Quest’anno il piccolo schermo è più a tema che mai e, omaggiando le sinistre vibrazioni del 31 ottobre, è pronto a regalarci la giusta dose di suspense e inquietudine attraverso le nuove serie tv in uscita a ottobre 2022.

L’alluvione (Netflix)

Il sipario si apre su L’alluvione, miniserie, prodotta e ideata da Anna Kępińska e diretta da Jan Holoubek e Bartłomiej Ignaciuk, composta da 6 episodi che Netflix renderà disponibili dal 5 ottobre. Si tratta del primo riadattamento cinematografico degli eventi, realmente accaduti, che hanno colpito la Polonia, parte della Repubblica Ceca e della Germania nel 1997 e delle scelte che gli scienziati hanno dovuto prendere all’alba del disastro; le autorità locali, guidate da Jakub Marczak (Tomasz Schuchardt) chiedono auto all’idrologa Jasmina Tremer (Agnieszka Zulewska). Ma da questo momento in poi la storia dell’intera regione e la vita dei suoi abitanti non sarà più la stessa.

The Midnight Club – Netflix

Segue, il 7 ottobre, sempre su Netflix, il debutto della serie statunitense ideata da Mike Flanagan, The Midnight Club. Le vicende, come nell’omonimo romanzo di Christopher Pike da cui sono tratte, hanno luogo a Rotterdam Home, una clinica per giovani malati terminali accolti per trascorre insieme gli ultimi giorni delle loro vite. I protagonisti ogni notte a mezzanotte si incontrano per tenersi compagnia raccontandosi storie horror di intrighi e misteri. Un notte fanno un patto: il primo tra loro a morire si impegnerà a contattare gli altri dall’aldilà.

Candy: Morte in Texas (Disney+)

Disney+ dal 12 ottobre renderà disponibile Candy: Morte in Texas. Basato su una storia vera, lo show si compone di 5 episodi che raccontano le vicende, reali, legate alla vita di Candy Montgomery, interpretata da Jessica Biel. Candy, moglie e madre, nel corso della sua esistenza ha seguito tutti i passi che la società aveva previsto per lei, scegliendo sempre la cosa gusta, fino al giorno in cui, soffocata dal conformismo, decide di cambiare rotta prendendo decisioni che finiranno con l’esserle fatali. Nel cast, accanto a Jessica Biel, troveremo Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber e Raúl Esparza

La stanza delle meraviglie (Netflix)

Sul podio delle serie più attese di ottobre si colloca La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, antologia di 8 episodio che distribuita da Netflix dal 25 ottobre, ogni giorno con 2 nuovi episodi. Siamo alle prese con la raccolta di 8 sinistre storie che spazieranno dal macabro al gotico, dal magico al grottesco. Regia e sceneggiatura sono affidate rispettivamente a David Prior e David S. Goyer. Il cast, di spessore, varierà in ogni episodio.

Gangs of London – Sky Atlantic

Dal 26 ottobre, Sky Atlantic ospiterà la 2 stagione delle serie tv britannica Gangs of London, show che ha riscosso grande successo, fortemente apprezzato dalla critica e vincitore di un BAFTA. La serie segue scontri e contese fra bande rivali, criminali, delle Londra odierna. Di seguito qualche anticipazione sulla prossima stagione: ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, tutto è stato completamente ridisegnato. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi e allontanati. Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”, questi decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. La resa dei conti vicina e non resta che scommettere su chi vincerà la battaglia e si aggiudicherà l’anima di Londra.