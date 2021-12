I trepidanti amanti del piccolo schermo lo sanno già, il 2022 sarà l’anno delle grandi soddisfazioni: gli affezionati di Stranger Things saranno accontentati con la quarta ed ultima stagione; i nostalgici di Game of Thrones potranno godere del prequel su “casa Targaryen” House of Dragon e gli hype sul finale di Ozark troveranno riscontro con la conclusiva quarta stagione. Non ci sono molte notizie certe sulle date di uscita, ma, per ora, possiamo accontentarci delle certezze a ridosso di San Silvestro. Ecco le serie tv in uscita a gennaio 2022

The Journalist – Netflix

Il 13 gennaio Netflix distribuirà The Journalist, serie pianificata e prodotta congiuntamente da Star Sands e Netflix. Si tratta di un adattamento dell’omonimo film di successo, uscito nelle sale nel 2019, che ha riscosso grande successo, aggiudicandosi le tre categorie principali ai 43° Japan Academy Awards, grazie ai temi trattati: crimini politici e scandali di cui si è macchiato il Giappone negli ultimi anni. Nel cast della serie tv troviamo Ryoko Yonekura nei panni della protagonista Anna Matsuda, una reporter del Toto Newspaper conosciuta come “l’anticonformista dei media“, che indugia del consegnare all’opinione pubblica i problemi della moderna società giapponese.

Servant 3 – AppleTV+

Apple Tv+, invece, ha annunciato il lancio della terza stagione di Servant, dramma horror di M. Night Shyamalan. Il primo episodio di dieci sarà reso disponibile a partire dal 21 gennaio, gli altri usciranno a cadenza settimanale. Ciò che emerge dal teaser è che gli eventi ripartiranno a distanza di 3 mesi dall’ultimo episodio della seconda stagione e che i Turner proveranno ad affacciarsi alla normalità mentre Leanne, ormai integrata nella famiglia, farà di tutto per difenderla; tutti però dovranno fare i conti con le scelte fatte in passato e con i loro personalissimi patti con il diavolo che, si sa, prima o poi viene a presentare il suo conto. Confermati nel cast Lauren Ambrose e Toby Kebbell al fianco di Nell Tiger Free e Rupert Grint, si aggiungerà a questo terzo capitolo Sunita Mani nei panni della nuova fiamma di Julian.

Snowpiercier 3 – Netflix

TNT ha fissato la data di uscita per Snowpiercer 3, che debutta lunedì 24 gennaio. Per quanto riguarda l’arrivo su Netflix, sarà disponibile dal giorno dopo, come al solito, con la formula di una puntata a settimana ogni martedì. La stagione 2 si è conclusa con Layton (Diggs) e Ruth Wardell (Allison Wright) che radunano i loro sostenitori guidandoli verso un estremo tentativo di riprendere lo Snowpiercer. Questo ha portato alla distruzione del vagone acquario e quindi alla separazione tra la testa dello Snowpiercer e il resto del treno proprio quando erano vicini al luogo di recupero di Melanie Cavill (Jennifer Connelly); ci ritroviamo, pertanto, con Layton al comando di un “treno pirata” di 10 vagoni mentre guida la missione di salvataggio di Melanie. Quel che si può dare per scontato è che ormai il corso narrativo, deragliato nella seconda stagione, difficilmente si ricongiungerebbe senza forzature con la prima stagione. Il tema ormai è lo scontro tra due poteri forti, con una novità: Il tempo sta cambiando e, forse, summer is coming.

Ozark 4 – Netflix

Il 22 gennaio, Netflix renderà disponibile, la prima parte, composta da 7 episodi, del capitolo finale di Ozark, la serie prodotta, interpretata e diretta da Jason Bateman. La storia riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della stagione 3 con Wendy e Marty insanguinati. I due si erano ritrovati a combattere contro in un finale da fiato sospeso. Helen era stata uccisa davanti agli occhi dei due, sempre più coinvolti dalla malavita del cartello messicano. Il cast è composto da Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Bryde), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) e Lisa Emery (Darlene Snell), Jessica Frances Dukes (Maya Miller). Si aggiungono nella quarta stagione gli attori Alfonso Herrera e Adam Rothenberg, rispettivamente nei panni di Javi Elizonndro, membro della famiglia Navarro che finge di essere un ligio luogotenente, e Mel Sattem, un ex polizziotto che lavora come investigatore privato. Ci sono, inoltre, Felix Solis e Damian Young entrambi apparsi nella terza portando in scena Omar Navarro, il famigerato capo del cartello Navarro, e Jim Rettelsdorf, il socio del magnate repubblicano Charles Wilkes (Darren Goldstein).

Venne dal freddo – Netflix

In prima visione su Netflix, il 28 gennaio, uscirà Venne dal freddo, serie statunitense di genere sci-fi, composta da 8 episodi della durata di 60 minuti. La trama segue la vita di una madre single (Margarita Levieva Cillian) di una zona di provincia del New Jersey che viene sconvolta quando l’FBI la arresta costringendola a scegliere tra diventare un’arma contro il narcotraffico dalla Russia, riaffrontando un passato ormai dimenticato di agente russa addestrata e sottoposta a interventi di bioingegneria, oppure mettere a repentaglio la sua nuova vita e la famiglia che si è costruita.

Feria: The Darkest Light – Netflix

Sempre il 28 gennaio, sempre da Netflix, verrà distribuita, Feria: The Darkest Light (La luz más oscura), una serie televisiva spagnola di genere thriller-fantasy creata da Agustín Martínez e Carlos Montero, prodotta da Filmax per Netflix. La trama è ambientata in un villaggio andaluso degli anni ’90 e segue due sorelle adolescenti, Eva (Ana Tomeno) e Sofía (Carla Campra), che scoprono che i loro genitori, appena scomparsi, hanno commesso un massacro con un bilancio di 23 morti. La show si compone di 8 episodi con una durata di circa 50 minuti.