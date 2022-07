Contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, la vita, solo per quest’estate, è un pendolo che oscilla tra le considerazioni sulla prima parte della quarta stagione di Stranger Things e gli hype sul gran finale che Netflix si premurerà di lanciare il primo luglio. Ma vediamo quali sono le serie tv in uscita a luglio da non perdere

Stranger Things 4 – Vol.2 – Netflix

Dopo aver lasciato gli eroi di Hawkins alle prese con nuove scoperte, in balia di loro stessi e alla ricerca di soluzioni e verità, i Duffer Brothers hanno reso disponibile un trailer che fa tutt’altro che ben sperare. Le voci fuori campo fanno presagire che forse, questa volta, non ci sarà nessuna The NeverEnding story a far da colonna sonora al momento escatologico; è decisamente più probabile che quest’ultimo volume si riveli un episodio di transizione che spianerà la strada all’ultima stagione.

Westworld 4 – NowTV/Sky

Tuttavia, Stranger Things non è l’unico grande ritorno di questo 2022, si conferma attesissima anche la quarta stagione di Westworld. Per la prima volta in contemporanea con gli Usa, il primo episodio, doppiato, sarà disponibile già dal 4 luglio su Sky e Now. Com’era finita? Alla fine della terza stagione Dolores era riuscita a sconfiggere l’intelligenza artificiale Rehoboam, ma così facendo sembrava avere anche cancellato sé stessa e la propria esistenza. Dopo aver lasciato Serac sanguinante a terra, Caleb e Maeve si fanno strada dentro una Los Angeles devastata e in fiamme. Il quarto capitolo di Westworld continuerà a ruotare attorno alla metropoli tecnocratica, all’odissea distopica sull’insorgenza dell’intelligenza artificiale, alla minaccia di una guerra degli host contro l’umanità e ai dilemmi sul libero arbitrio. Fanno parte del cast della quarta stagione Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Simon Quarterman, Aaron Paul e Jeffrey Wright. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar Ariana DeBose.

Black Bird – AppleTV+

Apple TV+, invece, a partire dall’8 luglio, ogni venerdì, renderà disponibili due episodi della nuova serie americana, ideata e prodotta da Dennis Lehane, Black Bird. Si tratta di un riadattamento, tratto da una storia vera, del libro “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption” scritto da James Keene e Hillel Levin. Il protagonista James Keene, interpretato da Taron Egerton, che di Black Bird è anche produttore esecutivo, è una promessa del football caduto nel giro dello spaccio e condannato a 10 anni di carcere. Per avere una speranza di libertà, James accetta di intraprendere una missione per incastrare un serial killer. La serie è un thriller psicologico in cui il confine tra verità e bugia è labile tanto quanto quello tra buoni e cattivi.

The Rising -Sky Atlantic

Annunciata anche la nuova serie thriller-soprannaturale Sky Original, prodotta da Julian Stevens, The Rising. Si tratta della storia di Neve Kelly, che spaventata e confusa, scopre di essere morta. Ma, quando si rende conto di essere stata uccisa, decide di trovare il suo assassino e di ottenere giustizia. Impulsiva e irrequieta, Neve inizia a destabilizzare le vite di coloro che ha lasciato. In particolare il suo ex padre, Tom (Daniel Ings) e la sua amata madre Maria (Emily Taaffe). Neve è un eroe dirompente e inquietante che ha bisogno di trovare il suo scopo. Ci accompagna attraverso le indagini sulla sua morte, scoprendo segreti inquietanti che la costringono a riesaminare tutta la sua vita. Lo show andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal 15 luglio.

Surface – AppleTV+

Il 29 luglio, su Apple Tv+, ormai specialista in psico-thriller, debutterà, con i primi tre degli otto episodi totali, Surface, ambientata nell’élite di San Francisco e interpretata da Gugu Mbatha-Raw, anche produttrice esecutiva, nei panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentato suicidio. Mentre Sophie intraprende una ricerca nel passato per rimettere insieme i pezzi della sua vita con l’aiuto di suo marito e dei suoi amici, inizia a chiedersi se la verità che le è stata detta sia quella che ha davvero vissuto. Attraverso colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, Surface racconta la storia di una riscoperta di sé e fa riflettere sul “chi siamo”, sul “chi dovremmo essere” e sulla stessa liberà di scelta della nostra identità.

Paper Girls – Prime Video

Sempre il 29 luglio, su Amazon Prime Video, approda Paper Girls, basata sull’omonima graphic novel di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, diretta da Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha e Karen Gaviola. Le protagoniste della serie TV sono Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet e Fina Strazza. A loro si aggiungono Ali Wong che farà la versione adulta di “Erin,” Nate Corddry che sarà “Larry” e Adina Porter nei panni di “Prioress.” Paper Girls è la storia di quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che le porterà ad affrontare un’avventura temporale per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno versioni future di loro stesse e si imbatteranno nell’ardua scelta di decidere se accogliere o meno il loro destino.