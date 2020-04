Hal Borland scrisse: “April is a promise that May is bound to keep” e, in questo maggio dispotico che di promesse, lo sappiamo già, ne tradirà tante, non resta che consolarci con un po’ di sano scanalare da serie tv in serie tv. Di seguito le serie tv in uscita a maggio, selezionate da Nocturno.

1. What We Do in the Shadow

Tra le prime promesse di aprile che si concretizzeranno a maggio, a cui si era già accennato nel nostro articolo di aprile, il ritorno, su Now tv, di What We Do in the Shadow; in onda in Usa, su Fox, dal 15 aprile e finalmente in Italia dal 27 maggio. Adattamento televisivo dell’omonimo mockumentary di Taika Waititi del 2014. Tra i fatti più sconcertati del primo ciclo di episodi ritroviamo la scoperta da parte di Guillermo, tuttofare umano dei tre vampiri protagonisti, a sua volta aspirante vampiro: dal test del DNA apprende di essere un discendente di Abraham Van Helsing e di essere quindi destinato, in qualche modo, ad uccidere i vampiri.

2. Into the Night

Dal primo maggio sarà disponibile su Netflix Into the Night: storia sci-fi di genere thriller; si tratta di un adattamento del romanzo The Old Axolotl scritto da Jacek Dukaj. La serie è stata creata da Jason George e il cast è composto da Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti. Into the Night racconta la storia di un gruppo di passeggeri di un volo notturno dirottato costretti a fare di tutto per evitare di essere colpiti dalla luce del sole mentre un sinistro mistero cosmico sembra stia provocando un’apocalisse sulla Terra. Equipaggio e passeggeri devono capire come comportarsi, ma la tensione è incalzante e l’obiettivo è quello di non farsi cogliere di sorpresa dalla luce dell’alba.

3. Hollywood

Sempre dal primo maggio Neflix distribuirà Hollywood: show ambientato nella Hollywood post Seconda Guerra Mondiale che ruota attorno alle vicende di un gruppo di attori e registi e delle loro ambizioni. E’ una miniserie scritta da Ryan Murphy e Ian Brennan che ci descrivono cosa si celava dietro le quinte della grande e seducente macchina cinematografica hollywoodiana: i protagonisti dovranno far fronte ad un sistema spietato e cinico fatto di discriminazioni di genere, di razza e di sessualità. Nel cast diversi volti noti del piccolo schermo: Darren Criss, David Corenswet Jeremy Pope, Patti LuPone, Dylan McDermott, Samara Weaving, Jim Parsons, Maude Apatow, Joe Mantello, Laura Harrier, Holland Taylor e Jake Picking, guest star Mira Sorvino e Rob Reiner

4. Upload

Il primo maggio debutterà su Amazon Prime Video anche Upload, comedy di genere sci-fi, creata da Greg Daniel, ambientata in futuro non troppo lontano in cui a coloro che sono in procinto di abbandonare la vita terrena viene data la possibilità di “migrare” in un aldilà digitale. La trama ruota attorno ad un giovane programmatore di nome Nathan Brown (Robbie Amell), che dopo un brutto incidente d’auto, decide, spronato dalla sua fidanzata, di “essere caricato” nell’aldilà virtuale della famiglia di lei, chiamato Lakeview. Terminato il procedimento, il giovane viene accolto da un’operatrice del servizio clienti, Nora Anthony (Andy Allo), che ben presto diventerà sua amica e confidente, offrendogli aiuto per gestire questa nuova “vita”. Il resto del cast include Kevin Bigley, nel ruolo di Luke Crossley, veterano di una futura guerra con l’Iran che fatica a rispettare le regole di questo nuovo mondo; Allegra Edwards nei panni di Ingrid Kannerman fidanzata di Nathan, Aleesha Morrison Downey è Zainab Johnson, responsabile del servizio clienti; Elizabeth Bowen interpreta Fran Booth, cugina di Nathan; William B Davis è David Choak, un potente miliardario che dopo la morte si è comprato una vita migliore dei suoi nuovi concittadini digitali; e Owen Daniels è A.I. Guy l’intelligenza artificiale e membro dello staff dell’hotel.

5. Hightown

Una serie che racconta il viaggio di una donna verso la sobrietà che andrà intrecciandosi con il dispiegarsi di un’indagine per omicidio. Lo show sarà disponibile dal 17 maggio sulla piattaforma streaming Strazplay. La trama, nel dettaglio, ha come protagonista Jackie Quiñones (Monica Raymund), un agente del National Marine Fisheries Service, amante della vita licenziosa e sregolata; Jackie subisce un trauma che segna un punto di non ritorno rispetto all’esistenza che aveva vissuto fino ad allora: scopre un cadavere sulla spiaggia e di lì a poco deciderà di occuparsi della risoluzione dell’omicidio. Le vite di tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con quest’omicidio inizieranno a sgretolarsi.

6. Le regole del delitto perfetto 6

Chiude il mese di maggio l’ultimo capitolo di quella che, probabilmente, è la conclusione più sospirata di questo 2020: la ripresa della seconda metà de Le regole del delitto perfetto 6 su Sky è fissata al 28 maggio. Ogni giovedì andranno in onda su Fox due episodi, a partire dal decimo, We’re Not Getting Away With It. Le regole del delitto perfetto 6 riprenderà il filo degli eventi narrati nell’ultimo finale di metà stagione; episodio adrenalinico che ha segnato un punto di svolta per i protagonisti. Sappiamo chi è la talpa, sappiamo come Laurel è riuscita a fuggire, resta da scoprire se la morte di Annalise accennata dai flash back è reale o un’altra menzogna e, qualora non lo fosse, chi l’ha provocata. Non resta che aspettare.