Il mondo del gioco sul grande schermo

Nel corso degli anni diversi registi e scrittori hanno manifestato il proprio interesse per il mondo del gaming e del gioco al tavolo verde. Sul grande schermo sono passate numerose scene di partite di carte e altre sfide in club del gioco o in casinò, poi diventate molto celebri, note sia ai più appassionati di cinema sia al grande pubblico. D’altronde, la popolarità del gioco è antica, oggi in parte amplificata anche dalle varie piattaforme digitali che sviluppano una continua offerta di slot machine online, giochi di carte, lotterie e altri generi di passatempi. I film più famosi sono dunque molteplici, in alcuni casi sono stati pluripremiati o sono diventati dei veri e propri “cult”. Tra i tantissimi e celebri film che sono stati realizzati sull’argomento, selezionarne solo alcuni diventa un compito piuttosto arduo. Per forza di cose, infatti, siamo chiamati ad escluderne altri che hanno scritto la storia del cinema.

Tra i lungometraggi più noti, in particolar modo al pubblico italiano, rientra senza ombra di dubbio Asso di Adriano Celentano. Menzionarlo sarà anche una banalità, ma è impossibile non farlo. La vicenda narra di un abilissimo giocatore di poker che riesce a tirarsi fuori da situazioni piuttosto complicate. In questo modo, tuttavia, essendo un vincente, attira le antipatie di tutti i suoi avversari. Se pensiamo al film più celebre sul mondo dei casinò, tuttavia, ci verrà in mente Casinò, con protagonisti Robert De Niro e Joe Pesci. In questa pellicola si narra la vicenda di uno dei tanti casinò di Las Vegas sotto il controllo della mafia.

De Niro interpreta il proprietario di una casa da gioco a stretto contatto con la mafia, mentre il secondo, sgherro psicotico, assume dei comportamenti pericolosi e rischiosi per la vita di entrambi. Ai due fenomenali attori, si aggiunge l’eleganza di Sharon Stone. Casino Royale è un romanzo sul quale sono stati realizzati due adattamenti cinematografici. Quello che ha riscosso maggior successo, tuttavia, è stato senza ombra di dubbio quello realizzato dal regista Martin Campbell, con Daniel Craig nei panni del famosissimo agente 007. La storia ruota attorno al conflitto tra quest’ultimo e il nemico di turno, in questo caso un giocatore di poker. Precedentemente, un film che aveva visto entrare in azione Paul Newman e Robert Redford erastato La Stangata.

Entrambi i grandiosi attori interpretano due truffatori, uno professionista e l’altro principiante, che decidono di puntare un grande boss del crimine, alla ricerca di Redford per un raggiro. Le sorprese e i colpi di scena sono assicurati. Rounders – Il Giocatore, invece, narra le vicende di un ragazzo, interpretato da Matt Damon, che grazie alle vincite ottenute a poker Texas Hold’em riesce a pagarsi gli studi universitari. La pellicola è caratterizzata da attori di altissimo livello e da descrizioni del tutto realistiche delle tattiche e delle strategie che si usano nel poker. Lo spaccone, film molto meno recente rispetto agli altri, è ambientato in un’epoca che con il gioco al tavolo verde non aveva nulla a che fare. Felson, interpretato da Paul Newman, scommette al biliardo contro l’immenso Minnesota Fats.