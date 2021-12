Dicembre è un mese che non perde tempo, ha feste da organizzare, regali da scartare, parenti da salutare e chili da farci prendere; per questo, già dal giorno uno, ci concede di approfittare di attese e/o inaspettate serie televisive, da goderci prima di iniziare a cercare in cantina i regali da riciclare. Ecco le serie tv da guardare a dicembre 2021

The Big Leap – Disney+

Il primo dicembre arriverà su Star di Disney+ la serie tv The Big Leap, ideata da Liz Heldens e Sue Naegle ispirata al reality show inglese Big Ballet. Lo show è stato descritto dai suoi ideatori come un divertente racconto contemporaneo sulle seconde opportunità, sul seguire i propri sogni e sul riprendersi ciò che ci spetta. La trama segue un gruppo di persone reduci da percorsi di vita totalmente differenti in competizione tra loro per accedere ad un programma televisivo: un reality show che intende realizzare un remake moderno de Il Lago dei cigni. Stando alle anticipazioni, The Big Leap conduce lo spettatore lungo un viaggio fatto di auto-accettazione, body-positivity ed empowerment. Nel cast troviamo Scott Foley nei panni di Nick Smart, il produttore esecutivo del reality show; Teri Polo nel ruolo di Julia Torrence, ex ballerina ed ora madre ossessionata dai social media; Piper Perabo che è Paula Dirks, una ballerina ed ex vicepresidente di un’importante casa automobilistica.

Lost in the Space 3 – Netflix

Netflix invece il 3 dicembre lancerà la terza stagione di Lost in the Space, reboot della serie degli anni ’60 che racconta le avventure della famiglia Robinson: dopo essere precipitati su un pianeta alieno, i Robinson devono affrontare insidie e pericoli nascosti per poter sopravvivere. In questi prossimi otto episodi la posta in gioco sarà più alta che mai e gli istinti di sopravvivenza della famiglia Robinson saranno messi a dura prova. Dopo un anno intrappolati su un pianeta misterioso, Judy (interpretata da Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) e il Robot (Brian Steele) dovranno guidare i 97 coloni in una penosa evacuazione.

La casa di carta 5 – Netflix

Netflix, sempre il 3 dicembre, consegnerà allo scalpitante pubblico de La casa di carta la seconda parte della quinta ed ultima stagione. A ottobre li avevamo lasciati alle prese con una vera e propria, oltre che sanguinosa, guerra all’interno della Banca di Spagna che aveva costretto gli spettatori, ancora in lutto per la morte di Nairobi, a fare i conti con un’altra grande e inaspettata perdita. Non ci sono state fornite molte anticipazioni, ma, forti dei precedenti, viene da pensare che probabilmente il figlio di Berlino, interpretato da Patrick Criado, novità di questa stagione, potrebbe rappresentare la chiave di volta del “gran” finale.

Alex Rider 2 – Prime Video

Lo stesso giorno, Amazon Prime Video renderà disponibile l’attesissima seconda stagione di Alex Rider, show televisivo britannico, basato sull’omonima serie di romanzi di Anthony Horowitz, riadattati da Guy Burt, come protagonista Otto Farrant nei panni di Alex, che viene reclutato da una suddivisione dell’MI6 come spia. Questi nuovi episodi vedranno Alex ancora sconvolto dagli eventi traumatici di Point Blanc. Ma quando il padre della sua nuova amica Sabrina (Charithra Chandran), il giornalista Ed Pleasance, verrà attaccato da Yassen Gregorovich, l’uomo che potrebbe aver ucciso suo zio, seppur a malincuore, si ritroverà nuovamente catapultato nel mondo dello spionaggio internazionale. Emancipato dai suoi ex alleati all’interno della divisione dell’MI6 conosciuta come Il Dipartimento, il protagonista scopre un legame tra Ed, un pericoloso hacker noto come Smoking Mirror e il magnate delle tecnologie Damian Cray (Toby Stephens). Con l’aiuto della sua tutrice, Jack (Ronkẹ Adékoluẹjo), e del suo fidato amico Tom (Brenock O’Connor), Alex avrà come unico scopo quello di sventare un complotto politico internazionale.

The North Water – TIMvision

Il 7 dicembre su TIMvision debutterà The North Water, serie televisiva britannica, creata da Andrew Haigh, basata sul romanzo Le acque del Nord di Ian McGuire. La storia: Patrick Sumner è un ex chirurgo disonorato che si iscrive, nel tentativo di riscattarsi, ad una spedizione balenaria nell’Artico come medico di bordo. Sulla nave incontra Henry Drax, spietato assassino, addetto all’arpione sulla nave. Summer si ritroverà così in viaggio con uno psicopatico omicida mutando il suo destino in una dura lotta alla sopravvivenza nelle terre desolate dell’Artico.

The Witcher – Netflix

Il 17 dicembre Netflix distribuirà la seconda stagione The Witcher, la serie televisiva polacco-statunitense, creata da Lauren Schmidt Hissrich, adattamento della saga fantasy firmata da Andrzej Sapkowski, basata sulla figura di Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi umani geneticamente modificati allo scopo di eliminare mostri e creature che minacciano la razza umana. Questo secondo capitolo sarà incentrato sugli eventi raccontati nel romanzo Il sangue degli Elfi, a partire dalle ultime vicende della prima stagione: l’incontro tra Geralt di Rivia e la principessa Ciri e la battaglia tra la confraternita e Nilfgaard.