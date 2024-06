Le piattaforme streaming, cavalcando l’onda del senso di fuga dei mesi estivi, a giugno ci congederanno qualche inaspettata e audace via di fuga. Di seguito vi segnaliamo le migliori serie tv in uscita a giugno:

The Acolyte – Disney+

Debutterà su Disney+ il 5 giugno, con i suoi primi due episodi The Acolyte: la seguace, la serie targata Lucasfilm e basata sull’universo di Star Wars. La trama si colloca in un periodo antecedente al mondo creato da George Lucas, alla fine dell’era dell’Alta Repubblica, in cui regnavano pace e serenità, se pur precarie. Tuttavia, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette in contatto un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. Con il susseguirsi delle scoperte, entrambi si avventurano in un viaggio tenebroso, dimostrando quando le apparenze possano ingannare.

Prisma 2 – Prime Video

Dopo un intenso finale di stagione, Prime Video tornerà a coinvolgerci nelle vite di un gruppo di ragazzi di Latina, capitanato dai gemelli Marco e Andrea, interpretati entrambi dall’esordiente Mattia Carrano; i due, all’apparenza identici, sono profondamente diversi tra loro nelle inquietudini e nelle esperienze di vita. Si tratta del secondo capitolo di Prisma, acclamata serie tv di Ludovico Bessegato e Alice Urciolo. Il nuovo atto continuerà ad indagare i percorsi di affermazione e la ricerca di identità di questo gruppo di adolescenti e sarà disponibile dal 6 giugno.

The Boys 4 – Prime Video

In stato di fibrillazione è, invece, il pubblico di The Boys che, finalmente, dopo un’attesa più lunga del previsto, tornerà, sempre su Prime Video, con la sua quarta stagione. La data di avvio dei nuovi 8 episodi è fissata al 13 giugno, con una nuova puntata alla settimana fino al 18 luglio. Come si è conclusa la terza stagione? Innanzitutto Butcher (Karl Urban) è stato condannato a morte dal suo abuso del composto V temporaneo. Anche il destino di Maeve (Dominique McElligott) è in bilico, durante lo scontro con Soldatino (Jensen Ackles), ha perso i suoi poteri e potrà, finalmente, vivere come persona comune insieme alla fidanzata Elena (Nicola Correia-Damude). Soldatino è stato nuovamente ibernato, ma ha una resa dei conti da regolare con il ritrovato figlio Patriota (Antony Starr). Adesso gli unici membri dei Sette ancora in piedi sono Abisso e A-Train. Inoltre, grazie allo spin-off Gen V, ambientato in un college per Super, abbiamo scoperto che esiste un pericolosissimo virus in grado di sterminare solo i Super, un’arma di cui i Boys, con ogni probabilità, non potranno fare a meno.

Incubi e sogni – Netflix

Dal 14 giugno giungerà su Netflix l’horror firmato dallo sceneggiatore e regista Joko Anwar, Incubi e sogni. Gli episodi costituiscono una raccolta di sette storie spiazzanti su persone comuni che si interfacciano con fenomeni fantascientifici e soprannaturali che potrebbero condurre ad una chiave di lettura definitiva sull’origine del mondo e sulla minaccia imminente che presto dovrà affrontare. Nel cast troviamo Ario Bayu, Marissa Anita, Lukman Sardi.