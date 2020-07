I prossimi film in uscita a luglio

I titoli da vedere in streaming e in home video

Rischio, anzi sono sicuro di essere ripetitivo. Mi perdonerete d’altronde questo continuo giustificarmi, viste le circostanze. Pensavamo, all’approssimarsi di giugno, di rivedere la sala e magari anche di potervi assistere a nuovi film. Morale della favola, o della “favolaccia”: poche sale hanno riaperto, di solito riproponendo roba già passata o al massimo uno o due film che però chiunque aveva già avuto il tempo di consumarsi tranquillamente sul divano di casa. Il danno economico subito dal cinema italiano è e sarà pressoché incalcolabile. Dovrà praticamente passare l’estate per ricominciare a parlare di distribuzioni veramente inedite, nel frattempo ci accontentiamo delle arene estive che, nel loro piccolo, provano a rimediare alla nostra astinenza: lo dice uno che è andato la prima serata a vedersi La Famiglia Addams. Questo passa il convento, insieme alle solite uscite in streaming e in home video che anche stavolta vi proponiamo.

Sotto il sole di Riccione (dal 1 luglio su Netflix)

Vorrà essere un omaggio a Sapore di mare o un prodotto figlio della recente deriva mocciana iniziata già quest’anno con la serie Summer? La presenza di Isabella Ferrari può sicuramente essere l’indizio che ci faccia pendere per l’idea di un continuum in omaggio a Carlo Vanzina, certamente adattato alla dimensione odierna dove Tommaso Paradiso è il nuovo Gino Paoli. E già qui molti si appelleranno al diritto di non provare l’esperienza. Ma, come sempre, vale la legge del “vedere prima di giudicare”.

Il delitto Mattarella (dal 2 luglio nelle sale)

Uno dei primi titoli a venire proposto nei pochi cinema riaperti. Sicuramente l’argomento è interessante e si inserisce nel filone dei tanti titoli recenti votati ad indagare il passato neanche tanto remoto del nostro paese. La regia è firmata da Aurelio Grimaldi, che molti ricorderanno per i suoi erotici tra anni ‘90 e primi 2000.

The Old Guard (dal 10 luglio su Netflix)

Molto pubblicizzato anche da noi per la presenza di Luca Marinelli al fianco di Charlize Theron, The Old Guard è un action improntato al fantastico dove un gruppo di mercenari immortali si ritrova a combattere contro un’organizzazione segreta che vuole carpire il loro segreto e sfruttarlo a fini militari. Un plot interessante che si spera non tradisca le attese dando un po’ di linfa al desolato panorama del cinema d’azione.

Profondo (disponibile su Chili)

Diretto dal giovane Giuliano Giacomelli, una storia di ossessione dove un fotoreporter fallito decide di recarsi in un piccolo paese balneare alla ricerca del Diavolo Rosso, un animale marino che, secondo molte leggende, infesterebbe le acque di quel luogo. Certamente le influenze letterarie abbondano, così come la curiosità di vedere questa nostrana avventura acquatica.

Queen & Slim (disponibile su Chili)

Si era corso il rischio di perderlo, causa pandemia. Tuttavia questo thriller mozzafiato è stato rimesso in circolo dopo le proteste negli Stati Uniti. Due ragazzi afroamericani, al loro primo appuntamento, a causa di un disguido diventano responsabili dell’omicidio di un poliziotto. Mentre inizia la caccia a questi novelli Bonnie & Clyde, la gente di colore inizia ad idolatrarli come eroi.

L’impero dei cadaveri (dal 16 luglio in home video)

Film d’animazione giapponese tratto dall’acclamatissimo romanzo di Satoshi Itoh e ambientato in un’ immaginaria Europa diciannovesimo secolo. L’industria utilizza come manovalanza cadaveri rianimati grazie alle scoperte dello scienziato Victor Frankenstein. Uno studente di medicina verrà assoldato dalla Corona inglese per indagare su un mistero molto complesso. Si tratta del primo capitolo di una trilogia sulle opere dello scrittore giapponese, scomparso nel 2009 all’età di 35 anni.