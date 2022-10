Quest’anno, oltre al ponte di Ognissanti, finalmente, anche il mese di novembre ci concederà una gioia. È il momento di dare un taglio netto alle ottobrate, al clima mite, alle castagnate a mezze maniche. Forse indosseremo ancora le infradito, ma dal primo novembre avremo qualche pretesto in più per starcene al riparo dal mondo e rispondere agli inviti con un paio di messaggi predefiniti: “no, non posso! Mi mancano due puntate per capire chi ha ucciso chi” o, anche meglio, “no, non esco perché devo scoprire se Carlo e Diana alla fine si lasciano davvero”. Di seguito i 5 buoni alibi selezionati per voi da Nocturno.

The Crown 5 – Netflix

A proposito di Carlo e Diana, dal 9 novembre sarà disponibile su Netflix, il quinto capitolo dell’acclamatissima The Crown. Nonostante le critiche mosse dalla Royal family nei confronti della quarta stagione, con un cast, come da prassi, totalmente rinnovato, torneremo a goderci le vicende della famiglia più famosa del pianeta. Il sipario si aprirà su un Buckingham Palace scricchiolante e denso di crepe alle prese con il fallimento del matrimonio di Carlo (Dominic West) e Diana (Elisabeth Debicki), tutto ciò alla vigilia del quarantesimo anniversario dell’ascesa al trono di Elisabetta II (Imelda Staunton).

Uno di noi sta mentendo 2 – Netflix

Torna dal 16 novembre, per la seconda stagione, su Netflix, Uno di noi sta mentendo, la serie drammatica basata sull’omonimo romanzo di Karen M. Mc Manus. La narrazione ruota attorno a 5 liceali: durante l’ora di punizione uno di loro perde la vita, gli altri 4 sono tutti sospettati di aver commesso l’omicidio. Nel finale della prima stagione, Bronwyn, Nate, Cooper e Addy hanno scoperto chi si nasconde dietro l’omicidio di Simon: il fidanzato di Addy ed ex amico di Simon, Jake (Barrett Carnahan). Durante uno scontro nel bosco che coinvolge tutti i protagonisti, Jake viene ferito, sanguina e sta per morire. Due settimane dopo, la polizia rivela ai quattro protagonisti che Jake è scappato, mentre ogni membro del Murder Club riceve un messaggio misterioso da Simon dalla dicitura: “Fai come ti dico. O tutti sapranno cosa hai fatto”. La trama dei nuovi episodi si baserà sul secondo romanzo di Karen M. McManus, One of Us Is Next (Uno di noi è il prossimo) e sarà incentrata sulla sorella di Bronwyn, Saleh.

Dead to Me 2 – Netflix

Dal 17 novembre, sempre su Netflix, sarà disponibile anche la terza stagione di Dead to Me, creata da Liz Feldman e interpretata da Christina Applegate e Linda Cardellini. La storia: mentre cerca chi ha investito il marito, una vedova irascibile stringe amicizia con una donna eccentrica e ottimista che però non è esattamente come sembra. La seconda stagione si era conclusa con la decisione di Jen di costituirsi per la morte di Steve e con la notizia del ritrovamento dei resti del suo corpo. Nel frattempo Charlie trova la lettera di Jen e Judy in cui si parla dell’omicidio di Steve. L’episodio finale si conclude con un incidente, allo stesso incrocio in cui il marito di Jen ha trovato morte.

1899 – Netflix

Il 17 novembre Netflix distribuirà anche 1899, mistery drama di ambientazione storica i cui eventi si collocano nell’anno da cui lo show trae il suo titolo, su una nave di immigrati diretta in America. La serie è stata creata da Jantje Friese e Baton bo Odar e interpretata da Emily Beecham, Aneurin Barnard e Andreas Pietschmann. Insieme con il trailer, la piattaforma streaming ha pubblicato una sinossi dello show: “nell’insidiosa traversata del vasto oceano Atlantico, i passeggeri della nave Kerberos si trovano di fronte al più grosso mistero delle loro vite”.

Somebody – Netflix

Last but not least, il 18 novembre approda su Netflix Somebody, il thriller psicologico a sfumature erotiche di Jung Ji-woo. La trama: Kim Sum (Kang Hae-limKa), piccolo genio dell’informatica, progetta un programma di match making, Somebody, e mette in piedi un’azienda di successo. Con il suo algoritmo perfetto combina amori perfetti. Tuttavia, presto, una serie di casi di omicidio sospetti si verificheranno all’interno degli appuntamenti organizzati con Somebody. Sum individuerà l’assassino abbastanza rapidamente, del quale però ne subirà il fascino.