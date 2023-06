A farla da padrone nel mese di giugno, almeno per quel che concerne il mondo streaming, salvo qualche piccola eccezione, sarà Netflix: assisteremo al debutto o al ritorno di serie tv ormai cult, attese, in alcuni casi, anche da diversi anni. Ecco le serie tv in uscita a giugno 2023

Manifest 2 – Netflix

Dal 2 giugno sarà disponibile la seconda parte della quarta stagione di Manifest, la prima è invece online dal 4 novembre. Il quarto capitolo muove da un paio di anni dopo il violento omicidio di Grace: la famiglia Stone è distrutta, con un devastato Ben che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato da questo dolore, Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela, un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo. Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828. Non sappiamo ancora di cosa tratterà precisamente la 4B. La trama riprenderà dal finale della parte 1. Cal è vivo grazie al sacrificio di Zeke e potrà quindi continuare ad aiutare gli altri passeggeri e il mondo stesso.

The Idol – NowTV

Sarà invece distribuita a partire dal 5 giugno 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, The Idol, la serie è creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson e diretta da quest’ultimo (creatore e autore di Euphoria) con protagonista Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. La storia: dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros, impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Questo mondo non mi renderà cattivo – Netflix

Finalmente, sempre grazie a Netflix, sarà possibile godere della seconda fatica per il piccolo schermo compiuta dal fumettista Zerocalcare. Dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi, il 9 giugno debutterà Questo mondo non mi renderà cattivo. Il trailer ci prepara ad affrontare temi cari al fumettista romano: amicizie infrante, ingiustizie, la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo, ma ci viene promessa anche la conoscenza di nuovo personaggio, quello di Cesare, che andrà a sommarsi agli altri ormai noti: Zero, Sarah, Secco e, naturalmente, Armadillo, nuovamente doppiato da Valerio Mastandrea. La trama: dopo vari anni di assenza un vecchio amico di Zero torna nel suo vecchio quartiere, dove insieme erano cresciuti. Qualcosa però non torna, Cesare non si riconosce più in quei posti, in quel mondo. Zero vorrebbe dargli una mano, ma presto si renderà conto di non disporre degli strumenti giusti per aiutarlo.

Secret Invasion – Disney+

Qualcosa però sfugge al controllo dell’impero Netflix. Su Disney+ il 21 giugno debutterà Secret Invasion, la nuova serie creata da Kyle Bradstreet. Il 71enne attore americano Samuel L. Jackson torna a vestire i panni di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, stavolta in un progetto creato su misura per lui. Nel cast troviamo anche Ben Mendelsohn nei panni di Talos, già incontrato in Captain Marvel, a lui si aggiungono Kingsley Ben–Adir, Emilia Clarke e Olivia Colman. La serie-evento mostra una fazione di Skrull mutaforma che da anni si infiltra sulla Terra. La storia di Secret Invasion, composta da un totale di 6 episodi, è incentrata quasi totalmente sul personaggio di Nick Fury: verranno concesse descrizioni su alcuni aspetti della sua vita e appariranno personaggi che esistevano già prima dell’arrivo degli Avengers.

Black Mirror 6 – Netflix

Torna, sospirata più della mattina di Natale, dopo 4 anni di trepidazione, Black Mirror. La sesta stagione sarà lanciata da Netflix il 15 giugno. Sono stati, svelati i titoli dei primi 6 episodi: Joan is awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day, Demon ’79. Il cast di Black Mirror 6 comprende: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.