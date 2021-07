Qualcuno sostiene che quello del 2021 potrebbe diventare, a scala planetaria, il luglio più caldo dell’era moderna; la soluzione, per chi non andrà in ferie prima di agosto, è quella di accendere il condizionatore, inaugurare un’immacolata vaschetta di gelato e accendere il televisore. Di seguito un elenco di serie tv in uscita a luglio, con le quali dilettarci.

L’assistente di volo – The Flight Attendant – Now

Consigliatissima, in pole position, c’è L’assistente di volo – The Flight Attendant, una serie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Chris Bohjalian, che ha debuttato su HBO Max il 26 novembre 2020. Dal primo luglio sarà disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming Now. La storia è quella di Cassandra Bowden, assistente di volo che, dopo una notte brava, si sveglia in un hotel di Dubai con un cadavere accanto. Terrorizzata, evita di chiamare la polizia e si reca all’aeroporto per imbarcarsi con gli altri assistenti e piloti su un volo per New York. Al suo arrivo viene fermata dall’FBI per essere interrogata. I pochi ricordi che riesce a raccogliere le fanno sorgere il dubbio che possa essere lei stessa l’assassina. Nel cast troviamo Kaley Cuoco, nei panni della protagonista; ad affiancarla, sono stati annunciati i seguenti attori: Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell e Rosie Perez.

Beastars 2 – Netflix

Per gli amanti del genere anime, è in arrivo su Netflix, data prevista il 15 luglio, la seconda stagione di Beastars, sviluppata dallo Studio Orange e prodotta da Toho Animation. L’anime è diretto da Shinichi Matsumi, Nanami Higuchi è lo showrunner, Nao Ootsu è il character designer, Eiji Inomoto ha curato la CGI, mentre Satoru Kousaki ha composto la colonna sonora. Beastars è il mondo di animali antropomorfi, in cui, grazie al progresso, erbivori e carnivori riescono a coesistere in un equilibrio precario. La storia ha sede nel Liceo Cherryton, sconvolto dall’efferato assassinio di uno degli studenti, l’alpaca Tem, che metterà a dura prova l’equilibrio all’interno della società. E mentre le indagini proseguono, a scuola i sospetti ricadono sul lupo Legoshi, predatore per natura. Nel tentativo di fare luce sull’omicidio ed ottenere giustizia, Legoshi conoscerà meglio i suoi compagni di scuola e le insospettabili insicurezze che li attanagliano. La prima stagione ci ha presentato il lupo grigio Legoshi per la prima volta alle prese con l’amore per una graziosa e sensuale coniglietta. Tra i due, ha provato a inserirsi l’ambiziosa Juno, una lupa innamorata a sua volta di Legoshi. Mentre è quasi certo che la seconda stagione approfondirà le dinamiche di questo triangolo amoroso, resta in sospeso l’omicidio dell’alpaca Tem, il destino di Louis e l’identità del misterioso personaggio dal cui punto di vista viene presentata la scena conclusiva della prima stagione.

I luminari – Sky

Su Sky, invece, sarà trasmessa I luminari, serie TV tratta dal romanzo di Eleanor Catton che si è occupata anche della stesura dell’adattamento televisivo. La serie è ambientata sulla costa occidentale dell’isola del sud della Nuova Zelanda, nell’anno 1860, e collocata, temporalmente, negli anni ’60 del 1800, il periodo della grande corsa all’oro. E’ una storia d’amore, di morte e vendetta. Il cast è composto da Eva Green nei panni di Lydia Wells, Eve Hewson è Anna Wetherell, Himesh Patel è Emery Staines, Ewen Leslie è Crosbie Wells, Marton Csokas è Francis Carver, Benedict Hardie è Alistair Lauderback, Erik Thomson è Dick Mannering, Richard Te Are è Te Rau Tauwhare. BBC ha trasmesso il primo episodio il 17 maggio, in Italia sarà trasmessa su Sky Serie dal 7 luglio 2021.

Sky Rojo 2 – Netflix

Attesissima, invece, l’uscita della seconda stagione di Sky Rojo, serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina. Sarà disponibile su Netflix dal 23 luglio. E’ uno show crime/d’azione che racconta la storia di tre prostitute che cercano di fuggire dal loro protettore. Tra i protagonisti troviamo anche la cantante ed attrice Lali Esposito e l’attore Miguel Angel Silvestre. Nell’ultimo episodio della prima stagione, Wendy viene ferita da uno scagnozzo di Moisés, mentre Coral riesce inaspettatamente a far riprendere Romeo dall’overdose. I quest’ultimo capitolo diversi sono i dubbi da sciogliere: la rivelazione fatta da Moisés al fratello Christian; dovremmo, inoltre, vedere Coral operare dall’interno del Las Novias Club, mentre Wendy e Gina agiscono dall’esterno.