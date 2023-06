È giunta, finalmente, quella fase dell’anno in cui le giornate sembrano durare qualche ora in più e, per chi, fra un aperitivo in terrazza e un buon libro sotto l’ombrellone, sentisse l’esigenza di un pitstop tra le fresche mura di casa per rigenerarsi, ecco qualche suggerimento per non lasciarvi sprovvisti di una buona compagnia. Ecco le serie tv in uscita a luglio 2023

Fascino fatale – Netflix

Il 7 luglio Netflix divulgherà Fascino fatale, un nuovo thriller sudafricano con protagonisti Kgomotso Christopher nei panni di Nandi, Nathaniel Ramabulana nei panni di Vuyo, Thapelo Mokoena nei panni di Leonard e Prince Grootboom nei panni di Jacob. Di seguito l’esaustiva sinossi fornita dalla stessa piattaforma streaming: una professoressa sposata inizia una relazione appassionata con un uomo più giovane da cui scaturisce una serie di tragedie e tradimenti che coinvolgeranno le persone a lei care.

The Horror of Dolores Roach – Prime Video

Il 7 luglio arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video The Horror of Dolores Roach, la cannibal comedy tratta dall’omonimo podcast di successo di Aaron Mark, capitanata dalla star del momento Justina Machado nel ruolo di protagonista. Gli otto episodi si concentreranno sulla figura di Dolores Roach (Machado), una donna che torna, con soli 200 dollari in tasca, in una Washington Heights profondamente cambiata dopo aver trascorso gli ultimi 16 anni in prigione. Il suo ragazzo è sparito, la sua famiglia non esiste più da tempo; l’unica persona con cui riesce a riallacciare i rapporti è un vecchio amico tossico, Luis, che le fornisce una stanza e la possibilità di esercitare la professione di massaggiatrice. Il loro rapporto si infittisce e diventa pericolosamente simbiotico, mentre Dolores si ritrova a vivere e provocare situazioni estreme. Nel cast ci saranno anche Alejandro Hernandez, Kita Updike e K. Todd Freeman. Tra i produttori di questa storia macabra e grottesca troviamo Jason Blum, e anche Spotify, essendo la piattaforma d’origine della storia.

The Afterparty 2 – AppleTV+

Dal 12 luglio sarà distribuita da Apple Tv+ la seconda stagione di The Afterparty, la serie tv creata da Chris Miller. Durante una riunione di compagni di classe delle superiori si è verificato un misterioso omicidio. Ciascuno degli otto episodi propone una rivisitazione della stessa notte raccontata attraverso la prospettiva di un personaggio diverso, ognuno con il proprio stile visivo e genere cinematografico che si adatta alla personalità del narratore. Il trailer della seconda stagione ci anticipa che in questa nuovo capitolo seguirà gli eventi di un matrimonio in cui sarà lo stesso sposo a perdere la vita. Il detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) per risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati, soci in affari e ascoltando il racconto del fine settimana da ogni invitato, ognuno con la propria prospettiva e stile visivo unici.

La casa che brucia – Netflix

Netflix dal 13 luglio renderà disponibile La casa che brucia, un nuovo thriller giapponese, adattamento del popolare manga Burn the House Down, scritto da Arisa Kaneko e diretto da Yuichiro Hirakawa, che racconta la storia misteriosa di una casa incendiata tra segreti, verità nascoste e un perfetto piano di vendetta dove nessuno è chi dice di essere e niente è come che sembra. La trama: Anzu Murata, sua madre e sua sorella minore hanno dovuto lasciare la loro abitazione tredici anni prima, quando la madre è stata sospettata di averla incendiata. Anzu è convinta che la donna malata sia stata accusata ingiustamente, così va a lavorare in incognito come governante nella sua casa d’infanzia per raccogliere le prove delle malefatte della matrigna.