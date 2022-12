E’ noto, dicembre è il mese dei romantici e dei nostalgici; ma se tra Trading Places e Home Alone a qualcuno avanzasse del tempo per dedicarsi a qualcosa di – decisamente – meno romantico e esilarante, di seguito è possibile trovare qualche buona idea per colmare quel vuoto. Ecco le serie tv in uscita a dicembre, selezionate da Nocturno

Hot Skull – Netflix

Il 2 dicembre, su Netflix, sarà disponibile Hot Skull, serie tv distopica turca, tratta dal romanzo Sicak Kafa di Afşin Kum, creata da Mert Baykal. I protagonisti, Osman Sonant, Şevket Çoruh e Hazal Subaşı, dovranno sopravvivere in un mondo anti-utopico colpito da un’epidemia che si diffonde attraverso la comunicazione orale. In questo contesto, un’istituzione tirannica insegue un linguista immune al contagio.

The Patient – Disney+

Per chi non ne avesse ancora abbastanza di thriller psicologici-claustrofobici, dal 14 dicembre, su Disney+, sarà possibile gustarsi The Patient, con protagonista Steve Carell. Creato dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg, The Patient racconta la storia di Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer mosso dal desiderio di frenare i suoi impulsi e convinto che il Dott. Strauss possa aiutarlo. Complice la solitudine della prigionia, Alan ha la possibilità di scavare nel suo passato represso, ricostruendo il percorso compiuto con il suo psicoterapeuta Charlie.

The Witcher: Blood Origin – Netflix

Il 25 dicembre Netflix lancerà anche The Witcher: Blood Origin, apparentemente si tratterebbe della 3 stagione della celeberrima The Witcher, la serie tratta dall’omonima saga di romanzi e ovviamente dai videogiochi di CD Projekt Red, di fatto – però – abbiamo a che fare con uno spin-off, un prequel epico, ambientato in un mondo di elfi 1200 anni prima rispetto alla serie-madre. Lo show racconta la storia, ormai dimenticata, di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che le ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di Witcher e con il racconto di ciò che ha condotto alla “Congiunzione delle sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. La protagonista sarà Michelle Yeoh nei panni di Scain, ultimo membro di una tribù nomade di elfi, mentre Sophia Brown interpreterà Eile, una guerriera della guardia regina. Infine, il cast è completato da Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Lenny Henry, Jacob Collins, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Nathaniel Curtis, Zach Wyat e Dylan Moran.