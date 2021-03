Mentre là fuori tentano di capire come salvarci tutti e si affannano nel tentativo di dimostrare che ad uno importa di Noi più che all’altro, noi comuni mortali a cui non è data la possibilità di salvarlo questo meraviglioso mondo, possiamo sentirci autorizzati a rintanarci in casa; luci basse e pop-corn alla mano, così da ricreare la magia, che ormai sembra appartenere ad un’altra vita, di quelle enormi sale gremite di gente, seduta su usurate poltroncine scarlatte, circondata da tenebre e perfetti estranei con cui condividere lacrime, risate e tensione, concedendoci qualche ora di evasione da piccolo schermo. Ecco le migliori serie tv in uscita a marzo:

All American 3 – Premium Stories

Il 12 marzo 2021 Premium Stories distribuirà la terza stagione di All American, una produzione Warner Bros che vede Nkechi Okoro Carroll, Greg Berlanti, Sarah Schechter e John A. Norris come produttori esecutivi. La trama: un giocatore di football delle scuole superiori della South L.A. viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, da questo momento in poi si assiste a vittorie, perdite e lotte tra due famiglie di mondi molto diversi che iniziano a scontrarsi. Il cuore della serie TV in questo terzo capitolo rimarrà immutato: Daniel Ezra continuerà a vestire i panni di Spencer James e il coach Baker, avrà ancora il volto di Taye Diggs. Nel corso della seconda stagione si sono aggiunti con un ruolo ricorrente Scott Ruggles nei panni del coach Wilson, Lamon Archey (Days of Our Lives) in quelli del Sovrintendente D’Angelo Carter e GG Townson (Everybody Hates Chris) col ruolo di Lil Jewel, una degli artisti di JP. La seconda stagione si era conclusa con le dimissioni del coach Billy. Contestualmente il liceo di Crenshaw rischia di chiudere e Spencer e i suoi amici fanno tutto il possibile per evitare che ciò avvenga. E’ a questo punto che Spencer decide di trasferirsi di nuovo nel quartiere per giocare con la squadra del liceo, proponendo a Billy di essere il coach dei Crenshaw Chargers; tutto sembra andare nel verso giusto, finché la futura stella avverte dei problemi al braccio. La trama della terza stagione dello show riprenderà presumibilmente da questo punto.

The Investigation – Sky Atlantic

The Investigation è una serie tv di genere poliziesco/giallo creata da Tobias Lindholm con Søren Malling e Pilou Asbæk, trasmessa in Danimarca, Norvegia, Svezia dal 28 Settembre 2020; andrà in onda per la prima volta in Italia dal 15 marzo 2021 su Sky Atlantic. Lo show, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia dal punto di vista degli inquirenti che si trovarono a far luce su un omicidio fra i più misteriosi mai avvenuti, concentrandosi in particolare sugli ostacoli da affrontare per risolvere il caso. Il fatto, noto alle cronache come il caso del sottomarino, è uno dei più famosi nella storia dei media danesi (l’omicidio della giovane giornalista Kim Wall nell’agosto del 2017 ad opera dell’inventore Peter Madsen). Al team di investigatori spettò di decidere rapidamente come affrontare le indagini, perché Kim era ancora dispersa e il sottomarino in fondo al mare.

The Attachè

Da domenica 14 marzo, in anteprima esclusiva, sarà disponibile, sul servizio streaming Strazplay l’avvincente serie israeliana, The Attachè. Ogni domenica uscirà un nuovo episodio, 10 in tutto. Prodotta da Abot Hameiri e da HOT Israel, è diretta e scritta da Eli Ben David qui anche in veste di attore al fianco di Héloïse Godet, Ilay Lax, Patrick Braoudé e Florence Block. Si tratta di un dramma che racconta la storia di Avshalom, musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, che si trasferisce in Francia per il nuovo incarico della moglie Annabelle come addetto dell’ambasciata israeliana a Parigi. Ma, proprio perché a volte, in questa vita, non conta tanto chi sei o dove sei, ma in che momento sei: il giorno stesso in cui Avshalom giunge a Parigi, la città subisce il più grande attacco terroristico della storia francese. Il sogno di un romantico anno da vivere a l’estero si trasforma rapidamente in un incubo che si declina in una crisi coniugale e in una complicata storia d’immigrazione.

The Falcon and the Winter Soldier

Buone notizie anche per gli amanti del Marvel Cinematic Universe, dal 19 marzo Disney + distribuirà The Falcon and the Winter Soldier. Quel che sappiamo sulla trama non è molto, certo è che i due eroi si sono schierati dalla parte di Captain America, infatti Steve alla fine di Endgame regala il suo Scudo in vibranio all’amico Sam Wilson. Tra i primi interpreti ad essere stati annunciati: Anthony Mackie che sarà nuovamente Sam Wilson/Falcon, mentre Sebastian Stan sarà ancora Bucky Barnes/Winter Soldier. I due torneranno a vivere nuove avventure insieme, ma senza Steve Rogers/Captain America, che li ha fatti conoscere. Nel cast si aggiunge Daniel Brühl, il quale tornerà a vestire i panni di Helmut Zemo, antagonista di Captain America Civil War. Inoltre, dal D23 è arrivata la conferma che Emily VanCamp torna ufficialmente a vestire i panni di Sharon Carter. Wyatt Russell entra nel cast come John Walker. Altro ingresso annunciato, senza però alcun dettaglio sul personaggio, è quello di Carl Lumbly (Alias, Supergirl).

The Walking Dead 10 – Sky Atlantic

In trepidante attesa anche i fedelissimi appassionati di The Walking Dead che attendono ormai da mesi i nuovi episodi della decima stagione. Si tratta di puntate bonus che saranno trasmesse negli Stati Uniti a partire dal 28 febbraio 2021. In Italia occorrerà attendere pochi giorni dopo, l’1 marzo, alle ore 21.00, su FOX, canale 112 di Sky. Nell’ultimo episodio trasmesso Alpha è caduta e ha avuto termine la Guerra dei Sussurratori. Hilltop totalmente distrutta e Alessandria abbandonata per poter preparare la battaglia finale. I sopravvissuti si sono ritrovati in trappola, separati, posti dinanzi a morte quasi certa. Sono però riusciti a riunirsi e combattere ancora una volta, eliminando la minaccia dell’orda e facendo fuori Beta. Nei nuovi episodi bonus ci si concentrerà sul processo di guarigione. Si proverà a guardare avanti dopo la distruzione che i Sussurratori sono riusciti a portare nelle vite dei sopravvissuti. Tante le ferite, fisiche e mentali, dopo anni di dura lotta. Non mancherà la partecipazione di svariate guest star: Robert Patrick: Mays, Hilarie Burton Morgan: Lucille, Okea Eme-Akwari: Elijah.