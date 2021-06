Le serie tv da vedere a giugno 2021

Insieme con la bella stagione, arrivano, immancabili, le nuove sospiratissime serie che occuperanno i nostri schermi già a partire dai primissimi di giugno. A seguire una scrematura delle più interessanti serie tv da vedere a giugno 2021

It’s a Sin – Starzplay

L’ 1 giugno la piattaforma Starzplay lancerà l’attesissima It’s a Sin, miniserie televisiva creata da Russell Davies: una storia di amore e di perdita. La trama, ambientata a Londra, nei primi anni ‘80, ci racconta le vite di un gruppo di giovani uomini queer, in cerca di se stessi, di libertà e amore. Ma l’inizio della crisi dell’AIDS li pone di fronte a una dura realtà. Lo show, composto da 5 episodi, ha come protagonista Olly Alexander della band Years & Years. Keeley Hawes, Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Callum Scott Howells e Lydia West completano il cast.

Dom – Prime Video

Amazon Prime Video il 4 giugno renderà disponibile Dom, serie televisiva brasiliana, diretta da Breno Silveira e Vicente Kubrusly. Si tratta della storia di Pedro, un ragazzo della classe media di Rio de Janeiro che viene introdotto alla cocaina durante l’adolescenza, fino a diventare leader di una banda criminale che dominava i tabloid di Rio nei primi anni 2000. La serie, tuttavia, racconta anche la storia di Victor Dantas, padre di Pedro, in forza presso i servizi segreti. Di fatto quindi, lo show è il racconto delle le vicende di un padre e di un figlio che si trovano agli estremi opposti nella guerra alla droga. Il prodotto di Silveira e Kubrusly mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile. Nel cast: Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni e Raquel Villar.

Sweet Tooth – Netflix

Sempre dal 4 giugno, il pubblico di Netflix, potrà dilettarsi con Sweet Tooth, di genere fantasy drama, basata sull’omonima serie a fumetti di Jeff Lemire, creata da Jim Mickle che ne è anche produttore esecutivo insieme con Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell. Sweet Tooth narra la vita di Gus – metà ragazzo, metà cervo – che, interrogandosi sul mondo e sulle sue origini, decide di abbandonare la sua dimora e di unirsi ad una famiglia composta da altre creature ibride, metà umani e metà animali.

The Sinner 4 – Infinity +

Il 9 giugno, invece, Infinity + renderà disponibile la quarta stagione di The Sinner. La new entry di questo nuovo capitolo ha il volto di Alice Kremelberg nei panni di Percy Muldoon, una donna forte e carismatica proveniente da una ricca famiglia di pescatori di Deer Island, nel Maine. La giovane donna, infatti, è abilissima nella pesca delle aragoste nonostante questa attività sia per lo più svolta da uomini ma a un certo punto la sua vita viene sconvolta da una tragedia inaspettata che non la farà più tornare quella di prima. Derek Simonds restà lo showrunner e il produttore esecutivo, affiancato da Jessica Biel, Michelle Purple, Charlie Gogolak e Adam Bernstein.

Black Summer 2 – Netflix

Netflix il 17 giugno distribuirà la seconda stagione di Black summer, la serie creata da Karl Schaefer e John Hyams. In seguito ad un’apocalisse zombie che ha collassato l’intera civiltà umana, una madre è alla ricerca di sua figlia in un mondo in cui sopravvivere” è la parola d’ordine. Nel cast, riconfermato, troviamo Jaime King nella parte di Rose, Justin Chu Cary nelle vesti di Spears, Christine Lee nel ruolo di Kyungsun. Ma altre integrazioni verranno confermate prossimamente. Gli episodi commissionati per la seconda stagione di Black Summer sono otto, così come era stato per la prima.