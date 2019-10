Le ultime settimane cinematografiche ci hanno regalato alcuni film particolarmente attesi, dal ritorno di Tarantino con C’era una volta a… Hollywood, fino a Rambo – Last blood, passando per It – Capitolo 2 e Il signor diavolo di Pupi Avati. Ora, però, arriva nelle sale quello che potrebbe davvero essere il film evento del 2019, quel Joker in cui la Dc e la Warner hanno riposto enormi aspettative, soprattutto dopo il trionfo alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il Joker è senza dubbio uno dei villain più famosi della storia del cinema e dei fumetti, portato sul grande schermo con successo in almeno due celebri interpretazioni, quella di Nicholson, e quella ormai iconica di Ledger, ma andiamo per ordine e scopriamo tutte le apparizioni live action del celebre personaggio, per prepararci al meglio alla sua prima pellicola da protagonista assoluto.

BATMAN (1966-1968) serie tv – interpretato da Cesar Romero

Serie nata dalla collaborazione tra Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson in cui il personaggio debutta ufficialmente sul piccolo schermo nel 1966, interpretato da Cesar Romero, dove rappresenta l’antagonista principale dell’eroe pipistrello, qui interpretato da Adam West. L’attore, sotto il pesante trucco, portava i baffi e al posto del celebre abito viola ne indossava uno fucsia.

BATMAN (1966), Leslie H. Martinson

Nella pausa tra la prima e la seconda stagione, Romero torna ad interpretare il clown nel film omonimo. Torna anche Adam West nei panni di Batman.

BATMAN (1989), Tim Burton – interpretato da Jack Nicholson

Passeranno più di 20 anni prima di rivedere il Joker al cinema e a riportare il clown nelle sale, all’epoca nella sua forma definitiva, è Tim Burton, che affida le gesta di terrorizzare Gotham City al pluripremiato Jack Nicholson, in quegli anni in forma smagliante. L’attore è totalmente a suo agio nei panni del villain e le origini del personaggio sono molto simili a quelle narrate in The Killing Joker, il fumetto capolavoro di Alan Moore uscito l’anno precedente. Nei panni di Batman troviamo invece Michael Keaton, protagonista anche in Batman – Il ritorno. A completare la saga arriveranno poi Batman Forever e Batman & Robin, dove Bruce Wayne avrà il volto di Val Kilmer prima e di George Clooney dopo, ma nei quali il Joker non comparirà.

BIRDS OF PREY (2002) serie tv – interpretato da Roger Stoneburner

Il pagliaccio non si farà più rivedere per decenni in live action, mentre sarà protagonista nelle serie animate, con la voce di Mark Hamill. Tornerà a farsi vedere in carne ed ossa nel 2002, di nuovo in tv, ad oltre 30 anni di distanza dal Batman del ’66, comparendo come guest star nel primo episodio della serie Birds of Prey, lo storico gruppo che rivedremo al cinema nel 2020, protagonista dell’omonimo film di Cathy Yan. Quello del Joker in Birds of Prey, è giusto un cameo, dove il clown è interpretato da Roger Stoneburner, con la voce di Mark Hamill (doppiatore del personaggio nei cartoni animati).

IL CAVALIERE OSCURO (2008), Christopher Nolan – interpretato da Heath Ledger

Il ritorno del clown psicopatico sul grande schermo viene già annunciato nel 2005; nel finale di Batman Begins, il commissario Gordon affida a Batman il compito di indagare su un nuovo super criminale, è proprio in quel momento che inizia a salire l’attesa. Tre anni dopo arriva al cinema la versione perfetta del villain di Batman, con Heath Ledger che firma l’interpretazione della carriera, nonché una delle più memorabili del millennio e della storia del cinema. Il suo Joker è pazzesco, misterioso e spietato, supportato da un Christian Bale che raggiunge l’apice della carriera nei panni di Batman. L’interpretazione, quella di Ledger, coronata da un Oscar postumo, che ha reso leggendaria la trilogia del cavaliere oscuro. Complice la scomparsa prematura dell’attore, nel sequel Il cavaliere oscuro – il ritorno non viene citato il personaggio del Joker. Una nota di merito va anche al doppiaggio italiano curato da Adriano Giannini.

GOTHAM (2015-2019) serie tv – interpretato da Cameron Monaghan

Gotham ha mostrato le origini di tutti i grandi cattivi dell’universo di Batman. Cameron Monaghan interpreta un prototipo del Joker, quella che pare essere l’ispirazione per il clown. Inizialmente conosciamo Jerome Valeska, figlio di una prostituta e di un circense e poi il gemello Jeremiah. A causa di un veto della Dc, questa versione non può essere chiamata “Joker”.

SUICIDE SQUAD (2016), David Ayer – interpretato da Jared Leto

Quante aspettative sono state riposte in Suicide Squad. All’epoca dell’annuncio della nascita del Dc Extended Universe, il cast citato per questo film era il più ricco dell’universo, con Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis e Jared Leto, reduce dall’Oscar, che aveva il duro compito di non far rimpiangere Ledger e Nicholson. Leto è probabilmente uno dei migliori caratteristi al mondo, un attore di un talento eccezionale, che aveva solo la necessità di poter sviluppare a dovere il personaggio. L’idea di fondo del film, con una squadra di cattivi come protagonista, era splendida e il cast, come già detto, importante e azzeccato. Il grande errore della Warner/Dc, fu quello di fondare la propria campagna promozionale su un Joker che, nel film, è poco più di una comparsa. La presenza di Leto si aggira intorno ai 12-15 minuti, un eterno cameo diluito in tutta la pellicola, ma sbandierato in fase promozionale e nei trailer come se fosse stato lui il protagonista o, per lo meno, il villain centrale del film. La sua presenza invece è troppo esigua, giusto qualche apparizione; l’idea forse era quella di presentare il personaggio e di approfondirlo poi nei film successivi (ci furono speculazioni su una sua possibile presenza in Justice League, mai avvenuta). A conti fatti il film andò bene al botteghino, ma i pareri sul personaggio si divisero. Chi apprezzò la versione ganster di Leto e il suo rapporto (poco più che accennato) con Harley Quinn, e chi lo criticò duramente. Il resto è storia: dopo il flop di Justice League i piani della Wartner sono cambiati ed ora è incerto il futuro del personaggio e non ci sono notizie su un suo ritorno in Birds of Prey (2020) e The Suicide Squad 2 (2021). Forse una delle più grandi occasioni mancate degli ultimi dieci anni.

POWERLESS (2017); TITANS (2018), serie tv

Si tratta, più che altro, di camei muti in Powerless, sitcom della Dc, e Titans, dove il Joker non viene nemmeno mostrato in volto. Piccole citazioni al personaggio, abbastanza ininfluenti.

JOKER (2019), Todd Phillips – interpretato da Joaquin Phoenix

Un cinecomics d’autore e la più grande scommessa della Dc da quando ha deciso di modificare il Dc Extende Universe post Justice League. Il film punta a raccontare le origini del personaggio ed è la prima pellicola incentrata interamente sul Joker, totalmente esterna al DCEU. Joaquin Phoenix eredita i panni da Jared Leto (che però non ha mai rinunciato al ruolo), mostrando una performance a dir poco spettacolare. Sarà il grande ritorno del pagliaccio in un ruolo da protagonista, già premiato con il Leone D’oro. A doppiare il personaggio in italiano sarà nuovamente Adriano Giannini.

Reggetevi forte, il Joker sta tornando a Gotham City.