si tratta dell’esperimento del regista israeliano Hagai Levi che trasforma, dopo 48 anni, il film di Ingmar Bergman con protagonisti Liv Ulmann e Erlan Josephson, in una serie televisiva. La storia è semplicemente e“ovviamente” complessa: è quella di Marianne e Johan, una coppia sposata che fatica a tenere in piedi il proprio matrimonio. La sceneggiatura è opera dello stesso regista, che ha diretto tutti e cinque gli episodi.