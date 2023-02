Puntuale come il mal tempo di marzo, arriva la lista, pensata per voi da Nocturno, delle serie tv più appetibili in uscita il prossimo mese.

The Mandalorian 3 – Disney+

Torna, su Disney+, dal primo marzo, la terza attesissima stagione di The Mandalorian, la fortunata serie live-action ambientata nella galassia di Star Wars, creata da Jon Favreau, con protagonista il mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il bambino Grogu. I nuovi episodi ripartiranno dalle conseguenze della difficile decisione presa da Grogu di rinunciare all’addestramento Jedi e di dire addio a Luke Skywalker. L’Armaiola (Emily Swallow), nel frattempo, aveva informato Din di aver perso il suo status di mandaloriano per aver tolto l’elmo mostrando in pubblico il suo volto. La terza stagione troverà il guerriero, con Grogu al seguito, sfrecciare a bordo del suo caccia stellare Naboo N-1 nel tentativo di redimersi nelle acque vive sotto le miniere di Mandalore. Una missione della quale Bo Katan (Katee Sackhoff), tuttavia, potrebbe non essere troppo entusiasta.

Daisy Jones & The Six – Prime Video

Il 3 marzo giungerà su Amazon Prime Video il dramma musicale basato sull’omonimo romanzo best seller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six. La storia ruota attorno alla rapida ascesa e all’altrettanto repentina caduta di una famosa rock band – frutto dell’immaginazione dell’autrice – degli anni ’70. Nello specifico la telecamera segue la vita di Daisy Jones (Riley Keough), una grintosa e misteriosa cantautrice, il cui sogno è quello di sfondare nel mondo della musica rock. Intorno ai vent’anni, la sua voce e la sua scrittura iniziano a farsi notare. Non solo Daisy è sulla giusta via per raggiungere il proprio obiettivo, ma anche un gruppo di Pittsburgh, i The Six, guidato da Billy Dunne (Sam Claflin); la loro collaborazione sarà il segreto del loro incredibile successo e, insieme, finiranno col definire il rock and roll di fine anni ’70.

Tenebre e ossa 2 – Netflix

Dal 16 Marzo sarà, invece, disponibile su Netflix la seconda stagione di Tenebre e ossa, lo show ispirato a due saghe: Trilogia Grisha (Tenebre e Ossa, Assedio e tempesta, Rovina e ascesa) e Duologia di Sei di Corvi (Sei di Corvi, Il Regno Corrotto), firmate da Leigh Bardugo. La prima stagione di Tenebre e Ossa si è conclusa con il viaggio di ritorno di Alina, Kirigan, Kaz, Inej, Jesper e Mal verso Novokribirsk, durante il quale l’Evocaluce e l’Oscuro avrebbero dovuto distruggere la Faglia. A un passo dalla città, però, Kirigan si è servito del potere di Alina per distruggerla e mandare così un messaggio agli avversari. Svelate le intenzioni di Aleksander, i Corvi e Mal hanno fatto squadra per neutralizzarlo e liberare la Starkov. Nella lotta, il generale è rimasto nella Faglia, in balia dei Volkra, mentre gli altri sono riusciti a lasciarsi quell’oscurità alle spalle. La loro nuova meta ora è Ketterdam. Tutti si ritrovano, infatti, sulla stessa nave, dove è tenuto prigioniero anche Matthias, in attesa di essere processato sulla terra ferma come schiavista. Nel corso della stagione 2 di Tenebre e Ossa, dunque, dovremmo ritrovare i protagonisti in quel di Ketterdam tra vecchie missioni e nuove avventure. Nei nuovi episodi ci attendono ancora intrighi politici, sanguinose battaglie, luoghi inediti da esplorare, nuovi incontri da fare e un segreto di famiglia che sconvolgerà ogni aspettativa.

Extrapolation – Oltre il limite – AppleTV+



Dal 17 Marzo, Apple Tv+ renderà disponibile Extrapolation – Oltre il limite, un’avvincente serie drammatica dello sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns, ambientata in un futuro prossimo dove gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono ormai parte della quotidianità. Gli otto episodi raccontano otto diverse storie che, vissute in posti del mondo tra loro lontanissimi, si intrecciano, toccando i temi dell’amore, del lavoro, della fede e della famiglia, esplorando i profondi cambiamenti di vita che si rendono necessari quando il pianeta si evolve più rapidamente della sua popolazione. Ogni storia è unica, ma la lotta per il futuro è universale e l’indifferenze non è più un’opzione. Extrapolation è la storia dell’amore, della fede, del lavoro e della famiglia influenzati, su scala personale e globale, dai cambiamenti climatici.

The Night Agent – Netflix

Il 23 Marzo debutterà su Netflix, con i suoi 10 episodi, la prima stagione di , The Night Agent un thriller cospirativo basato sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk e creato dall’ideatore di The Sheild, Shawn Ryan. The Night Agent viene descritto come un sofisticato thriller d’azione incentrato su un agente dell’FBI di basso grado che lavora nel seminterrato della Casa Bianca, con il compito di rispondere a un telefono che però non squilla mai. Quando, una notte, il telefono finalmente squilla, il protagonista si trova coinvolto in una pericolosa cospirazione che lo spinge fino allo Studio Ovale. Luciane Buchanan interpreta Rose Larkin, la civile che fa la chiamata in questione dopo aver scoperto che i suoi zii non sono chi affermano di essere. Altri membri del cast sono Hong Chau nei panni del potente capo dello staff del presidente degli Stati Uniti; Sarah Desjardins nei panni della figlia adolescente del vicepresidente che sta cercando di sfuggire alla sua ombra; e ancora Fola Evans-Akingbola, Eve Harlow, Enrique Murciano , Phoenix Raei e DB Woodside nei panni di un agente dei servizi segreti che torna all’ovile dopo un lunga pausa.