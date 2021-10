Novembre è il mese del cielo uggioso sotto cui fare i conti con la fine del bel tempo e l’attesa dell’atmosfera natalizia. A far da ponte ci pensa il piccolo schermo con qualche nuovo show che abbiamo selezionato per voi. Ecco le serie tv da guardare a novembre 2021:

The Premise – Questioni morali – Disney+

La prima stagione della serie televisiva The Premise – Questioni morali, composta da 5 episodi, è stata trasmessa per la prima volta in USA dal 16 Settembre 2021 al 7 Ottobre 2021 e sarà disponibile in Italia dal 3 Novembre 2021 su Disney Plus. È una serie TV antologica, di genere drammatico, scritta e prodotta da B.J. Novak con al centro temi etici atemporali affrontati provocatoriamente e con ironia. Nel cast: Jon Bernthal, Lucas Hedges, Daniel Dae Kim, Lola Kirke, Ben Platt, Kaitlyn Dever. La sceneggiatura è stata scritta da B.J. Novak e Lillian Yu. La colonna sonora è stata composta da Emily Bear e Brooke Blair.

Dr. Brain – AppleTV+

La nuova serie Apple Original, in lingua coreana, sarà presentata in anteprima mondiale il 4 novembre su Apple TV+ a cui seguiranno singoli episodi a cadenza settimanale fino al 10 dicembre 2021. La serie si compone di sei episodi, è stata diretta e prodotta dal visionario regista Kim Jee-woon ed è basata sull’omonimo webtoon coreano di Hongjacga. La storia segue un brillante neuroscienziato, Sewon, colpito da un’orribile tragedia personale: la sua famiglia resta vittima di un misterioso incidente. Nel tentativo di scoprire cosa sia successo, il dottore fa di tutto per risolvere il tragico mistero conducendo “sincronizzazioni cerebrali” con i morti per accedere ai loro ricordi, nella disperata ricerca di indizi. Dr. Brain è interpretato da Lee Seon-gyun, già conosciuto dal pubblico nel film vincitore dell’Oscar Parasite. Tra gli autori troviamo anche Kim Jin A e Koh YoungJae.

Yara – Netflix

Netflix, invece, dal 5 novembre, renderà disponibile, Yara, la miniserie è basata su un fatto di cronaca reale, ovvero l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. Il 26 novembre 2010, la ragazza – residente a Brembate di Sopra (Bergamo) – scomparse per poi essere ritrovata assassinata mesi dopo, il 26 febbraio 2011. Il caso ha avuto una grande risonanza a livello mediatico non solo per la giovane età di Yara, ma anche e soprattutto per l’efferatezza del crimine le complesse modalità di individuazione dell’omicida, ovvero Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all’ergastolo il 12 ottobre 2018. La regia del progetto è stata affidata al premiato regista Marco Tullio Giordana. Dopo Sulla mia pelle, con Yara, Netflix affronta per la seconda volta un caso di cronaca, italiano, realmente accaduto.

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza – Disney+

Il 12 novembre 2021, debutterà Dopesick – Dichiarazione di dipendenza. È una miniserie drammatica statunitense sviluppata da Danny Strong. Lo show si ispira al libro bestseller scritto da Beth Macy, Dopesick: Dealers, Doctors and he Drug Company that Addicted America. Gli 8 episodi complessivi sono stati resi disponibili a partire dal 13 ottobre 2021 su Hulu. Disney+ lancerà i primi i due episodi il 12 novembre, mentre i successivi saranno resi disponibili ogni mercoledì. Nel cast: Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, con Kaitlyn Dever e Rosario Dawson. Dichiarazione di Dipendenza segue il caso di una Compagnia che, sola, ha innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. La serie porta gli spettatori al centro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. I protagonisti-eroi dovranno sfidare, in una corsa intensa e avvincente, le avide forze delle multinazionali e i loro alleati.

Strappare lungo i bordi – Netflix

Tra gli show più attesi dell’anno, in pole position si colloca Strappare lungo i bordi, serie di animazione italiana ambientata nell’universo narrativo di Zerocalcare, che l’ha sia ideata che diretta. Tra i personaggi protagonisti: Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, a cui presta la voce Valerio Mastandrea. Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, “verso qualcosa di molto difficile da fare”; ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili, ma nel finale tutti i nodi saranno sciolti provocando la meraviglia dello spettatore e dello stesso protagonista. Ogni cosa, dai ricordi sugli anni della scuola ai flashback, alle riflessioni esistenziali sulla propria irrisolutezza, è narrata con la voce di Zerocalcare, che, ad eccezione dell’armadillo, doppia tutti i personaggi. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 novembre.

Hawkeye – Disney+

Disney+, ormai fedele alla causa Marvel, offrire ancora una volta la possibilità di seguire singolarmente uno dei personaggi: novembre 2021, sarà il mese di Hawkeye. La miniserie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film del franchise, e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame. Le anticipazioni sulla trama, sostengono che sarà una serie limitata a una breve stagione e racconterà la storia dell’arciere Occhio di falco. Clint Barton è pronto ad appendere l’arco al chiodo, ma deve prima passare il testimone a Kate Bishop, un personaggio già noto ai fan dei fumetti. Confermato il volto di Jeremy Renner per Clint Barton / Occhio di Falco e Florence Pugh sarà ancora una volta Yelena Belova, dal film Black Widow. La scena post credits del film ha lasciato intendere che Yelena partirà alla ricerca di Clint Barton, svolgendo una missione per conto di Valentina Allegra de Fontaine: la donna ha mentito alla spia, dicendole che la colpa per la morte di Natasha è proprio di Occhio di Falco. Le prime due puntate della serie usciranno il 24 novembre, mentre le successive debutteranno con cadenza settimanale.