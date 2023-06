Fa sicuramente parte di quelle cose che in Italia definiamo “Americanate”, ossia di quelle tradizioni, feste, giochi che abbiamo importato dagli Stati Uniti nel corso dei decenni. Basti pensare alla celebrazione della festa di Halloween, che viene celebrata negli USA, e non solo, ogni 31 ottobre, anticipando di un giorno la nostra festa di Ognissanti. Nel corso della serata di Halloween giovani e adulti si mascherano ispirandosi al mondo dell’aldilà, di film horror e di più o meno mostruose. Altro esempio, sicuramente calzante, è il Bingo, gioco che è a tutti gli effetti una rielaborazione in chiave Stelle e Strisce della nostra più antica Tombola. Le regole, infatti, sono simili, come è facile intuire effettuando una partita sui numerosi portali di bingo online italiano, questi ultimi facilmente visionabili all’interno della curata lista dei siti per giocare in totale sicurezza a bingo online con soldi veri, oppure recandosi presso una delle ormai numerose sale bingo presenti su territorio italiano. Ma è così tanto apprezzato dagli americani, che essi lo mettono anche all’interno di alcuni film, rendendolo protagonista di scene memorabili delle medesime pellicole in cui appare. Di seguito ne vedremo alcuni esempi lampanti.

Hotel Transilvania – 2012

In un lungometraggio a cartone animato piuttosto amato da generazioni di giovani cinefili, si possono ritrovare entrambe le americanate sopra citate: Halloween e Bingo. Parliamo di Hotel Transylvania, la storia dell’attività ricettiva gestita nientemeno che dal Conte Dracula, il quale si ritroverà ad ospitare per la prima volta un essere umano in carne ed ossa. Quest’ultimo, come se non bastasse il suo essere intruso, si innamorerà anche della figlia del Conte. Il finale non lo spoileriamo, ma quello che conta è che il bingo compare come protagonista di una scena piuttosto esilarante del film. Il gioco, infatti, è molto amato all’interno dell’albergo, anche se non viene giocato seguendo le canoniche e rigide regole tradizionali. A partire dalle palline, che non sono altro che teschi che fischiano a qualsiasi chiamata da parte dei giocatori.

Better Call Saul – 2015

Qui, invece, parliamo di un prodotto cinematografico per soli adulti, che si configura come lo spin-off della Serie TV forse più famosa d’America: Breaking Bad. Il titolo è Better Call Saul e si tratta di una storia che vede come protagonista l’avvocato del famoso professore di liceo della serie, Walter White, da molti conosciuto come Heisenberg. Il suo nome è Saul Goodman. Ebbene, il bingo svolge un ruolo a dir poco essenziale per le sorti dell’avvocatura di Saul, dato che è proprio grazie al gioco ad estrazione numerica che egli riuscirà a sfondare nel proprio lavoro. Saul Goodman, infatti, si era recato ad una partita di Bingo per cercare di racimolare quanti più anziani clienti possibili. La mossa si rivelerà presto quella giusta, tanto da incoronarlo come uno tra i più grandi avvocati d’America.

Nonno Cattivo – 2013

Film piuttosto apprezzato dalla critica per la sua ironia e follia. Del resto, l’attore che impersona il protagonista si addice a queste due caratteristiche per il suo essere ironico e folle allo stesso momento: lo stuntman Johnny Knoxville. Egli interpreta il ruolo dell’anziano Irving Zisman, un uomo che si diverte proprio a giocare a bingo tra una chiacchiera e l’altra con gli altri giocatori presenti in sala, cercando di esasperarli e fargli perdere la concentrazione durante la mano. Da qui il soprannome di “Nonno Cattivo”, che coincide anche con il titolo della pellicola. Uno dei tentativi più ricordati dal pubblico è quello in cui Zisman arriva addirittura a bere il liquido del bingo, facendo scoppiare in una grassa risata i vecchi giocatori presenti alla mano.

Furia – 2009

Concludiamo con un thriller della fine del primo decennio del nuovo Millennio. Si tratta di Furia, un film dove il bingo ricopre un ruolo da protagonista in una delle scene clou della pellicola. In questa, infatti, si vede l’assassino aggirarsi in una sala colma di gente, le quali non si accorgono della sua presenza proprio a causa del fatto che sono concentrate tutte sul bingo. Nonostante la cruenza della sequenza, si nota come il bingo venga concepito dagli statunitensi come un gioco rilassante, divertente e accattivante, tanto da non far accorgere della presenza di uno spietato killer.