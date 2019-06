La maschera del demonio: la colonna sonora

Considerato tra i film horror più importanti di tutti i tempi, La maschera del demonio è alla base del gotico italiano ed ha influenzato generazioni di cineasti tra cui Joe Dante, Quentin Tarantino e molti altri.

La colonna sonora del Maestro Roberto Nicolosi sarà disponibile interamente per la prima volta. Rimasterizzato dai nastri originali, l’album include 20 tracce mai pubblicate prima d’ora su vinile 180g in confezione Gatefold in un esclusivo slip-case fustellato con grafiche di SoloMacello, con all’interno liner notes a cura di Lamberto Bava.

La maschera del demonio è limitata a 500 copie e disponibile in due varianti:

– ASA’S REVENGE (Black/Purple LP) – Limitato a 100 copies + poster pieghevole + cartolina (esclusivamente su Spikerot.com)

– KATIA’S CURSE (Bone LP) – limitato a 400 copies

DATA DI USCITA: 05/07/2019

Pre-Order disponibili qui: http://bit.ly/BlackSundayOST