Anche quest’anno, per buona pace di chi fatica ad accettare l’innaturale switch tra l’atmosfera spettrale ottobrina e il bagliore delle luci intermittenti natalizie, novembre è disposto a concederci ancora un po’ di tempo, fiero com’è dei suoi toni crepuscolari e delle sue cupe atmosfere. Prima di abbandonarci al buon umore commerciale a cui fa da sottofondo la voce di Mariah Carey, di seguito qualche serie tv da seguire per non perdere il contatto con il nostro lato oscuro. Ecco le serie tv da guardare a novembre:

Debutta il 14 novembre su FX e Hulu A Murder at the End of the World, la serie mystery con al centro della scena un nuovo tipo di detective: un investigatore dilettante della generazione Z e hacker esperto di tecnologia di nome Darby Hart (Emma Corrin). Darby e altri otto ospiti sono stati invitati da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in una località remota e affascinante. A Murder at the End of the World (precedentemente nota con il titolo Retreat) si presenta come un mystery drama di 7 episodi. Quando uno degli ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un omicidio, ciò contro una marea di interessi contrastanti e prima che l’assassino colpisca ancora.

Romancero – Prime Video

Arriva il 3 novembre su Prime Video la nuova serie tv horror spagnola, Romancero. Scritta e dallo sceneggiatore Fernando Navarro che la dirige insieme con Tomás Peña, la serie si compone di 6 episodi. Il drama è un horror soprannaturale che coinvolge nel cast anche le ex star de La casa di carta Belén Cuesta e Alba Flores, quest’ultima con un ruolo da guest star. Ambientata in Andalusia, Romancero segue i protagonisti Cornelia e Jordan mentre fuggono dalla legge, da potenti creature soprannaturali e da se stessi, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e da creature assetate di sangue. Navarro e Peña hanno spiegato di essersi ispirati a diversi elementi popolari per creare la serie: dai fumetti alla letteratura gotica, dai racconti di streghe, fantasmi e creature, alla poesia di Federico García Lorca fino all’esoterismo.

Squid Game: The Challenge – Netflix



Il 22 novembre, atteso come il suono della campanella durante l’ora filosofia, farà la sua comparsa su Netflix la seconda stagione di Squid Game (Squid Game: The Challenge), tuttavia non avremo a che fare con una vera e propria serie tv e con un cast di attori, si tratterà di un reality show, registrato negli scorsi mesi, al quale hanno partecipato 456 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Questi sono stati scelti non attraverso il Ddakji – il gioco con cui i protagonisti della prima stagione scommettevano contro il reclutatore e poi decidevano se partecipare allo Squid Game vero e proprio – ma attraverso tre concorsi, uno per gli Stati Uniti, uno per il Regno Unito e uno per il resto del mondo. Il premio è di 4,56 milioni di dollari, 10 mila per ogni concorrente. I giochi proposti sono molto simili, anche se, trattandosi di veri concorrenti, nessuno prevede uccisioni.

American Horror Story 12 – Disney+

Il mese si concluderà con il lancio della dodicesima stagione di American Horror Story previsto per il 29 novembre su Disney+. La storia è tratta dal romanzo dal titolo “Delicate Condition” di Danielle Valentine. La protagonista è Anna Alcott (Emma Roberts), una donna che vorrebbe tanto un bambino e che tenta quindi di fare l’equilibrista bilanciando la sua carriera da attrice e la fecondazione in vitro per coronare il sogno di maternità. A un certo punto inizia a sospettare che qualcuno voglia sabotare i suoi piani: nota che i medicinali scompaiono, si accorge che gli appuntamenti con i medici vengono cambiati, annullati, cancellati senza che lei ne sappia nulla. Il marito, però, non le crede…Quando il medico le dice che ha avuto un aborto spontaneo, Anna non ci crede, convincendosi di essere ancora incinta. Nel cast Emma Roberts, Matt Czuchry, Kim Kardashian, Annabelle Dexter-Jones, MJ Rodriguez, Denis O’Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali. Previsti anche i cameo di Billie Lourd, Leslie Grossman e Zachary Quinto.