Ottime notizie per gli infaticabili appassionati del piccolo schermo stanchi dei soliti prodotti e delle interminabili attese che separano una stagione dell’altra: il mese di febbraio saprà di nuovo e inaspettato. Ecco le serie tv da guardare a febbraio 2022, selezionate da Nocturno

Murderville – Netflix

Apre Netflix il 3 febbraio con Murderville, serie tv di genere poliziesco, interpretata e prodotta da Will Arnett, nei panni di Terry Seattle. Lo show proporrà, in ogni episodio, un caso di omicidio che il detective Seattle dovrà risolvere, sempre accanto a un partner diverso. Le guest star saranno Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Sharon Stone che, privi di uno script, sul set hanno dovuto improvvisare, decidendo inoltre, di vota in volta, l’identità del killer. Tra i produttori ci sono Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato, Brian Steinberg, Tom Davis, Andy Brereton e James De Frond. Krister Johnson ha l’incarico di showrunner, mentre alla regia troviamo Iain Morris e Brennan Shroff.

Suspicion – Apple TV+

Segue il 4 febbraio Apple TV+ con Suspicion, show ispirato alla serie TV israeliana False Flag con protagonista Uma Thurman, che vede come showrunner Rob Williams, oltre a quest’ultimo, sono produttori esecutivi il candidato all’Emmy Award Chris Long, Howard Burch, Avi Nir e Anna Winger. La trama: quando il figlio di un’importante donna d’affari americana viene rapito da un hotel di New York, i sospetti cadono subito su quattro cittadini britannici, apparentemente normali, che si trovavano nello stesso hotel la notte del sequestro. Costretti a fuggire dalle forze congiunte dell’Agenzia nazionale anticrimine e dell’FBI, i quattro iniziano a capire che non posso fidarsi di nessuno, ma chi c’è veramente dietro il misterioso rapimento e chi è soltanto colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato? Oltre a Uma Thurman, il cast della serie comprende Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries e Angel Coulby.

Power Book IV:Force – StarzPlay

Il 6 febbraio debutterà su StarzPlay Power Book IV:Force, la serie, con protagonista Tommy Egan interpretato da Joseph Sikora. La storia segue le vicende di Tommy Egan che, dopo una perdita, taglia i ponti con New York, ma fa una rapida deviazione per chiudere una vecchia ferita che lo perseguita da decenni e quella che doveva essere una breve sosta si trasforma in un viaggio tra intricati intrecci e segreti di famiglia. Un passo tira l’altro e Tommy si ritrova rapidamente nel giro della droga di Chicago, inserendosi tra le due più potenti bande della città. La serie è prodotta dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp e da Curtis “50 Cent” Jackson. Oltre al protagonista, recitano nella serie Isaac Keys nel ruolo di Diamond, un gigante gentile a capo della gang più promettente di Chicago; Lili Simmons nei panni di Claudia ‘Claud’ Flynn, figlia femmina del più grande boss criminale di Chicago; Gabrielle Ryan che sarà Gloria, ex marine invischiata con la mafia irlandese; Shane Harper nei panni di Vic Flynn, l’erede della più grande famiglia criminale della città; Kris D. Lofton che sarà Jenard Sampson, il fratello minore di Diamond; Anthony Fleming III nei panni di JP Gibbs, un musicista di talento che gestisce un blues club; Lucien Cambric nel ruolo di Darnell ‘D-Mac’ McDowell, un giovane cresciuto nelle strade del South Side chiamato a rappresentare la sua gang; e Tommy Flanagan nel ruolo di Walter Flynn, il padre di Claud.

Scissione – AppleTV+

AppleTV+, il 18 febbraio, distribuirà Scissione (Severance), serie di genere drammatico-thriller, diretta da Ben Stiller e creata da Dan Erickson con Mark Friedman come showrunner. Si tratta della storia di Mark Scout che guida un team di lavoro della Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di separazione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro. Il cast principale è composto da Patricia Arquette (che già aveva lavorato con Stiller in Escape at Dannemora), Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken, Britt Lower.

La fantastica Signora Maisel 4 – Prime Video

Sempre il 18 febbraio, Amazon Prime pubblicherà la quarta stagione, attesa ormai da due anni, dell’irriverente e deliziosa The Marvelouse Mrs Maisel, ambientata alla fine degli anni ’50, con protagonista, appunto, la Signora Maisel (Rachel Brosnahan), casalinga ebrea dell’Upper west side che decide di abbandonare il ruolo che la società ha previsto per lei per diventare una comica. Si tratta di una serie statunitense prodotta, creata e diretta dalla talentuosa Amy Sherman-Palladino che fa sentire il peso della sua penna affilata, la sua abilità nella caratterizzazione di ogni singolo personaggio, timbrando ogni scena con il suo inconfondibile marchio di fabbrica: rapidi dialoghi raffinati che brulicano di citazioni colte che non sempre si ha il tempo di “cogliere”.