Buone notizie per gli amanti delle serie tv: novembre sarà il mese dei grandi ritorni e di nuove promettenti produzioni. Ecco la nostra mensile lista di consigli sulle serie tv in uscita a novembre:

1. Paranormal – Netflix

Già dal 5 sarà disponibile la prima serie araba Netflix, direttamente dall’Egitto. Paranormal, serie horror annunciata lo scorso 27 maggio 2019 è basata sul ciclo dei bestseller dello scrittore egiziano di racconti horror e thriller, Ahmed Khaled Tawfik, la serie è prodotta da Mohamed Hefzy e Amr Salama, che ne è anche showrunner e regista. Paranormal segue da vicino le misteriose vicende del Dr. Refaat Ismail, il protagonista della storia: siamo nel 1969 quando l’ematologo Refaat, è costretto all’improvviso a gestire strani eventi paranormali e soprannaturali senza precedenti. Da questo momento hanno dunque inizio le sue avventure in compagnia della collega di università Maggie, con la quale tenta disperatamente di salvare i suoi cari dai gravi pericoli che li assediano. Accanto ad Ahmed Amin si uniscono anche gli attori Razane Jammal, Aya Samaha e Samaa Ibrahim. Tra le location principali troviamo le località di Giza e Fayoum.

2. The Crown 4 – Netflix

Torna, inoltre, sempre su Netflix, l’apprezzatissima The Crown con la sua quarta stagione. Si tratta della serie tv figlia dello sceneggiatore e drammaturgo britannico Peter Morgan, che ha ricevuto riscontri molto positivi da parte del pubblico di Netflix e della critica. The Crown 4 dovrebbe concentrarsi all’incirca sul periodo che va dal 1976/77 a inizio anni ’90. Vedrà, dunque, l’ingresso di due donne molto importanti nella storia della Gran Bretagna: Margaret Thatcher e Diana Spencer, L’attrice per quest’ultimo personaggio è stata annunciata il 9 aprile 2019: trattasi di Emma Corrin. La “Lady di Ferro” invece avrà il volto di Gillian Anderson che farà la sua comparsa nel 1979, anno in cui la Thatcher divenne Primo Ministro, fino al 1990. Come noto, l’idea dei produttori è di cambiare il cast ogni due anni, così da dare l’impressione del tempo che sta passando per i personaggi. Tuttavia al momento al fianco di Gillian Anderson e Emma Corrin sono confermati: Oliva Colman nei panni Regina Elisabetta II, Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margherita, Tobia Menzies che interpretata il Principe Filippo, Jason Watkins che presta il volto al Primo Ministro Harold Wilson. Quanto alla data d’uscita, Netflix ha confermato che il debutto è previsto per il 15 novembre 2020.

3. Romulus – Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, invece, debutterà Romulus, la serie che porta la firma di Matteo Rovere che in dieci episodi racconta la storia della nascita di Roma e delle sue lotte, degli amori e dei sacrifici di chi l’ha fondata. Protagonisti di Romulus sono Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli. La serie è ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale dove la sfida più grande che ogni individuo deve vincere per affermarsi e compiere il suo destino è quella contro gli dei. Girata in protolatino, Romulus è una storia di sopravvivenza raccontata attraverso i volti di Iemos (interpretato da Andrea Arcangeli), Wiros (Francesco Di Napoli) e la giovane vestale Ilia (Marianna Fontana) tutti alla presa con un fato da guidare e non da subire.

4. Alex Rider – Prime Video

Il 12 novembre, su Amazon Prime Video, verrà consegnato al grande pubblico Alex Rider, la versione contemporanea dei romanzi di Anthony Horowitz. Protagonista indiscusso è la spia adolescente Alex Rider, la sua storia prende spunto dalle vicende raccolte nel secondo romanzo, Operazione Gemini (Point Blanc nella versione originale). Alex (Otto Farrant, The White Queen) e Tom (Brenock O’Conor) conducono delle normali vite da adolescenti, fino al momento in cui il mondo di Alex viene stravolto quando si ritrova costretto da Alan Blunt (Stephen Dillane), ad intraprendere, sotto copertura, una pericolosa missione segreta. Blunt è a capo del Dipartimento, un’agenzia segreta deviata dell’MI6 che opera sotto la massima segretezza. Nel cast: Otto Farrant (Mrs. Wilson) interpreta Alex Rider, Brenock O’Connor veste i panni di Tom, gioviale migliore amico di Alex Rider. La famiglia di Rider è composta dal governante di Alex, Jack Starbright, interpretato da Ronkẹ Adékoluẹjo (Doctor Who), e Ian Rider, anaffettivo zio di Alex a cui fu affidato quando rimase orfano; Ian è interpretato da Andrew Buchan (Broadchurch). La serie è ambientata tra Londra e le Alpi francesi, dove è situata l’accademia Point Blanc che Alex inizia a frequentare sotto copertura, presentandosi come un adolescente difficile. Mentre porta avanti le proprie indagini sulle verità sinistre della Point Blanc, metterà in discussione tutto ciò che credeva di sapere su sé stesso.

5. Fargo 4 – Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, inoltre, dal 16 novembre, sarà disponibile la quarta stagione di Fargo, celeberrima serie tv antologica ideata da Noah Hawley, che ne è anche il produttore esecutivo. Le precedenti stagioni di Fargo hanno ottenuto tutte un ottimo riscontro dalla critica, tanto da aggiudicarsi tre Emmy e due Golden Globe. Lo show si ispira all’omonimo film dei fratelli Coen, anche produttori esecutivi della serie. Fino ad ora, ogni stagione ci ha raccontato delle storie diverse e il format rimarrà invariato anche per questo quarto capitolo. Le anticipazioni: saremo nel 1950 a Kansas City, due organizzazioni criminali in lotta per una parte del sogno americano raggiungono una sorta di tregua. Entrambi hanno il controllo di un’economia fatta di sfruttamento, corruzione e droga e a noi non resta che attendere un po’ per gustarcela fino all’ultimo minuto.