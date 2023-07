I migliori film legati ai casinò e alle slot machine

L’Italia ha sempre avuto e continua ad avere una grande storia dal punto di vista cinematografico, motivo per il quale nel nostro Paese si contano tantissimi appassionati di cinema. Tra i temi maggiormente trattati dai registi c’è quello legato al gioco, che per un motivo o per un altro ha sempre suscitato grande interesse anche negli spettatori. In questo senso, giochi come il Poker e il Blackjack si sono spesso resi protagonisti del forte legame che c’è tra cinema e gioco, confermato anche da quella che è la lista delle slot machine presentata da gran parte dei casinò, che vede tra le migliori slot online quelle che prendono ispirazione da grandi film, come ad esempio quella targata Net Entertainment legata al capolavoro Jumanji. Prima di fare un breve elenco di alcuni dei film sul gioco che hanno scritto pagine importanti della storia del cinema, scopriamo insieme la ragione per la quale questi ultimi attirano così tanto l’attenzione di chi le pellicole le produce e di chi le guarda.

Perché i film sul gioco suscitano fascino?

La risposta a questa domanda è piuttosto semplice. Se è vero che i film di fantasia, le ambientazioni animate e gli effetti speciali attirano un grandissimo numero di spettatori, è anche vero che molti di loro sono attratti dalle pellicole più realistiche, all’interno delle quali si ritrovano tutte le sfaccettature che hanno a che vedere con la realtà che ci circonda. I film sul gioco rispettano questi tipi di caratteristiche, poiché mostrano in maniera dettagliata le scene reali che si vivono in una sala da gioco, le vincite e allo stesso tempo i rischi e le insidie che si affrontano giocando d’azzardo. A volte il budget non permette di ricreare da zero un ambiente lussuoso ed elegante che sia conciliabile con i più importanti ambienti da gioco del mondo, per questo motivo molti registi decidono di girare le loro scene in un casinò reale con i vari croupier e con tutti i tavoli completamente intatti.

Questo affascina un gran numero di spettatori, che si elettrizzano nel momento in cui vedono delle sale da gioco nelle quali sono stati davvero. Inoltre, per concludere, chi l’ha detto che le scene di un film possono essere vivaci ed entusiasmanti solamente nel momento in cui si passa all’azione con scontri a fuoco o gare automobilistiche? Tutti i trucchi, le abilità e i giochi mentali che si nascondono dietro alla realtà del gioco possono affascinare tanto quanto ciò che abbiamo appena menzionato.

21: una delle pellicole di maggior successo

Tra i film sul gioco di maggior successo rientra senza ombra di dubbio 21, che ha come protagonista il blackjack. Basata su una storia vera, la pellicola narra le vicende di un gruppo di studenti del M.I.T., che, grazie a un sistema di calcolo delle carte impeccabile, insegnatogli da un loro professore, riesce a sbancare i tavoli di Blackjack delle varie sale da gioco americane. Grazie agli incassi derivanti dalle vincite, uno degli studenti riesce a guadagnare la somma di denaro sufficiente per iscriversi alla facoltà di medicina di Harvard. Nel cast spicca la presenza di Kevin Spacey, noto attore statunitense ultimamente al centro di delicate vicende di cronaca, ma impeccabile sul set, come nel caso di “21”..

Molly’s Game: film sul Poker

Un’altra famosa pellicola sul gioco è Molly’s Game, pubblicata nel 2017 con la regia del grande Aaron Sorkin. La storia narra le vicende di una ragazza con un sogno nel cassetto, quello di sfondare nel mondo degli sci e di partecipare alle Olimpiadi. Sfumato definitivamente questo desiderio, per racimolare più soldi possibili la protagonista inizia ad organizzare dei tornei di Poker a Los Angeles. Gli affari vanno alla grande ed importanti personalità partecipano ai suoi eventi, ma proprio sul più bello l’FBI decide di ostacolare Molly e di avviare delle indagini sulle sue attività. Il film è globalmente piaciuto, ma non mancano le recensioni che sottolineano anche qualche punto debole del prodotto di Sorkin.

Hotel Transilvania: film sul Bingo

Uno dei lungometraggi a cartone animato più amato dai giovani appassionati di cinema è senza ombra di dubbio Hotel Transilvania, uscito nel 2012. Protagonista della storia è il Conte Dracula, che per la prima volta nella storia della sua attività ricettiva si ritrova ad ospitare un essere umano. Protagonista del film è anche il Bingo, come in altre pellicole americane, un gioco ancora oggi amato nel nostro paese e amato, a quanto pare, anche all’interno dell’Hotel Transilvania.

Sidney: la pellicola sulle slot machine

Le slot online migliori, presenti ormai sia nei casinò fisici che in quelli virtuali, vengono spesso chiamate in causa dai giocatori d’azzardo, tanto che rientrano tra le attività che anche nel nostro Paese portano più guadagni nelle casse dell’Erario. Uno dei migliori film con le slot machine come protagoniste è sicuramente Sidney, un capolavoro di Paul Thomas Anderson datato 1997. La pellicola narra le vicende di un giocatore di nome Johnny, che a furia di giocare senza spiccate abilità, finisce per perdere tutti i suoi soldi. Quando tutto sembra essere finito, il protagonista viene avvicinato da Sidney, un giocatore misterioso dotato di grande esperienza che per riconquistare la cifra perduta gli insegna diversi trucchi del mestiere. In molte delle scene di questo film i due giocano proprio alle slot machine.