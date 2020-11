Adam Gopnik ha scritto: i cieli grigi e le luci di dicembre sono la mia idea di gioia segreta. Insieme ai cieli e alle luci quest’anno dicembre ci consegna delle serie tv originali e cariche di tensione. Non resta che attenderle insieme ai regali sotto l’albero. Ecco le serie tv in uscita a dicembre, selezionate da Nocturno:

1. Private Lives

Netflix il 3 dicembre lancerà la prima stagione di Private Lives, una Serie tv di genere poliziesco, drammatico creata da Yoo Sung Yeol con Seohyun e Hyo-jin Kim, trasmessa dal 2020 in Corea del Sud. Composta da 16 episodi in totale la serie tratta di un mondo in cui i dati non sono più privati e in questa dimensione un gruppo di truffatori scopre un inquietante programma di controllo gestito dal governo e da un’azienda senza scrupoli. Il cast, giovanissimo, è composto da Seo Ju-hyun (ChaJoo-Eun), KoKyoung-pyo (Lee Jung-Hwan), Kim Hyo-jin (Jung Bok-Ki), Kim Young-min (Kim Jae-Wook), Tae Won-seok (Han Son).

2. Detention

Per gli amanti del filone thriller-horror, il 5 dicembre, sempre su Netflix, debutterà Detention, proveniente dalla lontana Taiwan la serie è ispirata all’omonimo videogioco di avventura taiwanese sviluppato nel 2017 dalla Red Candles Games. Lo show si lascia ispirare dalle vicende del 1947, comunemente conosciute come periodo del Terrore Bianco e racconta la storia di un tradimento e di un incontro soprannaturale che stravolgono la vita di una studentessa tormentata che presto scoprirà gli inquietanti segreti del liceo sperduto che frequenta.

3. Alice in Borderland

Il 10 dicembre Netflix pubblicherà Alice in Borderland, serie giapponese basata sul manga di Haro Aso, diretta da Shinsuke Sato. Il protagonista è Arisu, ragazzo apatico, disoccupato e ossessionato dai videogame. Un giorno, improvvisamente, Arisu si ritrova in un’insolita Tokyo, svuotata dei suoi abitanti, dove è costretto a partecipare a giochi pericolosi con i suoi amici per sopravvivere. In questo strano mondo Arisu incontra Usagi, una giovane donna con cui risolverà un mistero dopo l’altro superando numerosi pericoli. Nel cast di Alice in Borderland figurano Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntaro Yanagi, Yutaro Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Sho Aoyagi e Riisa Naka. La prima stagione della serie tv live action conterà otto episodi, con la sceneggiatura di Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato.

4. The Undoing- Le verità non dette

La serie debutterà l’11 dicembre su Sky Atlantic. Ambientata nella New York frenetica e mirabolante, racconta la vita apparentemente perfetta di Grace Fraser (Nicole Kidman), terapista di successo e di suo marito Jonathan (Hugh Grant), medico stimato, e del loro figlio Henry (Noah Jupe), timido e brillante; improvvisamente la vita dei Fraser viene sconvolta dall’arrivo di Elena Alves (l’italiana Matilda De Angelis), una giovane mamma di origine straniera che, per ragioni diverse, porterà Grace e Jonathan a vivere un’avventura sinistra dove capire chi sia il cattivo e chi il buono diventerà sempre più difficile.

5. The Expanse 5

Serie televisiva statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby, The Expanse è basata sull’omonima saga letteraria scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey. La serie è stata rinnovata per una quinta stagione che debutterà il 16 dicembre 2020 su Prime Video. Si tratta di uno show fantascientifico con risvolti politici, ambientato nel futuro: gli umani hanno ormai colonizzato il sistema solare e le Nazioni Unite controllano la Terra mentre una forza militare indipendente risiede su Marte. La stagione ha inizio con Marte e la Terra pronti a dichiararsi guerra per conquistare le risorse trovate nella Fascia Principale degli asteroidi. Con poche chance di sopravvivere, gli alleati si trovano a combattere per il futuro dell’umanità. The Expanse è stato particolarmente apprezzato dalla critica e ha vinto numerosi premi.

6. His Dark Materials 2

Sky Atlantic, invece, il 21 dicembre renderà visibile il primo episodio della seconda stagione di His Dark Materials – Queste oscure materie, composta da un totale di 7 episodi che saranno trasmessi a cadenza settimanale. Si tratta di una serie televisiva anglo-statunitense della BBC in collaborazione con HBO basata sull’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman. Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon (un animale che ne incarna l’anima), His Dark Materials narra la storia di Lyra (Dafne Keen). La seconda stagione riparte dal dolore della ragazza, sconvolta per la scomparsa del suo migliore amico, ciononostante la giovane è determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nello sconosciuto nuovo mondo verso cui lui ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di di sconfiggere la casta dominante e dar vita ad una nuova repubblica. Lyra arriva nella misteriosa città abbandonata di Cittagazze dove incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo in fuga da un passato turbolento. Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo, ma non sarà semplice dar seguito al loro fato, costantemente ostacolato dall’Autorità.

7. Brave New World

Brave New World è una serie televisiva americana, drammatica e di fantascienza, in arrivo in anteprima su Peacock, servizio di streaming di NbcUniversal. In Italia debutterà il 20 dicembre su Starzplay, l’uscita degli episodi avverrà a cadenza settimanale. Lo show ridipinge la realtà distopica dell’omonimo romanzo del 1932 dell’autore britannico Aldous Huxley; si tratta di una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa. Tutti i cittadini sono illusoriamente soddisfatti perché dopati con una droga chiamata Soma. Il sesso libero viene usato come valvola di sfogo, per evitare che si accumulino tensioni pericolose. Essendo vietati i rapporti solidi, sono vietati anche i sentimenti e questo sarà il grande dramma in cui inciamperà Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay), che intreccia una mini-relazione con un uomo di classe sociale superiore.

8. Le terrificanti avventure di Sabrina 4

Il 31 dicembre 2020 Netflix lancerà la quarta stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina, serie televisiva statunitense di genere paranormale tratta dalla collana di fumetti che ne porta lo stesso nome, ambientata nel medesimo mondo di Riverdale. L’8 luglio 2020, Netflix ha annunciato la cancellazione della serie, che terminerà con questo suo quarto capitolo di cui sappiamo sappiamo già che le conseguenze del paradosso temporale creato da Sabrina determineranno l’andamento degli episodi. Il trailer mostra una successione di scene di pura azione. Faranno inoltre ritorno tutti i protagonisti del cast: Kiernan Shipka: Sabrina Spellman, Chance Perdomo: Ambrose Spellman, Miranda Otto: Zelda Spellman, Lucy David: Hilda Spellman, Michelle Gomez: Lilith, Ross Lynch: Harvey Kinkle, Gavin Leatherwood: Nicholas Scratch, Tati Gabrielle: Prudence Blackwood, Jaz Sinclair: Rosalind Walker, Adeline Rudolph: Agatha Night, Richard Coyle: Faustus Blackwood, Lachlan Watson: Theo Putnam.