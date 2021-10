Sarà perché siamo diretti verso il cupo inverno, sarà perché ottobre è il mese di Halloween, ma questa volta c’è davvero da spegnere le luci, accendere due candele e creare la giusta atmosfera sinistra per godersi le inquietanti serie tv in arrivo a ottobre sulle maggiori piattaforme streaming. Di seguito quelle che più di altre strizzano l’occhio al mese degli spiriti.

War of the Worlds 2 – Disney+

Torna, dal 6 ottobre, su Disney Plus, con la sua seconda stagione, War of the Worlds, serie tv ibrida, franco-statunitense, prodotta da Fox Networks Group e StudioCanal, in collaborazione con Urban Myth Films. La serie scritta da Howard Overman e diretta da Gilles Coulier e Richard Clark è un adattamento dell’omonimo romanzo di H.G. Wells. La storia: dopo un attacco alieno che ha quasi spazzato via l’umanità, i pochi sopravvissuti devono far i conti col caos lasciato dall’invasione e con le grandi perdite subite. Il gruppo scopre una connessione con gli alieni invasori, ed Emily (Daisy-Edgar Jones) dovrà far luce sul dubbio che inizia a balenarle nella testa: gli invasori potrebbero essere umani? Mentre il gruppo fa i conti con questa nuova consapevolezza riguardante gli alieni, il disperato istinto di sopravvivenza spinge molti di loro a compiere gesti estremi fino a sacrificare uno di loro.

You 3 – Netflix

Venerdì 15 ottobre, uscirà, su Netflix, la terza stagione di You, il celebre thriller psicologico statunitense con protagonista Joe Goldberg, a cui presta il volto Penn Badgley, basato sul romanzo scritto da Caroline Kepnes. La seconda stagione si era conclusa con la promessa di una nuova vita per lo stalker Joe e il suo nuovo amore Love (Victoria Pedretti). Inquietanti, instabili e folli anime gemelle. Nella terza ritroveremo la coppia sposata e con un figlio, Henry, in un nuovo posto: la California del Nord, dove vivono circondati dall’alta borghesia sia vecchio stampo che nuovo (mamme blogger, biohacker etc.). Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l’impulsività di Love. E poi c’è il grande enigma sulla donna che sembra riconoscere nell’ultima sequenza della seconda stagione. Con una nuova location, arriveranno naturalmente tanti nuovi personaggi. Tra gli attori che vedremo nei nuovi episodi ci sono Tati Gabrielle, Dylan Arnold Shalita Grant Travis Van Winkle, Scott Speedman, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O’Shea, Christopher Sean e molti altri.

I Know What You Did Last Summer – Prime Video

Sempre il 15 ottobre, debutterà su Amazon Prime Video, venerdì 15 ottobre: I Know What You Did Last Summer, scritta e prodotta da Sara Goodman, e ispirata al romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997 che aveva come protagonisti Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. e Johnny Galecki. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano, non solo il lato oscuro della città in cui vivono, ma anche di loro stessi. Tutti hanno qualcosa da nascondere.

American Horror Story – Double Feature – Disney+

Il 20 ottobre, invece, finalmente, Disney+/Star sfamerà una delle più emozionanti attese di quest’anno: la decima stagione di American Horror Story – Double Feature. Stando alla sinossi ufficiale diffusa da FX, la decima stagione racconterà due storie diverse: una ambientata vicino al mare e una vicino alla spiaggia con mostri marini e alieni. La prima parte (6 episodi) si intitola Red Tide. Questa sarà ambientata appunto su una spiaggia. La trama si concentrerà su uno scrittore in difficoltà (Finn Wittrock), sua moglie incinta (Lily Rabe) e la loro figlia, che si trasferiscono in una località balneare isolata per l’inverno, la cittadina costiera Provincetown, nella speranza di una vita più serena. I primi ad accogliere lo scrittore sono i veterani di American Horror Story, Evan Peters e Frances Conroy, che lo rincuorano, dicendogli che l’isola guarirà sicuramente il suo blocco. Tuttavia, le vicende inizieranno a farsi lentamente più sinistre, lo scrittore diventerà dipendente sia dal suo successo che dalla fonte sconosciuta che sembra ispirare il suo talento. Gli ultimi quattro episodi di Double Feature, racconteranno una storia completamente diversa racchiusa nel titolo Death Valley. Oltre ai già citati Finn Wittrock, Lily Rabe, Evan Peters e Frances Conroy, nella decima stagione di American Horror Story rivedremo molti altri volti storici della serie: tra questi Sarah Paulson, Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman e Adina Porter che si uniscono alle new entry Macaulay Culkin e Neal McDonough.

Invasion – AppleTV+

Apple TV+ si lancia in una nuova sfida a partire dal 22 ottobre distribuendo i primi tre episodi su dieci di Invasion, una nuova serie drammatica di fantascienza che vanta, dietro le quinte, grandi nomi come Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, Sopravvissuto – The Martian) e David Weil (Hunters), diretta da Jakob Verbruggen (L’alienista, The Fall – Caccia al serial killer). La trama, deducibile dallo stesso titolo: racconta di un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. È stata infatti girata in diversi continenti e vede come protagonisti Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.