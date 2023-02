Gennaio è agli sgoccioli e le diverse piattaforme streaming hanno giù annunciato i colpi in canna di febbraio, alcuni dei quali attesi già da un po’. Ecco le serie tv in uscita a febbraio 2023, consigliate da Nocturno

Your Honor 2 – Sky Atlantic/NowTV

Apre le danze Sky Atlantic, il 3 febbraio, con la seconda stagione di Your Honor, il remake di una serie israeliana, kvodo, creata da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. Nella prima stagione, il figlio di Michael Desiato (Brian Cranston) è coinvolto in un mordi e fuggi che porta a un gioco ad alto rischio di bugie, inganni e scelte impossibili. In questa seconda stagione il carico di preoccupazioni sulle spalle di Desiato, come mostra il trailer ufficiale, sarà ancora più pesante e, gravato dal dolore per la morte scioccante di Adam, ritroveremo il protagonista in una forma fisica pessima.

You 4 – Netflix

Torna invece su Netflix il quarto capitolo di You, il thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes e interpretato da Penn Badgley nei panni dell’affascinante e brillante stalker, Joe Goldberg. La terza stagione aveva visto il protagonista giocare un ruolo diverso, quello di marito e padre che tenta di anteporre le esigenze della sua famiglia ai suoi macabri impulsi. Tuttavia, nel finale di stagione, Joe si rivela essere lo stesso di sempre: dopo aver ucciso sua moglie, Love, e aver affidato il figlio a Dante, decide di inscenare la sua morte e di fuggire in Europa, precisamente a Parigi, alla ricerca di Marienne, anche se le vicende di questo quarto atto si svolgeranno a Londra. You sarà disponibile dal 10 febbraio.

Lidia Poët – Netflix

Sempre su Netflix, il 15 febbraio, approderà Lidia Poët, serie composta da 6 episodi, diretta da Matteo Rovere e da Letizia Lamartire, ambientata a Torino nel 1800. Lo show con protagonista Matilda De Angelis, racconta la vera storia di Lidia, prima donna in Italia a entrare nell’Ordine degli Avvocati. La storia muove dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino che dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente.

Red Rose – Netflix

Il 15 febbraio debutteranno su Netflix anche gli 8 episodi di Red Rose, la storia di un gruppo di adolescenti nel pieno delle loro vacanze scolastiche estive, ideata dai gemelli Michael e Paul Clarkson, creatori di uno degli episodi della serie di Mike Flanagan The Haunting of Bly Manor, sempre disponibile su Netflix. Red Rose è il nome di un’app per smartphone che se scaricata può avere conseguenze nefaste; si tratta di un’app che crea una catena di sfide mortali che il gruppo dovrà affrontare per fronteggiare una malefica entità entrata a far parte delle loro vite. I giovani protagonisti della serie sono Amelia Clarkson (The Last Kingdom), Isis Hainsworth (Emma), Ali Khan (The School for Good and Evil), Ashna Rabheru (Sex Education), Ellis Howard (Catherine the Great), Adam Nagaitis (Chernobyl), Natalie Gavin (Gentleman Jack), Samuel Anderson (Doctor Who) e gli esordienti Harry Redding e Natalie Blair.

Carnival Row – Prime Video

In arrivo, invece, su Prime Video, dal 17 febbraio, la seconda stagione di Carnival Row, lo show con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevigne, nei panni, rispettivamente, dell’ ex ispettore Rycroft Philostrate e Vignette Stonemoss. In questa seconda stagione Philostrate sarà ancora alle prese con una serie di raccapriccianti omicidi, mentre Vignette e i Black Raven tramano vendetta per l’oppressione ingiusta compiuta per mano dei leader umani di The Burgue. Gli umani e le fate sono scissi e la libertà di ognuno è in gioco più che mai, il destino di ognuno sarà , ancora una volta, nelle mani della forza e del coraggio di pochi eroi.