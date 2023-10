In questi giorni, come la foglie dagli alberi, piovono titoli di film e serie tv con lo scopo di rammentarci che la bella stagione è alle spalle. Ecco dunque, come ogni mese, le serie tv da guardare a ottobre selezionate da Nocturno:

Loki 2 – Disney +

Tra le produzioni più interessanti, disponibile sin dal 6 ottobre, conquista un posto sul podio Loki 2, la continuazione della serie ideata da Michael Waldron per Disney+ , con protagonista Tom Hiddleston rilasciata il 9 giugno 2021. Basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, lo show è ambientato nel Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film del franchise, e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame(2019). A fianco a Tom Hiddleston, nel cast troviamo Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Sasha Lane. La serie riprende all’indomani dello scioccante finale della prima stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l’anima dell’Autorità Time Variance. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per scoprire cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La caduta della casa degli Usher – Netflix

Appuntamento fissato per il 12 ottobre al tavolo Netflix quello de La caduta della casa degli Usher, una diabolica miniserie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe e ideata da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass. La trama: l’amministratore delegato di un’azienda farmaceutica corrotta affronta il proprio discutibile passato quando i suoi figli iniziano a morire in modi misteriosi e brutali. La serie si ispira chiaramente al celeberrimo racconto di Edgar Allan Poe (in originale The Fall of the House of Usher), che racconta la discesa nella pazzia di Roderick Usher, ultimo discendente della sua casata, il cui delirio corrisponde metaforicamente al crollo fisico dell’abitazione gotica di famiglia. Flanagan riprende quella storia, attualizzandola, e la amplia fino a conferirgli tratti grotteschi come da ogni thriller soprannaturale che si rispetti.

Piccoli brividi – Disney+

Sempre su Disney+, dopo il telefilm andato in onda tra 1997 e 1999 su Italia 1, e dopo il film del 2015 con relativo sequel del 2018, su Disney+ arriva una nuova serie tv intitolata Piccoli Brividi tratta dalla sterminata serie di libri horror per ragazzi di Robert Lawrence Stine. La serie Piccoli brividi sarà composta da 10 episodi e uscirà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire da venerdì 13 ottobre. Il debutto vedrà un lancio dei primi cinque episodi nell’ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre gli altri cinque episodi arriveranno in streaming con cadenza settimanale. La nuova serie televisiva attingerà dai cinque più popolari libri per ragazzi, tra cui si annoverano Foto dal futuro e La maschera maledetta.

La trama segue un gruppo di cinque ragazzi del liceo che intraprendono un viaggio per indagare sulla tragica scomparsa datata trent’anni prima di un adolescente di nome Harold Biddle. Le indagini condotte da questi giovani investigatori improvvisati faranno emergere anche oscuri segreti legati al passato dei loro genitori. Gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 13 ottobre.

Everybody Loves Diamonds – Prime Video

Si prepara al suo debutto su Prime Video, previsto il 13 ottobre, la serie tv made in Italy, Everybody Loves Diamonds. Con protagonista Kim Rossi Stuart affiancato da Anna Foglietta e Gianmarco Tognazzi. La serie tv è composta da otto episodi che saranno disponibili in tutto il mondo nonostante non sia ancora stata specificata la modalità di uscita, se cioè usciranno tutti gli 8 episodi insieme o ci saranno nuove puntate a cadenza settimanale. La serie è ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”. Everybody Loves Diamonds segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.La serie è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini. Completano il cast Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi con la partecipazione diRuert Everett e Malcolm McDowell. Si aggiungo anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.