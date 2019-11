Samuel Taylor Coleridge scrisse: Vieni, vieni tu, vento rapace di dicembre! E soffia, soffia via le foglie secche dall’albero! A dicembre il vento soffierà anche sul piccolo schermo, svecchiandolo un po’ e impacchettando serie tv fresche di post produzione e qualche nuova stagione che si faceva attendere già da un po’. Ecco le serie tv da guardare a dicembre, consigliate da Nocturno

1. Swamp Thing

Il 31 maggio del 2019 DC Universe ha pubblicato la prima puntata di Swamp Thing, la serie televisiva di cui qualche mese fa vi avevamo già accennato; si sarebbe trattato di un episodio a scadenza settimanale, la cui distribuzione, tuttavia, per motivi ancora ignoti, è stata nottetempo cancellata. Ciononostante, pur avendo annunciato che non vi sarà alcun seguito, dal 2 dicembre la prima stagione sarà disponibile su Amazon Prime Video.

2. Vikings

Attesissima anche la sesta stagione di Vikings, serie televisiva canadese creata e scritta da Michael Hirst, che ha debuttato il 3 marzo 2013 sulla rete televisiva History. La serie, ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók (Travis Fimmel) e di altri personaggi realmente esistiti. In Italia, la prima stagione è stata trasmessa in prima visione da Rai 4, mentre le stagioni successive sono distribuite in esclusiva attraverso il servizio on demand TIMvision. La sesta ed ultima stagione, andrà in onda il 4 dicembre 2019. Le vicende della quinta si erano concluse con il tradimento di Freydis e la sua morte per mano di Ivar che viene successivamente spodestato: Lagertha, Ubbe e Torvi consegnano la spada del re a Bjorn e lo dichiarano re di Kattegat.

3. V-Wars

V-wars è tra le serie più sospirate di questo dicembre, soprattutto perché – ammettiamolo– riconsegnerà agli occhi del pubblico il volto del bello e tenebroso Ian Samerhalder che aveva conosciuto il successo grazie alla serie tv The Vampire Diaries. Prodotta da Netflix, la serie sarà ospitata dalla piattaforma a partire da giovedì 5 dicembre. Di cosa parla V-Wars? Basata sull’omonima serie comica di dello scrittore Jonathan Maberry, tra i creatori e gli showrunner figurano i nomi di William Laurin e Glenn Davis, mentre come regista e produttore esecutivo troviamo Brad Turner. La trama: un virus trasforma gli umani in vampiri e lo stesso dottor Luther Swann (Ian Samerhalder) è costretto a scontrarsi con il suo migliore amico, diventato uno dei leader degli infetti. I fan, affezionati a The Vampire Diaries, si deliziano con supposizioni circa la possibilità che in realtà il personaggio interpretato da Ian Samerhalder sia lo stesso a cui prestava il volto nella precedente serie, Damon Salvatore.

5. Truth Be Told

Truth Be Told è una serie televisiva drammatica americana basata sul romanzo Are You Sleeping di Kathleen Barber, prodotta per Apple TV +. Creazione, produzione e sceneggiatura hanno la firma di Nichelle Tramble Spellman. Truth Be Told racconta le vicende legate alla podcaster Poppy Parnell, costretta a riaprire il caso di omicidio che ha reso il suo nome noto in tutto il Paese. Si trova a faccia a faccia con Warren Cave, l’uomo sul quale avrebbe fatto cadere erroneamente le accuse; questo il tema di base. Il tema di fondo è la messa in discussione della verità, del concetto stesso di giustizia. La serie tv arriverà il 6 dicembre 2019 e ogni venerdì sarà presentata una nuova puntata. Accanto a Octavia Spencer, recitano Aaron Paul, Lizzy Caplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach, Mekhi Phifer, Tracie Thoms, Haneefah Wood e Ron Cephas Jones.

6. Il prescelto

Il 6 dicembre approda su Netflix anche la seconda stagione de Il prescelto, si tratta di una serie brasiliana basata sulla produzione messicana Niño Santo che racconta le vicende di tre giovani medici (Paloma Bernardi, Pedro Caetano, Gutto Szuster) che si recano in un villaggio del Pantanal per vaccinare gli abitanti contro una nuova mutazione del virus Zika. Presto i protagonisti scorgeranno che nella penombra di una consueta vita da villaggio si celano fitti misteri e una setta guidata dal leader Renan Tenca, vera e propria immagine di culto, capace di curare le malattie con speciali poteri.

7. The Expanse

Prime Video il 13 dicembre renderà disponibile la quarta stagione di The Expanse, una serie televisiva statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby, inizialmente ospitata da Syfy, e basata sull’omonima serie letteraria, scritta da Daniel Abraham e Ty Franck. Nel XXIV secolo, il sistema solare è stato colonizzato dagli umani e si trova in una situazione di precario equilibrio geopolitico a causa delle tensioni fra la Terra e le ex-colonie marziane. La terza stagione di The Expanse ha anche concluso la trama del terzo romanzo della saga, ma ciò che costituirà oggetto d’interesse e, probabilmente, una vera e propria inversione di rotta, sarà determinato dalla differenza principale tra i due canali (Syfy e Amazon); Amazon concederà alla serie qualche licenza in più, tra le quali, di sicuro, una maggiore libertà di linguaggio e autonomia decisionale sulla durata dei singoli episodi.

8. The Witcher

The Witcher, una serie televisiva polacco-statunitense vedrà la luce su Netflix il 20 dicembre. Creata da Lauren Schmidt Hissrich e basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore fantasy Andrzej Sapkowski: l’equilibrio è precario in un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche. Le razze civilizzate devono infatti convivere con i mostri che li minacciano e a causa dei quali sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: i witcher. Geralt (Henry Cavill, la star di Superman), è uno di essi: la sua vita è scandita dalle missioni che gli vengono affidate, e che tuttavia lui preferisce ai rapporti sociali con gli esseri umani che in alcuni casi sembrano essere più meschini e spietati delle bestie; questo finché Geralt non incrocia sul suo cammino una potente strega (Anya Chalotra) e una giovane principessa (Freya Allan) con un pericoloso segreto. In un mondo sempre più instabile e prossimo alla guerra, i tre uniscono le forze per difendere l’ultimo baluardo di civiltà rimasto. Il resto del cast include Jodhi May (A.D. La Bibbia continua), Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude), Adam Levy (Knig).

8. You

A un anno dal debutto della prima stagione, torna a grande richiesta, sempre in casa Netflix, la seconda stagione di You, disponibile dal 26 dicembre. Gli eventi raccontati nei primi episodi, ispirati all’omonimo romanzo di Caroline Kepnes, prenderanno, a questo giro, una piega nuova, inaspettata, basata su Hidden Bodies, prosieguo dell’opera della stessa autrice. La serie, sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, rimarrà leale nei confronti del libro: Joe, infatti, si trasferirà da New York a Los Angeles, cercando di capire in che maniera affrontare il ritorno dell’ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), decisa a vendicarsi. Protagonista di questi nuovi dieci episodi sarà ancora una volta Penn Badgley, volto storico di Dan Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl, anche lui personaggio condito da un pizzico di bipolarismo e una punta di morbosa invidia nei confronti di chiunque respiri. Badgley si era battuto contro tutte quelle fan che, affascinate da You, avevano idolatrato Joe designandolo come l’uomo ideale, incuranti dei problemi psicologici e della sua stessa natura omicida. You è una serie tv forte e riflessiva il cui vero tema va reiterandosi negli ultimi anni: il fascino del cattivo, per il quale da un certo momento in poi si simpatizza, conduce lo spettatore a ridimensionare la portata degli atti deprecabili che commette. Da qui l’analisi che si erge intorno a quella linea che stabilisce il confine tra il bene e il male e che si fa sempre più sottile.