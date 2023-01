Niente paura se avete dimenticato di inserire tra i buoni propositi del nuovo anno l’impegno di essere sempre aggiornati sulle nuove serie tv in uscita Nocturno, per fortuna, vi aiuterà a non perdere le migliori. A tal proposito, di seguito qualche thriller imperdibile in arrivo a gennaio.

Copenhagen Cowboy – Netflix



Approda il 5 gennaio su Netflix la serie danese diretta da Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy. E’ la storia di una giovane donna, Miu (Angela Bundalovic) chiamata ad affermarsi e a far sentire l’eco della propria voce in un mondo violento e paranormale. Viaggiando negli ambienti criminali di Copenaghen, Miu incontra la sua nemesi, Rakel (Lola Corfixen), e insieme intraprendono un’odissea attraverso la dimensione naturale e soprannaturale.

Il miniaturista – NowTV

Invece, su Now, sarà disponibile, dall’11 gennaio, Il miniaturista, il giallo anglo-statunitense, tratto dall’omonimo romanzo di Jessie Burton e diretto da Guillem Morales. Ambientata nel 1868 ad Amsterdam, la serie racconta la storia di Petronella Brand, una giovane donna appena trasferitasi in città, che ingaggia un misterioso miniaturista locale per arredare la casa delle bambole ricevuta in regalo dal marito. Presto, però, le miniature, molto realistiche, in qualche modo inizieranno ad anticipare una serie di avvenimenti. Nel cast troveremo Anya Taylor-Joy, Alex Hassell, Romola Garai e Hayley Squires.

Servant 4 – AppleTV+

Torna, invece, su AppleTV+, la quarta e ultima stagione del thriller psicologico targato M. Night Shyamalan e interpretato da Lauren Ambrose, Toby Kebbel, Nell Tiger Free, e Ruper Grint, Servant. Dopo il finale ricco di suspense della terza stagione, la quarta porta la storia dei Turner a una conclusione epica ed emozionante. La guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa. Nel frattempo, la famiglia Turner è a pezzi e si trova a fare i conti non solo con il pericolo di Leanne, ma anche con la consapevolezza che Dorothy si sta svegliando. Mentre le fondamenta della famiglia continuano a sgretolarsi, le domande trovano finalmente una risposta: chi è davvero Leanne Grayson e chi è il bambino che vive nella loro casa? La serie farà il suo debutto il 13 gennaio con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 17 marzo 2023.

The Last of Us – Sky Atlantic

Sky Atlantic invece, il 16 gennaio lancerà The Last of Us, dark fantasy statunitense, creato da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie, con protagonista Pedro Pascal e Bella Ramsey, è l’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco. La trama: in un mondo post-apocalittico si muovono Joel, un sopravvissuto, ed Ellie, una teenager che potrebbe rappresentare la cura per un virus mortale che sta tramutando gli esseri umani in mostri. I due affronteranno un viaggio impervio e pericoloso attraverso gli Stati Uniti dipendendo l’uno dall’altro per sopravvivere.