Con la sua ultima opera Yorgos Lanthimos mette in scena la categoria del Perturbante (nell’accezione freudiana di Unheimlich, ovvero ciò che non è familiare), in forme e declinazioni diverse, mettendo in fila tre episodi che scioccano e spiazzano, in gradazioni sempre maggiori. Portare lo spettatore fuori dalla sua comfort zone e metterlo a disagio sembra l’obiettivo principale del regista di Dogtooth e Povere creature! che, con questo film, grazie anche alla collaborazione con lo sceneggiatore Efthymis Filippou, riprende stile e ossessioni della prima parte della sua filmografia.

Lanthimos compie questa operazione utilizzando un linguaggio audiovisivo raffinato: forme e corpi composti (nonché scomposti) all’interno dell’inquadratura come opere a sé stanti, happening della crudeltà che non sarebbero dispiaciuti ad Antonin Artaud. I tre temi affrontati nei tre racconti vengono eviscerati con gelida scrittura: una visione estremizzata dei rapporti di lavoro che diventano sopraffazione invasiva della vita privata nonché cieca sottomissione; l’annullamento di sé per amore connesso alla paranoia che contagia l’ambiente circostante; il mondo delle sette e delle coscienze plagiate. Ma queste storie, manco a dirlo, non trovano catarsi, bensì vengono portate all’estremo, per poi essere ribaltate in tre bruschi finali che rimettono beffardamente tutto in discussione.

E il trailer, volutamente accattivante e fuorviante, con il balletto di Emma Stone divenuto instant-cult, fa parte del gioco: è come una trappola per attrarre gli entusiasti dell’ultima ora che, abbagliati dalla confezione di Povere creature!, magari non conoscono le radici più oscure e gelide della cinematografia del regista greco.

Kinds of Kindness è al servizio di un’idea di cinema che non concede nulla allo spettatore, in cui o ci si immerge con un tuffo nell’abisso, oppure si rigetta, magari concedendo qualcosa al primo episodio. Prendere o lasciare.