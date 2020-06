I titoli da vedere in streaming e in home video

Partiamo dalle buone notizie: potrebbe essere l’ultimo mese in cui saremo orfani della sala. Nel frattempo però dobbiamo continuare ad arrangiarci e, per fortuna, le uscite interessanti non mancano, specie se si vuole variare di genere. Tra tutti, un’opera seconda attesa per mesi qui da noi, il nuovo lavoro di un mostro sacro del cinema americano, un horror che è già cult e, infine, il terzo capitolo di una saga che aveva conquistato tutti, in particolare con il secondo film. Di roba dunque ce n’è, tra home video e streaming a pagamento, per un giugno che ci porterà un ritorno quasi totale alla normalità. Sperando poi di rivedersi al buio davanti ad uno schermo decisamente più grande. Ecco i prossimi film in uscita a giugno:

1. The Lighthouse (disponibile su Chili, Infinity, Prime Video Store e altri)

Attesissimo da molto tempo, è arrivato infine, a noleggio e in vendita digitale, il secondo film di Robert Eggers. Dopo The Witch, il nostro ha voluto sorprenderci con un progetto ancora più ambizioso: un film che accarezza i bianchi e neri di Dreyer e Murnau e in cui giganteggiano i due protagonisti Pattinson e Dafoe. Tuttavia non un mero esercizio di stile o una rievocazione storica del cinema che fu, ma una travolgente storia di follia ed allucinazione che ammonisce, ancora oggi e a ragione, l’uomo da qualsiasi pretesa di dominio sulla natura.

2. Curiosa (disponibile su Chili e Apple Itunes)

Diretto da Lou Jenet e già disponibile, un elegante dramma erotico ambientato a Parigi alla fine dell’Ottocento. Marie si invaghisce del poeta Pierre e, pur sposata con l’amico di lui Henri, scopre, in quegli incontri clandestini, il piacere. Una tresca che presto sfocerà anche in ribaltamenti di ruolo e in pure dimostrazioni di cattiveria. Forse troppo pensato in certi punti, comunque generoso nel mostrare nudi completi, sia femminili che maschili.

3. The Last Days of American Crime (dal 5 giugno su Netflix)

Tratto dall’omonima graphic novel, un distopico heist movie in cui un gruppo di criminali prova a portare a termine il furto del secolo prima che il governo metta a punto una tecnologia in grado di fermare sul nascere ogni tipo di crimine. Ci si aspetta dunque tanta azione ma anche una possibile ulteriore riflessione, sulla scia di The Purge, sulla deriva reazionaria del paese che più di tutti si vanta di esportare la democrazia.

4. The Room – La stanza del desiderio (dal 11 giugno su Sky Prima Fila, Chili, Infinity e altri)

Diretto da Christian Volckmann, di cui ricordiamo il film d’animazione Renaissance, un thriller paranormale dove una coppia, appena trasferitasi in una nuova casa, scopre una misteriosa stanza vuota. Si rendono presto conto che, al suo interno, ogni desiderio può essere esaudito. Non sanno però che, con i vantaggi, si possono presentare anche terribili problemi. La curiosità è fisiologica, così come i dubbi: non resta altro che vedere.

5. Da 5 Bloods – Come fratelli (dal 12 giugno su Netflix)

Con il caldo arriva anche Spike Lee, di ritorno dal successo meritato di BlackKklansman. Stavolta il nostro segue quattro afroamericani reduci del Vietnam che decidono di ritornare, dopo diversi anni, proprio nel paese dove hanno combattuto. L’obiettivo è ritrovare il loro caposquadra e un tesoro che avevano sepolto prima di andarsene. In questi casi basta il nome a costruire l’attesa, oltre alla curiosità per i contenuti sociali e politici che il buon Spike non si risparmia mai di fornirci, senza peli sulla lingua. Soprattutto visti gli ultimi tragici eventi in America, quella del signor Lee è una voce di cui abbiamo bisogno.

6. Terrifier (dal 15 giugno in home video)

Siete ancora tra quei pochi che non conoscono Art il Clown? Dopo che avrete fatto la sua conoscenza, il Pennywise di Alvarez vi sembrerà un innocuo circense. Cinemusem, cui bisogna rendere grazie per la distribuzione home video, aveva in realtà già messo in commercio delle edizioni limitatissime e ricchissime del film diretto da Damien Leone. Questo mese invece è la volta delle copie standard. Tutti potranno dunque conoscere un film che negli States è già un cult, con il suo iconico mostro assetato di sangue. Per i cultori dello slasher, ossigeno puro.

7. Darlin’ (dal 25 giugno in home video)

Si passa stavolta alla Midnight Factory che per questo mese ci regala, oltre al classico The Sentinel, l’atteso sequel del bellissimo The Woman di Lucky McKee. Darlin’ è invece diretto da Pollyanna McIntosh, proprio la “Donna” dei precedenti due capitoli. Stavolta la protagonista è la figlia adottiva di lei, ritrovatasi di nuovo nella civiltà, precisamente in un orfanotrofio dove un perfido vescovo vuole rieducarla per farsi pubblicità. Ovviamente c’è da attendersi anche un ingresso in scena della mamma, ma l’interesse principale è nel vedere se il livello è tale da non far sfigurare il film di riferimento.