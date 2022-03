Le nuove serie tv da guardare a marzo

Mala tempora currunt e rendono necessaria qualche bella e valida distrazione dai tg e dai giornali. Fermo restando che per farlo possiamo sempre contare su un buon libro, sulla compagnia di qualche amico o su una chiacchierata al telefono con la mamma che, saettandoci di domande su cosa abbiamo mangiato, come lo abbiamo cucinato e se indossiamo la canottiera, non solo ci fa scordare le miserie umane, ma anche come ci chiamiamo; Nocturno, vi ricorda che nel mese di marzo approderanno sulle diverse piattaforme streaming nuove serie tv che, a dispetto delle notizie che si rincorrono sui social in questi giorni, non richiedono la nostra capacità di analisi e di discernimento fra ciò che è vero, ciò che è viziato o, addirittura, falso. Sono pura finzione. Lo sappiamo. Ed è terribilmente confortante. Per cui, di seguito, tra le tante in arrivo, qualche mini-evasione che Nocturno ha selezionato per voi.

Pieces of Her – Netflix

Il 4 marzo su Netflix, debutterà Pieces of Her (Frammenti di lei), uno show scritto da Charlotte Stoudt e diretto da Minkie Spiro, basato sull’omonimo romanzo di Karin Slaughter, pubblicato nel 2018. La serie, composta da otto episodi, ha come protagonista Toni Collette nei panni di Laura Oliver. La trama segue le vicende di Andrea (Bella Heathcote), una donna convinta di conoscere tutto di sua madre Laura, finché realizza che non è così: una visita di sabato pomeriggio al centro commerciale si trasforma improvvisamente in un’esplosione di violenza. Andrea è così costretta a scappare. Durante la fuga comincia a ricomporre la verità sulla precedente identità di Laura e a scoprire segreti della sua infanzia.

Shining Vale – Starzplay

Starzplaz, invece, da domenica 6 marzo distribuirà Shining Vale, srie tv comica a tinte horror creata da Jeff Astrof, Sharon Horgan e prodotta da Warner Bros. Si tratta di una commedia horror che segue le vicende di una famiglia disfunzionale che abbandona la metropoli per trasferirsi in una casa in cui hanno avuto luogo eventi terrificanti. Nessuno sembra accorgersene tranne Patricia “Pat” Phelps (Courteney Cox), ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull’emancipazione femminile intriso di droga e alcol, ma, diciassette anni dopo, si ritrova a fare i conti con un secondo romanzo che non ha mai scritto e con una vita matrimoniale totalmente insoddisfacente.

Tha Last Kingdom 5 – Netflix

Il 9 marzo Netflix renderà disponibile la quinta stagione di Tha Last Kingdom, la serie tv britannica, tratta dai romanzi di Bernard Cornwell, The Saxon Stories. La quinta stagione è ambientata qualche tempo dopo la conclusione della quarta e vede re Edoardo in cerca di soddisfare le ambizioni di suo padre di unire i regni per creare l’Inghilterra. Uhtred agisce come protettore di Aethelstan, il futuro re d’Inghilterra, mentre i nemici si radunano per sovvertire la linea di successione, spezzare la delicata pace della neonata Inghilterra e ribaltare ancora una volta l’equilibrio del potere.

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey – Apple TV+

Tra le uscite più attese del 2022 si posiziona in pole position Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie targata Apple, affidata alla regia di Ramin Bahrani, prodotta e interpretata dal candidato all’Oscar Samuel L. Jackson e basata sull’acclamato romanzo dell’autore di best-seller Walter Mosley. Composto da sei episodi, lo show uscirà in mondovisione venerdì 11 marzo su Apple TV+. La serie racconta gli ultimi giorni di Tolomeo Grey (Samuel L. Jackson), un 93enne malato, dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da se stesso, che, improvvisamente lasciato senza il suo fidato custode e sull’orlo di sprofondare ancora di più in una demenza solitaria, viene assegnato alle cure dell’adolescente orfana Robyn, interpretata da Dominique Fishback. Presto i protagonisti verranno a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i ricordi confusi dalla demenza di Tolomeo, che darà il via ad un viaggio verso verità scioccanti sul passato, presente e futuro della vita di quest’uomo. Nel cast, oltre ai già citati Samuel L. Jackson e Dominique Fishback, troviamo anche Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Walton Goggins e Omar Miller.

Universi paralleli – Disney+

Dal 23 marzo sarà disponibile su Disney+ la serie tv francese Universi paralleli, composta da un totale di sei episodi. La trama: le vite di quattro amici d’infanzia, Sam, Bilal, Romane e Victor, vengono improvvisamente sconvolte da un misterioso evento. In una frazione di secondo, l’universo abbandona le sue regole, centrifugando il presente, il futuro e i multiversi e scaraventando i quattro adolescenti in mondi paralleli differenti e in periodi temporali diversi. I ragazzi cercano di capire cosa sia successo e si sforzano di ritrovarsi e di riportare indietro il tempo, per tornare nel mondo in cui “vivevano prima”. Mentre affrontano i loro destini ci sarà l’opportunità di crescere e di vedere le cose in modo nuovo, così come faranno i loro genitori o il tenente Retz, a cui sono affidate le indagini, dovendo affrontare, per la prima volta, un caso che mette a dura prova ogni analisi scientifica precedentemente condotta.