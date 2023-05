Il gioco d’azzardo al cinema: tra dipendenza e redenzione

Il gioco d’azzardo ha sempre esercitato un fascino particolare sul grande pubblico, tanto da diventare un tema ricorrente nei film di ogni epoca e genere. Dalle storie d’amore tragiche ai film di spionaggio, dai western ai thriller psicologici, la presenza del gioco d’azzardo nel cinema è stata costante e spesso decisiva per la trama.

Alcune pellicole sono diventate addirittura dei veri e propri cult, come ad esempio Il colore dei soldi di Martin Scorsese o Il giocatore di Robert Altman. In questo articolo, esploreremo il ruolo del gioco d’azzardo nel cinema, analizzando come è stato rappresentato nei film e quali messaggi ha trasmesso al pubblico.

Il gioco d’azzardo nel cinema

Il gioco d’azzardo è stato presente nei film sin dagli albori del cinema, con esempi come The Gambling Scene (1902) e The Fatal Game (1919). Tuttavia, fu negli anni ’60 e ’70 che il tema del gioco d’azzardo divenne più popolare, con film come The Cincinnati Kid (1965) e The Sting (1973) che mostravano il poker e le truffe come elementi centrali della trama. Da allora, il gioco d’azzardo è stato un tema ricorrente in molte produzioni cinematografiche.

Il gioco d’azzardo può essere utilizzato come strumento narrativo per creare tensione e suspense. Ad esempio, in Casino Royale (2006), il gioco del poker diventa una sfida tra James Bond e il villain Le Chiffre, creando una forte tensione emotiva. In Rounders (1998), il poker è utilizzato come strumento narrativo per mostrare la crescita del personaggio principale e la sua evoluzione come giocatore.

Inoltre, il gioco d’azzardo può essere utilizzato come simbolo per esplorare tematiche più ampie. Ad esempio, in The Gambler (1974), il protagonista dipendente dal gioco d’azzardo rappresenta la ricerca della felicità attraverso il rischio e l’emozione, un tema che va al di là del gioco d’azzardo in sé.

I film più rappresentativi sul gioco d’azzardo

Tra i film più rappresentativi sul gioco d’azzardo, particolarmente popolare sul NetBet casino online, troviamo:

Il giocatore di Robert Altman, basato sul romanzo di Dostoevskij, in cui un professore universitario diventa dipendente dal gioco d’azzardo e rischia di perdere tutto;

di Robert Altman, basato sul romanzo di Dostoevskij, in cui un professore universitario diventa dipendente dal gioco d’azzardo e rischia di perdere tutto; Rounders di John Dahl, con Matt Damon e Edward Norton, in cui un talentuoso giocatore di poker deve fare i conti con un vecchio amico che lo trascina in debiti di gioco;

di John Dahl, con Matt Damon e Edward Norton, in cui un talentuoso giocatore di poker deve fare i conti con un vecchio amico che lo trascina in debiti di gioco; Casinò di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Sharon Stone, che racconta la storia di un gestore di casinò di Las Vegas negli anni ’70;

di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Sharon Stone, che racconta la storia di un gestore di casinò di Las Vegas negli anni ’70; Le iene di Quentin Tarantino, in cui un gruppo di rapinatori si imbatte in un tavolo di poker ad alto rischio.

Il gioco d’azzardo nei generi cinematografici

Il gioco d’azzardo è un tema che può essere presente in molti generi cinematografici, ciascuno dei quali utilizza il gioco in modi diversi per creare una trama o rappresentare i personaggi. Nel dramma, il gioco d’azzardo può essere usato come meccanismo per esplorare la natura umana e la lotta interiore dei personaggi, come nel film The Gambler.

Nella commedia, il gioco d’azzardo viene spesso utilizzato come elemento di intrattenimento e come situazione comica, come nel film Vegas Vacation. Nel genere noir, il gioco d’azzardo viene spesso usato come elemento di suspense e per creare una sensazione di pericolo imminente, come in Rounders. In ogni genere, il gioco d’azzardo viene utilizzato in modo diverso per aiutare a creare una trama coinvolgente e memorabile per gli spettatori.

Il gioco d’azzardo nei film e nella società

Il gioco d’azzardo è un tema che suscita molte controversie nella società, poiché può comportare rischi e problemi per chi ne diventa dipendente. Anche nei film, il gioco d’azzardo viene spesso presentato come un’attività rischiosa e potenzialmente dannosa, ma può anche essere rappresentato in modo più glamour e seducente. In ogni caso, i film possono influenzare l’opinione pubblica sul gioco d’azzardo e sulla sua accettabilità.

Ad esempio, alcuni film come Le iene di Quentin Tarantino hanno contribuito a creare un’immagine negativa dei casinò e dei loro frequentatori, mentre altri come Ocean’s Eleven hanno mostrato il gioco d’azzardo come un’attività intrigante e affascinante. In generale, i film possono riflettere e amplificare gli atteggiamenti della società nei confronti del gioco d’azzardo, sia positivi che negativi.