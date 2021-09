Finisce l’estate ma non bisogna essere tristi. Settembre, oltre a temperature sicuramente più vivibili, porterà anche sul grande schermo titoli attesissimi dagli amanti del genere e non solo. Un mese in cui abbiamo voluto dedicare più attenzione del solito alle sale cinematografiche, nella speranza che inizi una vera e propria nuova stagione senza più intoppi e chiusure. Come detto prima, sono in arrivo delle vere e proprie chicche. Ecco i migliori film da vedere a settembre:

Malignant (dal 2 settembre in sala)

Il mese non poteva iniziare meglio se non con il ritorno di James Wan. Il Re Mida dell’horror contemporaneo si lascia per il momento alle spalle l’universo di The Conjuring per un progetto indipendente. La protagonista è Madison, una donna tormentata da visioni di terribili omicidi. Questi efferati delitti si riveleranno poi essere avvenuti veramente: dietro di essi si cela una misteriosa figura che appartiene al suo passato.

Il collezionista di carte (dal 3 settembre in sala)

Altro genere, altro nome importante. A quattro anni da First Riformed, Paul Schrader torna dietro la macchina da presa per un thriller da sala da gioco. Protagonista un Oscar Isaac imperdibile nel ruolo di un ex carceriere di Abu Ghraib reinventatosi come giocatore professionista di poker dopo otto anni di prigione. Il passato torna però a bussare alla porta e William, questo il suo nome, dovrà cercare con tutte le sue forze di scacciare i fantasmi ed i traumi.

Mondocane (dal 3 settembre in sala)

Prodotto da Matteo Rovere, un sci-fi distopico e d’azione ambientato a Taranto. Una città fantasma dove, in mezzo alla miseria e alla disperazione, hanno luogo lotte tra bande. Due giovani orfani tenteranno di unirsi ad una di esse, ma la strada li porterà verso un destino molto più complesso. Diretto da Alessandro Celli e con protagonista Alessandro Borghi.

Prey (dal 10 settembre su Netflix)

Thriller tedesco dal retrogusto di Deliverance. Un gruppo di amici in escursione nei boschi per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro: un cecchino inizia a giocarci e diventano bersagli in movimento. Riusciranno a scampare a questo sfuggente killer? Tanta tensione per questo originale Netflix.

Dune (dal 16 settembre in sala)

Il tanto atteso remake del classico sci-fi di David Lynch a poche settimane di distanza dall’uscita in Italia del documentario sulla versione mai realizzata da Alejandro Jodorowsky. A capo di questa mastodontica operazione un gigante contemporaneo come Denis Villeneuve che, dopo aver proseguito la storia di Blade Runner, si è buttato su un altrettanto ambizioso progetto. Si potrà gridare alla buona riuscita? Per fortuna, manca davvero poco per scoprirlo.

The Night House – La casa oscura (dal 16 settembre in sala)

Altro horror interessante che porta la firma di David Bruckner. Beth ha appena affrontato la perdita del marito, suicidatosi senza alcun preavviso. La donna inizierà ad investigare sulle motivazioni di tal gesto, inoltrandosi in una selva oscura di segreti che niente hanno a che vedere con il mondo che conosciamo.

Titane (dal 30 settembre in sala)

Il film trionfatore del Festival di Cannes arriva da noi dopo la tanta curiosità creatasi attorno. La regista, Julia Ducournau, ci aveva già lasciato senza fiato con la sua opera prima, Raw. Stavolta un altro dramma della carne che rischia davvero di rivelarsi un’opera ancor più memorabile, intrisa di lirismo e con uno sguardo rivolto ad un mondo in rovina ed in continuo cambiamento. Inutile dire che non c’era modo migliore per chiudere questo mese cinematografico.